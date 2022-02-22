«Если я буду умницей, он разведется с женой и увезет меня в город»: жительница Ижевска рассказала, какой ужас она пережила после изнасилования

Над девушкой надругались 18 лет назад, и сегодня она готова поделиться своей историей Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 февраля в ряде стран отмечается Всемирный день поддержки жертв преступлений. Он призван обратить внимание на людей, которые пострадали от тех или иных криминальных действий.

18 лет назад Кристина* стала жертвой насильника, и это разделило ее жизнь на до и после: она оборвала связь с родителями, уехала из родного села, долгое время не могла доверять мужчинам. Страшным оказался не только акт изнасилования, но и весь ужас, что творился до суда.

Своей историей ижевчанка поделилась с «Комсомолкой».

ДРУГ ОТЦА

Кристина была единственным ребенком в семье, где культивировались строгие методы воспитания. Никаких сельских дискотек и полуночных посиделок с подругами и друзьями, а уж о том, чтобы влюбиться и ходить на свидания, и речи не могло быть.

В свои 17 лет девушка была настоящей красавицей с длинными цвета пшеницы волосами и огромными синими глазами. Мальчишки на нее заглядывались, но, зная бешеный нрав отца Кристины, держались от нее подальше.

Девочка воспитывалась в строгости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единственным человеком, которому дозволялось приобнять дочь и даже чмокнуть в щечку, был лучший друг отца – Владимир, которому вся семья доверяла безгранично. Именно он и стал причиной многолетних страданий Кристины.

В теплый летний вечер девушка возвращалась от бабушки, которая жила на соседней улице. Уже через несколько минут она должна была быть дома и очень боялась скандала из-за возможного опоздания.

Внезапно рядом остановился автомобиль, из которого выглянул дядя Вова и предложил довезти ее до дома. Кристина с благодарностью согласилась и села в машину давнего знакомого. Балагур и юморист болтал без умолку, так что девушка не сразу поняла, что все пошло не так.

Встревоженная Кристина спросила, куда они едут. А он в ответ молча заблокировал двери и сообщил, что девушка ему очень нравится, и он готов стать ее любовником, ведь все равно отец ни с кем не даст ей встречаться. На мольбы своей жертвы мужчина никак не реагировал и остановил машину лишь на лесной дороге.

Друг отца изнасиловал Кристину, угрожая ей ножом Фото: Архив «КП» в Ижевске

«До сих пор помню каждую секунду пережитого ужаса. Я кричала, пыталась вырваться, а когда он приставил к горлу нож, потеряла сознание. Очнулась от резкой боли и впала в какое-то оцепенение. Он изнасиловал меня, потом привез к дому и сказал, что если я буду умницей, то он разведется с женой и увезет меня в город», – вспоминает Кристина.

НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕРТВА

Девушка зашла в дом и, упав на колени, рассказала о случившемся. Отец ей не поверил. Ну не мог его лучший друг, который держал его девочку на руках с раннего детства, так поступить. Он поехал к Владимиру и привез их с женой на очную ставку с дочерью. Расцарапанное в ходе борьбы лицо и жалкие попытки оправдаться сказали все за насильника.

Бывший друг отца плакал и просил прощения. Пообещал подарить квартиру в областном центре и приличную сумму денег. Однако девушка была непреклонна и сказала, что пойдет в милицию.

Утром отец подошел к дочери, погладил ее по голове и попросил подумать. Сейчас у нее есть шанс вырваться из села и устроить свою жизнь. Не она первая, не она последняя, добавила мать. Кристина от этих слов буквально забилась в истерике, пришлось вызывать фельдшера, который, узнав о произошедшем, забрал несчастного подростка на медосвидетельствование.

Вскоре в больницу пришел участковый, принял заявление и пообещал, что мало насильнику не покажется. Девушка решила не возвращаться домой и ушла жить к бабушке. Отца она больше не боялась. В ее сердце, впрочем, не осталось ни любви к родителям, ни уважения. Там поселилась холодная пустота.

Кристина оказалась не единственной жертвой насильника. Фото: unsplash.com

А на следующий день к ней пришли четыре местные девчонки. Они плакали, просили ее довести дело до суда и наказать подонка, который их изнасиловал. У каждой была своя личная трагедия, а связывал их между собой один человек, которому нужно было воздать по заслугам.

АД НА ЗЕМЛЕ

Родные насильника развернули защитную кампанию против 17-летней девушки. И два месяца до суда превратились для Кристины в ад. Ей писали письма с угрозами, обливали грязью на улице, пытались договориться и, услышав категорический отказ, продолжали издевательства с удвоенной силой. От жертвы преступления отвернулись все, считая, что она сама спровоцировала мужчину, а после того, как он отказался стать ее любовником, решила отомстить.

Бабушка плакала, просила девочку быть сильной и потерпеть. Но Кристина не выдержала. Собрала бабушкины таблетки от высокого давления и выпила их.

Очнулась она спустя два дня уже в больнице, рядом с ней сидела заплаканная мать. Несчастная, увидев ее, забилась в истерике, требуя навсегда исчезнуть из ее жизни.

До суда девушка практически не выходила из дома. Все успокоились лишь после приговора насильника к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кристина не стала продолжать учебу в старших классах школы и поступила в медицинский колледж. В село она больше ни разу не приезжала, а с родителями порвала всякую связь.

Насильника приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Больше пяти лет Кристина даже мысли не допускала о появлении в ее жизни мужчины. Потом бабуля, которую внучка забрала к себе в Ижевск, перестала слушать доводы девушки и настояла на обращении к психологу. Несколько месяцев терапии помогли. Ухаживания скромного и безумно в нее влюбленного коллеги Сергея уже не казались настолько отталкивающими.

«Первое свидание с ним, на которое я отправилась, чтобы не расстраивать бабулю, прошло ужасно. Оказалось, что Сережин институтский друг – мой бывший одноклассник – рассказал ему мою историю. Он тогда мне пообещал, что, когда я буду готова принять его в свою жизнь, сделает меня счастливой. Полгода мы, как пионеры, просто гуляли рядом, и только потом я смогла позволить ему поцеловать меня в щеку», – с улыбкой рассказала ижевчанка.

После стольких мучений Кристина нашла свое счастье. Фото: canva.com

Поженились они спустя два года. Сейчас воспитывают сына и дочку. Кристина по-настоящему счастлива. Тот страшный вечер ей больше не снится, но она помнит все пережитое по минутам. Супруги воспитывают в сыне уважение к женщине и ее неприкосновенности, а их дочка учится приемам самообороны. Она не знает, насколько жестоким бывает этот мир, но постоять за себя теперь точно сможет.

* Все имена героев изменены, фото постановочные

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