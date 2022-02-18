Бани Ижевска – 2022: адреса, цены и наличие бассейна

Фото: Маковеева Светлана
Любите погреться в жаркой бане и попариться свежими вениками, но не хотите долго искать, куда бы отправиться на «теплый» отдых? Специально для вас мы собрали список банных комплексов, где можно отдохнуть с семьей и с друзьями.
БАНИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Баня На Чехова
Что вас ждет: Парная русская на 10 человек, бассейн, бар, камин-барбекю.
Банные услуги: выбор веников, ароматы для парной.
Стоимость аренды — 1200 руб./час.
Вместимость до 10 человек.
Сауна, финская парная, можно с веником, джакузи, комната отдыха.
Техника: аудио-, видео аппаратура, плазменная панель, бар.
Стоимость от 800 руб./час.
Вместимость до 6 человек.
Адрес:Серова, 99а
Телефон:
+7 951 198 81 53
+7 (3412) 24 18 12
Режим работы: круглосуточно
В бане мыться, заново родиться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БАНИ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ
Владыкинские бани
Что вас ждет: финская парная с вениками, бассейн с водопадом и артезианской водой, обливное ведро.
Вместимость сауны 25 человек.
Рядом с сауной есть охраняемая стоянка. Бар вам всегда готов предложить прохладительные напитки. Из развлечений здесь есть бильярд, караоке и аудио-видеоаппаратура. Бесплатный Wi-Fi.
Стоимость обоих залов с воскресенья по четверг - 1200 руб./час; с пятницы по субботу - 1400 руб./час.
Адрес:пер. Коммунаров, 44
Телефон
+7 (3412) 32-25-25
Режим работы: круглосуточно
Баня «Русский двор»
Что вас ждет:
Программа «Новый русский»
Она включает в себя: русскую парную на дровах,хаммам,бассейн с противотоком, температура воды 26–28°С,джакузи, температура воды 30–36°C., большая гостиная,бильярдный зал,каминный зал, 2 комнаты отдыха, 2 раздевалки.
Минимальное время заказа 4 часа
Вместимость до 20 человек
Стоимость
3000 рублей/час
2250 рублей/час (при заказе кухни и бара на сумму от 300 руб. с человека)
свыше 25 человек доплата 500 руб./час
Программа «Теремок»
Баня на дровах, бассейн d3.5 м, t воды 26–28°С, гостиная
комната отдыха,кондиционер,большой плазменный телевизор,спутниковое TV,бар,теплые полы
Минимальное время заказа 3 часа.
Вместимость до 10 человек
Стоимость
1500 рублей/час
1500 - 25% = 1125 рублей/час Пн-Ср вечером, после 16ч
1500 - 50% = 750 рублей/час Пн-Ср днем, с 08 до 16ч
Программа «Банька на дровах»
Баня на дровах, гостиная с балконом,кондиционер,плазменный телевизор,спутниковое TV,бар.
Минимальное время заказа 3 часа
Вместимость до 8 человек
Стоимость:
1200 рублей/час
1200 - 25% = 900 рублей/час Пн-Ср вечером, после 16ч
1200 - 50% = 600 рублей/час Пн-Ср днем, с 08 до 16ч
Режим работы: круглосуточно
Любое торжество на Руси обязательно сопровождалось походом в баню. Косо, с неодобрением смотрели на тех, кто не любил ходить в баню.
Фото: Иван МАКЕЕВ
БАНИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Бобровая долина
Что вас ждет:
Программа «Баня по-удмуртский »
Что вас ждет:
Общий разогрев дубовыми вениками в ароматном наполнении парной с применением травяных настоев. Жаркое и энергичное основное парение в первый заход.Массаж можжевеловыми вениками, сопровождаемый контрастным обливанием минеральной водой. Охлаждение в купели или обливание ледяной водой.Отдых на настоящем сеновале.Мягкое парение во второй заход. Легкий массаж ног с применением можжевелового веника. Расслабление в теплой купели с травяным настоем.
Время отдыха за чайным столом с удмуртскими блюдами.
Программа рассчитана на 4х гостей
Стоимость: 1 гость – 18000 руб. 2 гостя – 23000 руб. 3 гостя – 26000 руб. 4 гостя – 31000 руб.
