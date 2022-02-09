Куда жителям Ижевска обращаться с жалобами на снег во дворе и наледь на крышах?

Снег с козырьков убирают при высоте от 15 см Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске наступил снежный коллапс – при месячной норме осадков 26 мм только за первую неделю февраля в городе выпало 25 мм. Во дворах то и дело буксуют автомобили, да и пешеходам приходится нелегко. Еще и сверху опасность поджидает – успевай смотреть, не упадет ли на голову сосулька.

«Комсомолка» решила узнать, как управляющие компании, которые отвечают за порядок во дворах, справляются с очисткой проезжей части и крыш.

ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИРАЙ

В большом и дружном дворе между домами № 79, 81, 83 и 85 по улице Союзной куда ни глянь, везде снег: на тротуаре, проезжей части, козырьках, детской площадке. Работы у нескольких дворников и тракториста много. Кажется, что хоть круглые сутки трудись, а снега меньше не станет.

«Зима очень снежная, поэтому периодичность уборки козырьков, снега, снежных надувов выросла. В неделю по 2–3 раза приходится чистить. Снежные надувы вообще каждый день можно убирать, – говорит начальник участка Людмила Глухова. – По нормативам на крышах высота снежного покрова должна быть не больше 15 см, поэтому проверяем регулярно, и при необходимости убираем».

Не просто и с сосульками. Причем в ситуации у дома № 81 виноваты сами жители. Собственники одной из квартир на пятом этаже самовольно установили козырек над балконом, и сейчас там образуются огромные сосульки. Пришлось управляющей компании выдать жильцам предписание по очистке навеса.

Собственники сами должны следить за своими балконами Фото: Анастасия Захарова

Взаимопонимание УК и жителей этих домов достигнуто, но есть и другие примеры, причем не самые положительные. О них пишут люди в социальных сетях.

«Добрый день. На улице Ракетной во всех дворах очень много снега, много машин застревает. Не знаю, куда обратиться. Может, подскажете, кто сможет решить данную проблему?» – пишет Анна в группе «Благоустройство г. Ижевска».

«Здравствуйте, много раз писала об улице Новой Восьмой, но ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста. Проезд вдоль домов Холмогорова 15а, 15б и 21а», – в той же группе обращается Екатерина.

«Здравствуйте, можно сделать что-нибудь сосульками на Чайковского, 72–70? Дети бегают прямо под окнами, не дай бог, что-нибудь случится», – беспокоится Дима.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КРЫШУ НЕ ЧИСТЯТ?

С начала зимы на территории Ижевска выявлено 339 нарушений, из них 145 – снежные навесы и сосульки на крышах, 173 – гололед и неубранный снег на придомовых территориях, 21 – складирование снега там, где не нужно. Составлено 204 административных протокола, к ответственности привлечено 110 виновников нарушений. Общая сумма штрафов составила почти 2 млн рублей.

Если вас беспокоят снег и наледь, то в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Результата нет? Юрисконсульт юридического отдела МКУ «Административная инспекция города Ижевска по Устиновскому району» Олеся Чуверова рекомендует позвонить в службу 072 (с мобильного 998-072).

Кроме этого, за соблюдением правил благоустройства следят административная инспекция и Госжилинспекция. Ваши обращения здесь также будут рассмотрены, нарушения зафиксированы, административные протоколы составлены.

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