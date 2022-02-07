Последние новости Ижевска и России на утро 7 февраля 2022 года: олимпийская бронза Ульяны Нигматуллиной и смерть режиссера «Улиц разбитых фонарей»

Ульяна Нигматуллина помогла российской сборной завоевать первую в истории олимпийскую медаль в смешанной эстафете. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 7 февраля. Ожидается небольшой снег и до -3°C. «Комсомолка» напомнит о главных событиях за минувшие выходные.

Лжеследователь пытался похитить у жительницы Ижевска полмиллиона рублей

Телефонные мошенники под видом сотрудников банка и правоохранительных органов пытались «развести» 31-летнюю ижевчанку на 500 000 рублей, однако женщина проявила бдительность.

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина помогла российской сборной завоевать бронзу на Олимпиаде в Пекине

5 февраля, сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Это первая в истории олимпийская медаль нашей национальной сборной в данной дисциплине. В составе российской команды выступала представительница Удмуртии Ульяна Нигматуллина, отбежавшая первый этап эстафеты.

Отремонтированный дом купца Охизина в Ижевске планируют открыть в 2022 году

Фото: izh.ru

Основной объем ремонтных работ уже завершен, на данный момент ведется чистовая отделка внутренних помещений.

Фото: izh.ru

В ходе ремонта строители сохранили декоративные элементы на фасаде здания, арочные проемы окон, балкон и старинную кирпичную кладку.

Умер Виктор Бутурлин, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Тяжелую утрату понес российский кинематограф. В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни умер Виктор Бутурлин, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная» сила, фильмов «Аплодисменты, аплодисменты», «Торможение в небесах» и многих других.