Программа «Премиум в 4 руки»
Что вас ждет:
Подготовка к программе начинается с теплого душа.
Затем общий разогрев вениками с применением настоев из удмуртских трав. Бодрящее, парение всего тела в 4 руки с тонизирующими контрастами. Массаж можжевеловыми вениками и ледяной контраст. Отдых на душистом сеновале и расслабление в теплой купели с травяным настоем.
Также гостей ждет ароматное чаепитие с вкусностями.
Программа рассчитана на 6 человек
Стоимость: 1 гость – 16000 руб. 2 гостя – 19000 руб. 3 гостя – 26000 руб. 4 гостя – 31000 руб. 5 гостей - 37000 руб. 6 гостей - 41000 руб.
Мастер-класс «Банный Гуру»
Что вас ждет:
Теория и отработка навыков в сухой зоне. Изучение истории русской бани, подготовка парной, эргономика рабочего места банщика.
Практика в парной, изучение основ парения, эргономики мастера пара, базовых приемов парения, контрастов, запарки.
Отдых завершиться чаепитием с луговыми травами.
Мастер-класс рассчитан до 4х гостей
Стоимость: 1-2 гость – 19 000 руб. 3-4 гостя – 22 000 руб
Программа «Девичьи посиделки»
Что вас ждет:
Отдых начинается с чайной церемонии. Затем придет время коллективного прогрева в парной. СПА процедуры исходя из ваших индивидуальных особенностей. Вам на выбор будет предложено: ароматный медово-ягодный состав или скраб на основе солей и трав. Завершает СПА программу омовение березовым веником.
Вы сможете отдохнуть в сеновальной комнате и закончить программу венечным массажем лица «березовыми ладошками»
Программа рассчитана на 4х гостей
Стоимость: 1 гость - 16 000 2 гостя – 19 000 3 гостя – 24 000 4 гостя – 27 000
Программа «Дружная компания»
Вас ждет: Мягкий разогрев тела дубовыми вениками и знакомство с паром, основное парение в 1 заход,контраст ледяной минеральной водой, массаж можжевеловым веником и холодное обливание.
После отдыха на сеновале гостей ждет мыльный массаж варежкой кесе или травяной скраб на выбор, а также теплая купель с травами.
Отдых можно закончить дружной компании за чайным столом.
Программа рассчитана на 6х гостей
Стоимость: 1 гость – 14000 руб. 2 гостя – 17000 руб. 3 гостя – 22000 руб. 4 гостя – 25000 руб. 5 гостей – 30000 руб. 6 гостей – 33000 руб.
Программа «Фито массажный»
Вас ждет: теплый душ и принятие фитобочки с травяными парами и купель с отваром лечебных трав - главный этап программы.
Полный часовой оздоровительный массаж тела с переворотом.
Отдых под уютным пледом и вкусное чаепитие с тестированием и фито-коктейлей около камина станет отличным завершением программы.
Программа рассчитана на 2х гостей
Стоимость: 1 гость – 5000 руб. 2 гостя – 8000 руб.
АДРЕС: ул. Свердлова, 4
ТЕЛЕФОН: +7 (3412) 970-810
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00 по индивидуальному заказу.
Жаркий пар любой недуг исцелит.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БАНИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
Баня «Бархат»
Банный комплекс «Молодильный чан»
Парная: русская баня на дровах с вениками; турецкая баня; молодильный чан. Для отдыха: банкетный зал, мини-кухня, гостиная, раздевалка, фитокомната, чай, одноразовая посуда. Развлечения: русский бильярд, домашний кинотеатр, караоке-бар, бесплатный Wi-Fi, кабельнoе ТВ. Аквазона: бассейн с подогревом, 2 душевые, кадка с холодной водой.
Минимальная аренда — 3 часа Свыше 20 человек и до 30 доплата 200 руб./чел. единовременно.
Банный Комплекс «Бархатный пар»
Парные: русская баня + турецкая баня, хаммам с ароматерапией. Банные услуги (за доп. плату): услуги банщика и массажиста по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу, выбор веников, ароматерапия, ароматы для парной.
