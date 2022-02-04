Уборка снега из дворов Ижевска: кто этим занимается и как его вывезти

В регионе за январь выпало 190% месячной нормы осадков Фото: Константин ИВШИН

За январь в Ижевске выпало уже 62 мм осадков при норме 32 мм (по данным сайта «Погода и климат»). Это 190% от нормы. 1 мм в зависимости от погоды образует 1-1,5 см снежного покрова, то есть сугробы в Ижевске «подросли» как минимум на 60 см. На дорогах происходили ДТП, машины буксовали, а пешеходам приходилось преодолевать снежную кашу – неужели все это повторится и в феврале? Разбираемся, как должна проходить чистка и что делать, если вас не устраивает ее качество.

Уборка снега

Содержанием придомовой территории занимается управляющая компания или ТСЖ. После окончания снегопада тротуары должны быть почищены в течение 6 часов, а остальные территории - не позднее 12 часов. Нарушением является колейность выше 5 сантиметров.

Есть претензии? Звоните в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ. Если это не помогает, можно обратиться в службу 072 (с мобильного 998-072). Также обращение можно оставить через платформу обратной связи.

За некачественную уборку снега предусмотрены штрафы: для граждан — 1 500-4 000 рублей, для должностных лиц — 7 000 - 15 000 рублей, для юридических лиц — 20 000 - 100 000 рублей.

За «подснежник» придется заплатить штраф Фото: Амир Закиров

Качество уборки снега во дворах контролируют административная инспекция или Госжилинспекция. Проверки проводят в том числе по обращениям граждан. Все нарушения фиксируют и составляют протокол.

Но «управляйка» может избежать штрафа, если собственники сами не дали провести качественную уборку. Например, оставили автомобили на территории во время чистки.

«Компания должна подтвердить, что чистка была: предоставить акты выполненных работ, фото и видео. Также им нужно доказать, что транспорт мешал уборке, и тогда наказания не будет», — говорит председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Недобросовестных автовладельцев ждут штрафы. Если машина остается на территории на семь дней и больше, санкции следующие:

- 1 500 - 4 000 для граждан;

- 7 000 - 15 000 — для должностных лиц;

- 20 000 - 60 000 для юридических лиц.

Заявить о таком автомобиле можно на почту main@omm.izh.ru.

Вывоз снега

Многие недоумевают, потому что из дворов не вывозят снег. Но эта услуга чаще всего не заложена в тариф на содержание жилья. Платить за это нужно отдельно. Пока собственники идут на это неохотно: их всего 5% на весь Ижевск.

Если жильцы не собирают деньги за вывоз снега, его складируют на придомовой территории Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Чтобы организовать вывоз снега из своего двора, нужно:

- Обратиться в управляющую компанию, чтобы там помогли с расчетом тарифа. Каждый дом индивидуален, и подсказать даже примерную стоимость сложно;

- Принять простым большинством на общедомовом собрании решение о включении услуги по вывозу снега;

- Услугу включат либо в тариф на содержание жилья (тогда он повысится), либо внесут отдельную строку в платежку.

Если снег не мешает и тратить деньги не хочется, его можно складировать на придомовой территории. Главное, чтобы это не была детская площадка, тепловая камера или люк. Также важно, чтобы снег не лежал слишком близко к окнам первого этажа (расстояние не менее 3 метров). Если придомовая территория маленькая и складировать снег негде, можно найти выход из положения с помощью соседей: платить им небольшую сумму за аренду участка. Для этого они должны дать свое согласие на общедомовом собрании. Но бывает и так, что земля во дворе находится в муниципальной собственности, и тут все гораздо сложнее.

«Самая проблемная история, когда есть территории, не относящиеся к придомовым: например, газон. В теории там можно складировать снег, или даже сделать парковку. Но на практике по таким земельным участкам нет определенного порядка, как их можно использовать. Порой люди готовы вложиться, вносить арендную плату, но не могут. И это действительно проблема», — говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

В вопросе вывоза сугробов есть еще один нюанс: с началом снеготаяния по правилам благоустройства его все-таки нужно вывозить. Однако тут все зависит от везения: если никто не пожалуется, снежные кучи так и простоят, пока не растают. Если все-таки кто-то сообщит об этом, жильцам все равно придется платить за вывоз снега.

Уборка снега с крыш

Вне зависимости от принадлежности сосулек и снежных навесов, за безопасность все равно отвечает УК Фото: Эдуард КАРИПОВ

Убирать снег и наледь с крыш тоже должна управляющая компания и ТСЖ. Оставлять заявки можно через диспетчерскую. Если ваше обращение остается без внимания, действуем по той же схеме, что и в случае с вывозом снега: звоним в 072 или оставляем обращение через платформу обратной связи.

Здесь четких сроков очистки нет: УК просто должна постоянно мониторить, не угрожают ли сосульки прохожим и своевременно убирать их. Но если сосульки образовались, например, на балконе собственника, то заниматься чисткой должен он. Впрочем, УК все равно отвечает за безопасность даже и в этом случае. Тогда компания может провести работы, а потом выставить счет этому собственнику.

Уборка снега около магазинов

Самая проблемная зона — территория у магазинов, которые находятся на первых этажах. Здесь трудно сразу определить ответственного — все зависит от договора между управляющей компанией и бизнесом. В любом случае, заявку на чистку снега можно оставить по телефону 072 (998-072 с мобильного).

Если вы упали и травмировались из-за непочищенного участка перед магазином - заявление стоит писать сразу по трем адресам: в организацию, УК и администрацию города.

«Самое главное — установить факт, что вы пострадали из-за нечищенной дорожки перед магазином. Это могут быть понятые, видеозаписи, фото. Далее заявление нужно написать в три адреса, и исходя из условий договора между УК и бизнесом определят виновных», — комментирует Александр Евсеев.

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