Обратился медведем, душил во сне: 3 истории жителей Ижевска об отношениях с домашними духами

Домовые прячутся от глаз, но некоторые их видят. Фото: канва

Домовой считается хозяином жилища. Вот только одним он помогает по хозяйству и даже спасает жизни, а других сильно пугает и душит во сне. «Комсомолка» решила задобрить покровителей домов, рассказав три истории ижевчан о встрече с ними.

Помог выбраться из леса

Любовь сама никогда не сталкивалась с домовыми. Но родственники постарше знали этих существ и постоянно рассказывали истории о них. Самая интересная случилась с прабабушкой Евдокией.

Женщина жила в большой деревне в начале ХХ века, сейчас ее не найти на карте. Занималась травами, местные жители считали ее знахаркой и приходили к ней лечиться. Потусторонние силы ее не пугали, Евдокия легко находила с ними общий язык. Например, дружила с домовым и описывала людям, как он выглядит: невысокий мужичок в красной рубахе в черный горошек. Знахарка угощала его, беседовала с ним и всегда, заходя в пустой дом, здоровалась с невидимым хозяином. Эту привычку перенимали и другие ее родственники.

Летним утром Евдокия отправилась в лес за травами и пропала. Семья не знала, что делать – женщина, в отличие от односельчан, знала местный лес как свои пять пальцев, и всегда возвращалась из него засветло.

«Вся семья переволновалась. Кто-то отправился на ее поиски, но ни следа прабабушки не обнаружили. Прошло несколько дней, и ее мысленно похоронили. Муж был безутешен. И тут Евдокия вернулась – исхудавшая, еле держащаяся на ногах, но живая!», — делится Любовь.

Женщина рассказала, что и сама не понимает, как потеряла тропинку – возможно, леший не туда ее увел, заманив богатыми кустами ягод на незнакомую опушку. Много невзгод пережила она в лесной чаще: ночью Евдокия замерзала, днем выбивалась из сил, стараясь найти путь домой, ей постоянно хотелось есть, а любой шорох вызывал ужас. Когда она совсем отчаялась, среди деревьев показался… медведь.

Родные верят, что с хищником о помощи хозяйке договорился домовой. Фото: freepik.com

Евдокия перестала плакать. Внутренний голос подсказал ей, что зверь не причинит вреда. Он медленно подошел к ошеломленной женщине, взял в зубы фартук и куда-то повел. Пройдя бок о бок несколько часов, косолапый вывел ее на тропинку к родной деревне.

Откуда взялся хищник и главное, почему он помог, остается загадкой. Но потомки знахарки верят, что добрую службу сыграла дружба Евдокии с домовым: возможно, он почувствовал, что она попала в беду, и обратился медведем.

Душил во сне

Эта история произошла с Натальей 40 лет назад. Она жила на улице Карла Маркса, училась в пятом классе, после уроков любила поспать. В один из дней она вернулась в квартиру, поставила будильник и легла в кровать. Вот только отдохнуть ей так и не удалось…

Домовые могут вести себя по-разному. Фото: автора

«Все было как обычно, я завернулась в одеяло и обняла любимого плюшевого мишку. И вдруг почувствовала, что куда-то погружаюсь. Это не было похоже на обычную сонную дрему. Как будто бы меня затягивало болото, но вокруг была не вода, не жидкость, а что-то плотное, пугающее. Мне было трудно дышать, не хватало воздуха. Сначала мне хотелось выбраться, я прилагала усилия для этого. А потом, когда устала, подумала, что можно сдаться, перестать бороться. Но, понимая, что не хочу этого, с усилием открыла глаза», — с дрожью в голосе вспоминает Наташа.

Мучения продолжались несколько лет. Подробнее эту историю «Комсомолка» рассказала здесь.

Перемещал предметы

Когда это случилось, Екатерина жила в квартире на Ворошилова уже 20 лет. Ничего странного за эти годы не произошло, но один случай нарушила ее размеренный быт.

Девушка смотрела телевизор, как вдруг в соседней комнате раздался жуткий грохот. Внутри Кати что-то оборвалось. На несколько минут она оцепенела, но все же нашла силы встать и пойти в спальню – звук раздался оттуда. Выглянув из-за двери, перед женщиной открылась следующая картина: посередине комнаты лежал разбитый горшок с огромной пальмой. Ее ствол был сломан, а весь пол усыпан землей и керамическими осколками.

«Это растение стояло на широкой крепкой тумбочке – поднять его в одиночку было сложно, очень уж тяжелый. А тут я увидела, что оно лежит на полу, да еще и посередине комнаты, причем тумбочка стояла на своем месте. В комнату заходить не стала – не хотелось разносить по дому грязь», — вспоминает Катя.

Девушка ушла за веником, а когда вернулась, обомлела: горшок (вернее та основная часть, что от него осталась) больше не лежал на полу, а стоял посреди разбросанной земли.

Родные не сразу поверили Кате. Но со временем домовой стал чаще напоминать о себе, шумел посудой на кухне, а однажды уронил карандашницу на глазах двух людей. Как семья смогла подружиться с таинственным хозяином дома, «Комсомолка» рассказала здесь.

Домового можно угощать молоком. Фото: Pixabay

От автора

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