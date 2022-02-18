Бани Ижевска – 2022: адреса, цены и наличие бассейна

Фото: Маковеева Светлана

Любите погреться в жаркой бане и попариться свежими вениками, но не хотите долго искать, куда бы отправиться на «теплый» отдых? Специально для вас мы собрали список банных комплексов, где можно отдохнуть с семьей и с друзьями.

БАНИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Баня На Чехова

Что вас ждет: Парная русская на 10 человек, бассейн, бар, камин-барбекю.

Банные услуги: выбор веников, ароматы для парной.

Стоимость аренды — 1200 руб./час.

Вместимость до 10 человек.

Сауна, финская парная, можно с веником, джакузи, комната отдыха.

Техника: аудио-, видео аппаратура, плазменная панель, бар.

Стоимость от 800 руб./час.

Вместимость до 6 человек.

Адрес:Серова, 99а

Телефон:

+7 951 198 81 53

+7 (3412) 24 18 12

Режим работы: круглосуточно

В бане мыться, заново родиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАНИ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

Владыкинские бани

Что вас ждет: финская парная с вениками, бассейн с водопадом и артезианской водой, обливное ведро.

Вместимость сауны 25 человек.

Рядом с сауной есть охраняемая стоянка. Бар вам всегда готов предложить прохладительные напитки. Из развлечений здесь есть бильярд, караоке и аудио-видеоаппаратура. Бесплатный Wi-Fi.

Стоимость обоих залов с воскресенья по четверг - 1200 руб./час; с пятницы по субботу - 1400 руб./час.

Адрес:пер. Коммунаров, 44

Телефон

+7 (3412) 32-25-25

Режим работы: круглосуточно

Баня «Русский двор»

Что вас ждет:

Программа «Новый русский»

Она включает в себя: русскую парную на дровах,хаммам,бассейн с противотоком, температура воды 26–28°С,джакузи, температура воды 30–36°C., большая гостиная,бильярдный зал,каминный зал, 2 комнаты отдыха, 2 раздевалки.

Минимальное время заказа 4 часа

Вместимость до 20 человек

Стоимость

3000 рублей/час

2250 рублей/час (при заказе кухни и бара на сумму от 300 руб. с человека)

свыше 25 человек доплата 500 руб./час

Программа «Теремок»

Баня на дровах, бассейн d3.5 м, t воды 26–28°С, гостиная

комната отдыха,кондиционер,большой плазменный телевизор,спутниковое TV,бар,теплые полы

Минимальное время заказа 3 часа.

Вместимость до 10 человек

Стоимость

1500 рублей/час

1500 - 25% = 1125 рублей/час Пн-Ср вечером, после 16ч

1500 - 50% = 750 рублей/час Пн-Ср днем, с 08 до 16ч

Программа «Банька на дровах»

Баня на дровах, гостиная с балконом,кондиционер,плазменный телевизор,спутниковое TV,бар.

Минимальное время заказа 3 часа

Вместимость до 8 человек

Стоимость:

1200 рублей/час

1200 - 25% = 900 рублей/час Пн-Ср вечером, после 16ч

1200 - 50% = 600 рублей/час Пн-Ср днем, с 08 до 16ч

Режим работы: круглосуточно

Любое торжество на Руси обязательно сопровождалось походом в баню. Косо, с неодобрением смотрели на тех, кто не любил ходить в баню. Фото: Иван МАКЕЕВ

БАНИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Бобровая долина

Что вас ждет:

Программа «Баня по-удмуртский »

Что вас ждет:

Общий разогрев дубовыми вениками в ароматном наполнении парной с применением травяных настоев. Жаркое и энергичное основное парение в первый заход.Массаж можжевеловыми вениками, сопровождаемый контрастным обливанием минеральной водой. Охлаждение в купели или обливание ледяной водой.Отдых на настоящем сеновале.Мягкое парение во второй заход. Легкий массаж ног с применением можжевелового веника. Расслабление в теплой купели с травяным настоем.

Время отдыха за чайным столом с удмуртскими блюдами.