Для отдыха: банкетный зал, мини-кухня, гостиная, 2 раздевалки, фитокомната, чай, одноразовая посуда. Аквазона: бассейн 3.5×4.5 м с подогревом, хромотерапия, УФ, 2 душевые, кадка с холодной водой.
Развлечения: русский бильярд, караоке, бесплатный Wi-Fi, кабельнoе ТВ. Кухня по предварительному заказу: домашняя, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.
Стоимость аренды: Две парные — 1799 руб/час Минимальная аренда – 3 часа От 15 человек доплата 200 руб./чел. Максимальная вместимость 20 человек.
Хаммам «Восточная сказка»
парная: хаммам (турецкая баня).Банные услуги (за доп. плату): услуги массажиста по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу, ароматы для парной.
Для отдыха: гостиная, мини-кухня, чай/кофе, посуда, спальня. Аквазона: купель с подогревом, душ. Развлечения: бесплатный Wi-Fi, кабельное ТВ. Кухня по предварительному заказу: домашняя, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.
Стоимость аренды:
сутки — 5000 рублей
Понедельник-воскресенье —1499 руб/час. Минимальная аренда – 3 часа. «Молочные ванны»
Стоимость при проведении в молодильном чане банного комплекса - 1500 рублей дополнительно к стоимости аренды комплекса. Стоимость при проведении в купели комплекса «Восточная сказка» и джакузи комплекса «Адам и Ева» - 1000 рублей дополнительно к стоимости аренды комплекса.
«Пантовые ванны»
Стоимость 1 приема ванны - 500 рублей Пантовые ванны можно принять в джакузи банного комплекса "Адам и Ева" Согласно исследованиям, рога молодых (до 2 лет) оленей – панты – содержат множество полезных веществ: аминокислоты, витамины, минеральные вещества. Пантовые ванны – это SPA-процедура, в результате которой полезные свойства проникают в тело и избавляют от недугов.
Финская сауна «Адам и Ева»
Стоимость аренды сауны: 749 руб./час. Минимальная аренда – 3 часа. Возможна аренда на сутки – 3500 руб./сутки. Парные: финская. Для отдыха: гостиная, фитокомната. Аквазона: джакузи с гидромассажем, душ. Развлечения: кабельное ТВ, WI-FI бесплатный. Банные услуги: массажист по предварительному заказу, стоунтерапия по предварительному заказу. Кухня по предварительному заказу: русская, татарская, восточная, услуги ресторана, услуги шашлычника.
Адрес: г. Ижевск, ул. Нагорная, 29
Телефон:
+7 (3412) 33-14-60
+7 (912) 76-88-777
Режим работы: круглосуточно
Баня «Настоящий отдых»
Что вас ждет:
Баня «Можжевеловая»
Вместимость бани 5-6 человек, зона отдыха с кабельным ТВ, отдельная комната отдыха, индивидуальная мангальная зона.
Можжевеловой бане вы не только поправите здоровье, но и замечательно проведете время.
Баня «Травяная»
Травы, используемые в бане, ванне, сауне, пахнут по-особенному ароматно.
Вместимость травяной бани 5-6 человек, зона отдыха с кабельным ТВ, отдельная комната отдыха, индивидуальная мангальная зона.
Баня «Бочка»
Всех любителей классического русского парения под дубовый или березовый Каждая из наших бань изготовлена в соответствии с финской технологией, а ее оригинальная форма обеспечивает равномерное распределение пара в воздухе.
В бане имеется:
Уютная комната отдыха с кабельным ТВ, где можно отдохнуть с друзьями (до 4х человек). Моечное отделение и санузел. Вместительная парная
Адрес: ул. Степная 26
Телефон: +7 (3412) 47-47-27
+7 (904) 315-42-53
+7 (951) 210-59-53
Режим работы: круглосуточно
БАНИ В УСТИНОВСКОМ РАЙОНЕ
Баня без пара, что щи без навара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сауна Крокус
Что вас ждет: Финская парная, которую можно преобразить в травяную сауну.Вы сами сможете выбрать какие травы использовать (мята, ромашка, чабрец, душица, либо микс из трав). Для вашего отдыха в заведении имеется: тёплый бассейн 2*3, аэрохоккей, настольный футбол, караоке, две комнаты отдыха, массажное кресло, кальян.
