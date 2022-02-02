Житель Санкт-Петербурга похитил 2-летнего ребенка в Ижевске

Мальчика везут в сторону Казани. Фото: @psoregion18

Сегодня, 2 февраля 2022 года, около 11:00 на Воткинском шоссе в Ижевске был похищен ребенок. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», житель Санкт-Петербурга Хуршид Менглиевич Абраев 1990 года рождения похитил Амира Мирзаева 2020 года рождения и увез его в сторону Казани.

«Известно, что около 15:30 выехал за пределы республики», - говорится в сообщении.

Обладающих информацией об их местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

ОБНОВЛЕНО:

По факту похищения ребенка возбуждено уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии, похищенному мальчику полтора года.

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