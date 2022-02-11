День женщин в науке: история генеральши Веры Богдановской, которая погибла в Ижевске во время химических опытов

Вера Богдановская - одна из первых женщин-химиков.

25 апреля 1896 года в химической лаборатории, оборудованной в генеральском доме в Ижевске, раздался взрыв, который разрушил семью командира оружейного завода Якова Попова и поставил точку в жизни его жены Веры Богдановской.

11 февраля отмечается Международный день женщин и девушек в науке. В честь этого дня «Комсомолка» расскажет о Вере Богдановской – уникальной личности, одной из первых женщин-химиков, которая добилась больших успехов на этом поприще. Вот только ее яркая жизнь, в которой мирно уживались наука и большая любовь, оказалась несправедливо короткой.

ПУТЬ К ЛЮБИМОЙ НАУКЕ

Она родилась в 1867 году в Петербурге. Ее маму звали Антонина Павловна, а отцом был известный академик, хирург Евстафий Иванович Богдановский, среди пациентов которого называют известного врача Сергея Боткина и поэта Николая Некрасова. В 1881 году он даже был вызван к смертельно раненому императору Александру II. Умер Евстафий Иванович в 1888 году во время показательной операции со скальпелем в руках.

Вера, ее сестра Ольга и брат Александр росли в атмосфере благоговения к науке. В доме постоянно бывали гости – известные врачи и ученые. Дети много читали и с раннего детства осваивали иностранные языки. В 1883 году Вера блестяще закончила Смольный институт и в августе поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы. Девушка выбрала физико-математическое отделение и увлеченно принялась изучать химию.

Помимо этого, Вера с интересом слушала лекции по истории, филологии, философии и литературе. Она даже написала несколько повестей – «Скелеты», «Материалист», «В цепях», «С натуры» и «Личное счастье», которые сначала были напечатаны в журнале «Ребус», а после ее смерти собраны в двухтомник и изданы небольшим тиражом.

В 1887 году Вера закончила Бестужевские курсы и некоторое время работала в лабораториях Высших женских курсов и Медицинской академии. Ей хотелось серьезно заниматься научными исследованиями, но в России это было невозможно.

Два года спустя уехала в Швейцарию, в Женевский университет, где слушала лекции и занималась исследованиями по кетонным соединениям. В 1892 году Вера вернулась в Россию доктором физических наук. Там же, в стенах Бестужевских курсов, она продолжает вести собственную научную работу и читает лекции студенткам. Ее любили все: своим присутствием и глубокими знаниями она вдохновляла и воодушевляла окружающих.

ЗАМУЖЕСТВО

С удовольствием Вера Евстафьевна часто приходила в гости в дом супругов Николая и Марии Ярошенко, где познакомилась с генерал-майором Яковом Поповым, за которого осенью 1895 года вышла замуж. В статье «Светлая легенда» в журнале «Санкт-Петербургский университет» написано:

Командир Ижевского оружейного завода, супруг Веры Богдановской Яков Попов

«Генерал-майор Яков Кузьмич Попов был почти на двадцать лет старше своей жены. Он служил по артиллерийскому ведомству, и за год до свадьбы был назначен начальником Ижевских оружейного и сталеделательного заводов. На своей должности он успел зарекомендовать себя либералом: ввел для рабочих девятичасовой рабочий день, возглавил Общество трезвости, добился отчислений на народное просвещение. Вместе с тем он планировал осуществить и модернизацию самого производства, и присутствие «доктора физических наук Женевского университета» (в которой он души не чаял) было для него очень важным».

В конце 1895 года супруги переезжают в Ижевск и обустраиваются в генеральском доме, где жили командиры завода. Вера с упоением продолжила заниматься изучением любимой науки. Для этого убедила мужа оборудовать химическую лабораторию в доме и регулярно работала в заводской.

Генеральский дом в Ижевске. Фото: iz-article.ru

Представьте себе, молодая столичная дама, жена начальника завода все время пропадает в лаборатории, без устали смешивает вещества, возится с колбами и спиртовками. Причем, опыты были сложными и проводились с малоизученным веществом – дибензилкетоном. Для того времени это была крайне необычная картина. Кроме этого, ей предложили прочитать собственный лекционный курс, и молодая женщина начала готовиться к вступлению на профессорскую кафедру.

ТРАГЕДИЯ

Через полгода после свадьбы, 25 апреля 1896 года, когда Вера работала в лаборатории, одна из трубок с ядовитым веществом не выдержала давления во время нагревания и лопнула. Брызги вещества и осколки разлетелись по всей комнате, поранив ее. Фосфорный газ, заполнивший комнату, усилил его действие.

Есть сведения о том, что последние четыре часа своей жизни Богдановская находилась в ясном сознании, пыталась нейтрализовать яд и даже объясняла мужу, как это делать. Несмотря на все действия и попытки заводского врача спасти ее, Вера скончалась.

Она была отпета при большом стечении народа в Александро-Невском соборе, а затем потрясенный гибелью горячо любимой супруги генерал Попов перевез ее тело в родовое имение в селе Шабалиново Черниговской губернии и похоронил в фамильном склепе. Он также установил ей памятник, заказанный в Италии. Из Ижевска он вскоре уехал насовсем и вышел в отставку.

В музее хранится портрет генерала Попова, который написала Евгения Мальцева Фото: Наталья Зиятдинова

ДАНЬ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ

После смерти жены Яков Кузьмич издал двухтомник ее произведений, а также подготовленный ею учебник по химии. Весь доход от изданий поступил на Бестужевские курсы. Кроме этого, он передал в альма-матер супруги 15 тысяч рублей (огромная сумма по тем временам) для учреждения капитала памяти Веры Богдановской. Из него оказывалась помощь нуждающимся студенткам курсов без всяких расписок и процентов. Также он передал всю химическую библиотеку, которая была размещена в именном шкафу и пользовалась особой популярностью у курсисток.

ЖИВА ЛИ ПАМЯТЬ О ВЕРЕ В ИЖЕВСКЕ?

Безусловно! Во-первых, в генеральском доме в настоящее время работает Музей Ижевска, во время открытия которого в 2014 году художники столицы Удмуртии устроили перформанс, который изображал момент гибели Веры Богдановской и вынос ее тела из дома.

Кстати, в такой истории не обошлось и без доли мистики. Бывавшие в генеральском доме горожане утверждали, что время от времени в нем можно было видеть призрак, – фигуру Веры в белом платье. И только после того, как в перформансе ее как бы вынесли из дома, дух генеральши больше не появлялся.

В инсталляции можно увидеть трагический момент, который привел к гибели Веры Богдановской. Фото: Наталья Зиятдинова

Также по мотивам этой трагической истории была снята инсталляция с художницей Евгенией Мальцевой в главной роли, которую можно увидеть в одном из «окон времени» в музее.

Во-вторых, этой историей не могли не заинтересоваться химики Удмуртии. Преподаватели УдГУ проводят в зале музея Ижевска лекции, а еще здесь проходит посвящение в студенты факультета химии. Они прекрасно понимают, что за опыты проводила Богдановская, с какими веществами она имела дело и в чем был ее научный интерес.

Эта женщина-ученый уже более ста лет вызывает искреннее восхищение и уважение коллег и считается знаковой фигурой в такой безусловно интересной, но сложной науке, как химия.

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