Лжеследователь пытался похитить у жительницы Ижевска 500 тысяч рублей

Засомневавшаяся женщина решила лично найти звонившего ей следователя. Фото: архив КП в Ижевске

Телефонные мошенники пытались похитить у 31-летней жительницы Ижевска 500 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

В один из вечеров женщине поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банка. Мужчина сообщил о попытке оформить на ее имя полумиллионный кредит, на что ижевчанка ответила, что не подавала заявку. После этого «сотрудник банка» сообщил, что этим вопросом займутся правоохранительные органы.

«Через несколько минут ижевчанке позвонил другой мужчина, представившийся следователем Следственного комитета, и предложил дождаться звонка следующим утром, чтобы под диктовку выполнить ряд действий «для отмены оформления кредита»», – говорится в сообщении.

Утром засомневавшаяся женщина решила лично найти звонившего ей следователя. В Следственном управлении СК по Удмуртии она выяснила, что в рядах ведомства нет сотрудника с такой фамилией. Представители СК посоветовали ижевчанке обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (Покушение на совершение мошенничества в крупном размере).

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам с информацией о незаконных транзакциях, не предлагают оформлять кредиты и переводить деньги на различные счета. Ни под каким предлогом не переводите неизвестным денежные средства. Прекратите телефонный разговор и самостоятельно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон полиции – 02 (со всех мобильных – 102).

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