Зал вмещает в себя 8 человек.
Стоимость часа в будни до 16:00 - 900 рублей, после 16:00 - 1200 рублей. В выходные дни 1200 рублей.
За дополнительную плату вы можете приобрести: простыни, полотенца, тапочки, веники.
Адрес: ул.Ворошилова 4а
Телефон: +7 (919) 916-82-00
Режим работы: круглосуточно
Банный комплекс «Три топора»
Что вас ждет: три коттеджа на ваш выбор «Кузьмич»,«Федорыч»,«Михалыч».
«Федорыч» – это двухэтажный коттедж, в который могут поместиться 15 человек. В вашем распоряжении будут: липовая парная, просторный бассейн. Для вашего отдыха имеется: большой зал, караоке, две комнаты отдыха, настольный футбол, Xbox 360 Kinect (ИксБокс 360 Кинект).
Цены на услуги:
Будни
до 16:00 - 1400 рублей
после 16:00 - 1600 рублей
Выходные
до 16:00 - 1600 рублей
после 16:00 - 1800 рублей
При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого
«Кузьмич» – это двухэтажный коттедж, рассчитанный на 10 человек. В вашем распоряжении будут: липовая парная, функционирующая в финско-русском режиме, тропический душ. Для вашего отдыха в доме имеются: уютный зал, бильярд, караоке и комната отдыха.
Цены на услуги:
Будни
до 16:00 - 1100 рублей
после 16:00 - 1300 рублей
Выходные
до 16:00 - 1300 рублей
после 16:00 - 1500 рублей
При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого
«Михалыч» - это двухэтажный коттедж, который вмещает в себя 10 гостей.
В вашем распоряжении будут: липовая парная, тропический душ, бассейн под открытым небом, с подогревом
Для вашего отдыха имеется: спутниковое тв караоке, хорошая акустика и зона отдыха.
Цены на услуги:
Будни
до 16:00 - 1100 рублей
после 16:00 - 1300 рублей
Выходные
до 16:00 - 1300 рублей
после 16:00 - 1500 рублей
При количестве человек свыше установленного - доплата 100 р./час за каждого
Адрес: ул. Октябринская, 17
Телефон: (3412) 472-777
Режим работы: круглосуточно
В бане веник - дороже денег.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
БАНИ В ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ
Баня «Благодатъ»
Что вас ждет:
Кедровая парная. Традиционная русская парная из кедра благоприятно влияет на здоровье человека, особенно на людей с респираторными заболеваниями.
Печь с турбопушкой. Печь производит легкий мелкодисперсный пар, обеспечивает идеальный баланс температуры и влажности воздуха в парной, топится березовыми дровами. Печь облицована натуральным камнем "Змеевик", в каменке целебные камни "Жадеит".
Бильярд. Профессиональный 9-ти футовый американский бильярд. Элегантный стол, изготовленный из массива дуба, поле- итальянская сланцевая плита. Этот стол, совмещающий в себе изысканный вид с отличными игровыми характеристиками.
Беседка с мангальной зоной.Для любителей отдыха на свежем воздухе и приготовления пищи на открытом огне, имеется беседка с мангальной зоной и чугунным казаном.
Обливное устройство ливень. Специальный рассекатель формирует поток изливающейся воды таким образом, чтобы полностью охватить тело человека и охладить его. Запас воды составляет 50 литров, что эффективно позволяет охладить тело после самого интенсивного парения и создается эффект водопада.
Цены на услуги:
Почасовая 1500 руб./час
При бронировании от 5 часов: 1200 руб./час.
Дополнительный гость 300 руб./чел.
Цены на банные принадлежности:
Веник березовый 200 руб./шт.
Веник дубовый 300 руб./шт.
Уголь мешок 250 руб./шт.
Чай с травами 100 руб.
Аренда
Простынь 150 руб./шт.
Полотенце (70х35см) 50 руб./шт.
Тапочки резиновые 50 руб./пара
Адрес: д. Старое-Михайловское, ул. Медовая, д.10
+7(3412)56-59-77
+7(912)856-59-77
Режим работы: круглосуточно
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