Программа рассчитана на 4х гостей

Стоимость: 1 гость – 18000 руб. 2 гостя – 23000 руб. 3 гостя – 26000 руб. 4 гостя – 31000 руб.

Программа «Премиум в 4 руки»

Что вас ждет:

Подготовка к программе начинается с теплого душа.

Затем общий разогрев вениками с применением настоев из удмуртских трав. Бодрящее, парение всего тела в 4 руки с тонизирующими контрастами. Массаж можжевеловыми вениками и ледяной контраст. Отдых на душистом сеновале и расслабление в теплой купели с травяным настоем.

Также гостей ждет ароматное чаепитие с вкусностями.

Программа рассчитана на 6 человек

Стоимость: 1 гость – 16000 руб. 2 гостя – 19000 руб. 3 гостя – 26000 руб. 4 гостя – 31000 руб. 5 гостей - 37000 руб. 6 гостей - 41000 руб.

Мастер-класс «Банный Гуру»

Что вас ждет:

Теория и отработка навыков в сухой зоне. Изучение истории русской бани, подготовка парной, эргономика рабочего места банщика.

Практика в парной, изучение основ парения, эргономики мастера пара, базовых приемов парения, контрастов, запарки.

Отдых завершиться чаепитием с луговыми травами.

Мастер-класс рассчитан до 4х гостей

Стоимость: 1-2 гость – 19 000 руб. 3-4 гостя – 22 000 руб

Программа «Девичьи посиделки»

Что вас ждет:

Отдых начинается с чайной церемонии. Затем придет время коллективного прогрева в парной. СПА процедуры исходя из ваших индивидуальных особенностей. Вам на выбор будет предложено: ароматный медово-ягодный состав или скраб на основе солей и трав. Завершает СПА программу омовение березовым веником.

Вы сможете отдохнуть в сеновальной комнате и закончить программу венечным массажем лица «березовыми ладошками»

Программа рассчитана на 4х гостей

Стоимость: 1 гость - 16 000 2 гостя – 19 000 3 гостя – 24 000 4 гостя – 27 000

Программа «Дружная компания»

Вас ждет: Мягкий разогрев тела дубовыми вениками и знакомство с паром, основное парение в 1 заход,контраст ледяной минеральной водой, массаж можжевеловым веником и холодное обливание.

После отдыха на сеновале гостей ждет мыльный массаж варежкой кесе или травяной скраб на выбор, а также теплая купель с травами.

Отдых можно закончить дружной компании за чайным столом.

Программа рассчитана на 6х гостей

Стоимость: 1 гость – 14000 руб. 2 гостя – 17000 руб. 3 гостя – 22000 руб. 4 гостя – 25000 руб. 5 гостей – 30000 руб. 6 гостей – 33000 руб.

Программа «Фито массажный»

Вас ждет: теплый душ и принятие фитобочки с травяными парами и купель с отваром лечебных трав - главный этап программы.

Полный часовой оздоровительный массаж тела с переворотом.

Отдых под уютным пледом и вкусное чаепитие с тестированием и фито-коктейлей около камина станет отличным завершением программы.

Программа рассчитана на 2х гостей

Стоимость: 1 гость – 5000 руб. 2 гостя – 8000 руб.

АДРЕС: ул. Свердлова, 4

ТЕЛЕФОН: +7 (3412) 970-810

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00 по индивидуальному заказу.

Жаркий пар любой недуг исцелит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАНИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Баня «Бархат»

Банный комплекс «Молодильный чан»

Парная: русская баня на дровах с вениками; турецкая баня; молодильный чан. Для отдыха: банкетный зал, мини-кухня, гостиная, раздевалка, фитокомната, чай, одноразовая посуда. Развлечения: русский бильярд, домашний кинотеатр, караоке-бар, бесплатный Wi-Fi, кабельнoе ТВ. Аквазона: бассейн с подогревом, 2 душевые, кадка с холодной водой.

Минимальная аренда — 3 часа Свыше 20 человек и до 30 доплата 200 руб./чел. единовременно.

Банный Комплекс «Бархатный пар»

Парные: русская баня + турецкая баня, хаммам с ароматерапией. Банные услуги (за доп. плату): услуги банщика и массажиста по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу, выбор веников, ароматерапия, ароматы для парной.

