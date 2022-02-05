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Общество5 февраля 2022 10:27

Биатлонистка из Удмуртии помогла российской сборной завоевать бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Это первая в истории олимпийская медаль нашей сборной в данной дисциплине
Дмитрий Коренев
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Фото: wcbiathlon.ru

Фото: wcbiathlon.ru

Сегодня, 5 февраля, сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине Это первая в истории олимпийская медаль нашей национальной сборной в данной дисциплине. В составе российской команды выступала представительница Удмуртии Ульяна Нигматуллина, отбежавшая первый этап эстафеты.

Также страну представляли Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла сборная Норвегии, вторыми стали представители Франции.

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