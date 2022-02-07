Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина провалила индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Ульяна допустила 10 промахов. Фото: Союз биатлонистов России

Сегодня, 7 февраля, в олимпийском Пекине состоялась женская индивидуальная гонка на 15 километров. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина провалила стрельбу и пришла к финишу лишь 78-й.

На первом огневом рубеже Ульяна допустила один промах, на втором – 2, на третьем - 3, на четвертом – 4; это худший результат среди всех спортсменок. За каждый промах к результату прибавляется минута штрафного времени.

В гонке победила Дениз Херманн. Серебро досталось француженке Анаи Шевалье-Буше, бронза – Марте Олсбю-Ройселанд из Норвегии.

Напомним, ранее уроженка Можги помогла российской сборной завоевать первую в истории олимпийскую бронзу в смешанной эстафете.

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