Для отдыха: банкетный зал, мини-кухня, гостиная, 2 раздевалки, фитокомната, чай, одноразовая посуда. Аквазона: бассейн 3.5×4.5 м с подогревом, хромотерапия, УФ, 2 душевые, кадка с холодной водой.

Развлечения: русский бильярд, караоке, бесплатный Wi-Fi, кабельнoе ТВ. Кухня по предварительному заказу: домашняя, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.

Стоимость аренды: Две парные — 1799 руб/час Минимальная аренда – 3 часа От 15 человек доплата 200 руб./чел. Максимальная вместимость 20 человек.

Хаммам «Восточная сказка»

парная: хаммам (турецкая баня).Банные услуги (за доп. плату): услуги массажиста по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу, ароматы для парной.

Для отдыха: гостиная, мини-кухня, чай/кофе, посуда, спальня. Аквазона: купель с подогревом, душ. Развлечения: бесплатный Wi-Fi, кабельное ТВ. Кухня по предварительному заказу: домашняя, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.

Стоимость аренды:

сутки — 5000 рублей

Понедельник-воскресенье —1499 руб/час. Минимальная аренда – 3 часа. «Молочные ванны»

Стоимость при проведении в молодильном чане банного комплекса - 1500 рублей дополнительно к стоимости аренды комплекса. Стоимость при проведении в купели комплекса «Восточная сказка» и джакузи комплекса «Адам и Ева» - 1000 рублей дополнительно к стоимости аренды комплекса.

«Пантовые ванны»

Стоимость 1 приема ванны - 500 рублей Пантовые ванны можно принять в джакузи банного комплекса "Адам и Ева" Согласно исследованиям, рога молодых (до 2 лет) оленей – панты – содержат множество полезных веществ: аминокислоты, витамины, минеральные вещества. Пантовые ванны – это SPA-процедура, в результате которой полезные свойства проникают в тело и избавляют от недугов.

Финская сауна «Адам и Ева»

Стоимость аренды сауны: 749 руб./час. Минимальная аренда – 3 часа. Возможна аренда на сутки – 3500 руб./сутки. Парные: финская. Для отдыха: гостиная, фитокомната. Аквазона: джакузи с гидромассажем, душ. Развлечения: кабельное ТВ, WI-FI бесплатный. Банные услуги: массажист по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу. Кухня по предварительному заказу: русская, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.

Адрес: г. Ижевск, ул. Нагорная, 29

Телефон:

+7 (3412) 33-14-60

+7 (912) 76-88-777

Режим работы: круглосуточно

Баня «Настоящий отдых»

Что вас ждет:

Баня «Можжевеловая»

Вместимость бани 5-6 человек, зона отдыха с кабельным ТВ, отдельная комната отдыха, индивидуальная мангальная зона.

Можжевеловой бане вы не только поправите здоровье, но и замечательно проведете время.

Баня «Травяная»

Травы, используемые в бане, ванне, сауне, пахнут по-особенному ароматно.

Вместимость травяной бани 5-6 человек, зона отдыха с кабельным ТВ, отдельная комната отдыха, индивидуальная мангальная зона.

Баня «Бочка»

Всех любителей классического русского парения под дубовый или березовый Каждая из наших бань изготовлена в соответствии с финской технологией, а ее оригинальная форма обеспечивает равномерное распределение пара в воздухе.

В бане имеется:

Уютная комната отдыха с кабельным ТВ, где можно отдохнуть с друзьями (до 4х человек). Моечное отделение и санузел. Вместительная парная

Адрес: ул. Степная 26

Телефон: +7 (3412) 47-47-27

+7 (904) 315-42-53

+7 (951) 210-59-53

Режим работы: круглосуточно

БАНИ В УСТИНОВСКОМ РАЙОНЕ

Баня без пара, что щи без навара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сауна Крокус

Что вас ждет: Финская парная, которую можно преобразить в травяную сауну.Вы сами сможете выбрать какие травы использовать (мята, ромашка, чабрец, душица, либо микс из трав). Для вашего отдыха в заведении имеется: тёплый бассейн 2*3, аэрохоккей, настольный футбол, караоке, две комнаты отдыха, массажное кресло, кальян.

