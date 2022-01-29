Погода в Ижевске на неделю с 31 января по 6 февраля: станет теплее и пройдет снег с дождем

На следующей неделе дорожным службамИжевска прибыватся работы Фото: Эдуард КАРИПОВ

Гидрометцентр Удмуртии сообщает, что с понедельника, 31 января, температурный фон начнет повышаться. Днем пасмурно, небольшой снег и -7 °С, ветер юго-восточный 2-3 м\с. Ночью снег, - 3 °С, юго-восточный ветер усилится до 4 м\с.

Во вторник, 1 февраля, интенсивность осадков увеличится, пройдет небольшой снег, местами - умеренный. Температурный фон продолжит расти, днем -1°С, на дорогах местами прогнозируется снежный накат.

В среду, 2 февраля, погода, по больше части не изменится, и днем, и ночью около -4 °С. Ветер южный 4 м\с.

В четверг, 3 февраля, днем около 0 °С, ночью -2 °С, пройдет дождь со снегом. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3м\с.

Такая же погода сохранится и в пятницу, 4 февраля, лишь ночью температура опустится до -3 °С и пройдет снег. Ветер южный 1-3 м\с.

В субботу, 5 февраля, днем все также пасмурно, небольшой снег, - 3°С, ветер западный 1-2 м\с. Ночью осадки продолжатся и будет -7 градусов.

В воскресенье, 6 февраля, все также пасмурно и небольшой снег, днем -7 °С, ночью -10 °С. Ветер южный 1-2 м\с.

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