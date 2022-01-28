В 3 раза за две недели увеличилось количество звонков на горячую линию Минздрава Удмуртии

Фото: Минздрав УР

В последние две недели количество звонков, поступающих на «ковидную» горячую линию Минздрава Удмуртии, выросло в 3 раза. Как сообщает пресс-служба министерства, если в декабре колл-центр ежедневно принимал около 250 звонков, то сегодня операторы обрабатывают более 800 обращений граждан за сутки.

«По поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова команда колл-центра была усилена, дополнительно принято 7 сотрудников. Сейчас звонки принимают более 30 операторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году усилилось дистанционное наблюдение за пациентами. Сотрудники колл-центра ежедневно обзванивают пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и прошедших вакцинацию, чтобы проконтролировать состояние их здоровья.

В основном вопросы жителей касаются вызова врача на дом, результатов теста на коронавирус и порядка действий при положительном результате. Операторы также могут проконсультировать желающих пройти вакцинацию.

«Всего за январь 2022 года мы приняли уже более 4 тысяч обращений. Все сотрудники имеют медицинское образование и могут проконсультировать по вопросам лечения или ухудшения состояния», - рассказал старший оператор Фарид Гайсин.

Всего с момента открытия горячей линии в октябре 2020 года было обработано более 145 тысяч обращений и совершено более 100 тысяч исходящих звонков.

Напомним, связаться с колл-центром можно по телефону 8-800-100-24-47. Горячая линия работает по будням с 08:00 до 19:00 часов, в выходные - с 08:00 до 16:00 часов.

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