Зал вмещает в себя 8 человек.

Стоимость часа в будни до 16:00 - 900 рублей, после 16:00 - 1200 рублей. В выходные дни 1200 рублей.

За дополнительную плату вы можете приобрести: простыни, полотенца, тапочки, веники.

Адрес: ул.Ворошилова 4а

Телефон: +7 (919) 916-82-00

Режим работы: круглосуточно

Банный комплекс «Три топора»

Что вас ждет: три коттеджа на ваш выбор «Кузьмич»,«Федорыч»,«Михалыч».

«Федорыч» – это двухэтажный коттедж, в который могут поместиться 15 человек. В вашем распоряжении будут: липовая парная, просторный бассейн. Для вашего отдыха имеется: большой зал, караоке, две комнаты отдыха, настольный футбол, Xbox 360 Kinect (ИксБокс 360 Кинект).

Цены на услуги:

Будни

до 16:00 - 1400 рублей

после 16:00 - 1600 рублей

Выходные

до 16:00 - 1600 рублей

после 16:00 - 1800 рублей

При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого

«Кузьмич» – это двухэтажный коттедж, рассчитанный на 10 человек. В вашем распоряжении будут: липовая парная, функционирующая в финско-русском режиме, тропический душ. Для вашего отдыха в доме имеются: уютный зал, бильярд, караоке и комната отдыха.

Цены на услуги:

Будни

до 16:00 - 1100 рублей

после 16:00 - 1300 рублей

Выходные

до 16:00 - 1300 рублей

после 16:00 - 1500 рублей

При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого

«Михалыч» - это двухэтажный коттедж, который вмещает в себя 10 гостей.

В вашем распоряжении будут: липовая парная, тропический душ, бассейн под открытым небом, с подогревом

Для вашего отдыха имеется: спутниковое тв караоке, хорошая акустика и зона отдыха.

Цены на услуги:

Будни

до 16:00 - 1100 рублей

после 16:00 - 1300 рублей

Выходные

до 16:00 - 1300 рублей

после 16:00 - 1500 рублей

При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого

Адрес: ул. Октябринская, 17

Телефон: (3412) 472-777

Режим работы: круглосуточно

В бане веник - дороже денег. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БАНИ В ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Баня «Благодатъ»

Что вас ждет:

Кедровая парная. Традиционная русская парная из кедра благоприятно влияет на здоровье человека, особенно на людей с респираторными заболеваниями.

Печь с турбопушкой. Печь производит легкий мелкодисперсный пар, обеспечивает идеальный баланс температуры и влажности воздуха в парной, топится березовыми дровами. Печь облицована натуральным камнем "Змеевик", в каменке целебные камни "Жадеит".

Бильярд. Профессиональный 9-ти футовый американский бильярд. Элегантный стол, изготовленный из массива дуба, поле- итальянская сланцевая плита. Этот стол, совмещающий в себе изысканный вид с отличными игровыми характеристиками.

Беседка с мангальной зоной.Для любителей отдыха на свежем воздухе и приготовления пищи на открытом огне, имеется беседка с мангальной зоной и чугунным казаном.

Обливное устройство ливень. Специальный рассекатель формирует поток изливающейся воды таким образом, чтобы полностью охватить тело человека и охладить его. Запас воды составляет 50 литров, что эффективно позволяет охладить тело после самого интенсивного парения и создается эффект водопада.

Цены на услуги:

Почасовая 1500 руб./час

При бронировании от 5 часов: 1200 руб./час.

Дополнительный гость 300 руб./чел.

Цены на банные принадлежности:

Веник березовый 200 руб./шт.

Веник дубовый 300 руб./шт.

Уголь мешок 250 руб./шт.

Чай с травами 100 руб.

Аренда

Простынь 150 руб./шт.

Полотенце (70х35см) 50 руб./шт.

Тапочки резиновые 50 руб./пара

Адрес: д. Старое-Михайловское, ул. Медовая, д.10

+7(3412)56-59-77

+7(912)856-59-77

Режим работы: круглосуточно

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