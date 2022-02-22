Морс и квашеная капуста против иммуностимуляторов: как понять, что иммунной системе нужна помощь, и не навредить ей еще больше

Как жителям Удмуртии правильно позаботиться об иммунитете. Фото: Валерий Звонарев

Иммунная система нашего организма – это сложная, многоуровневая система защиты от болезнетворных бактерий, грибков и вирусов. Иммунитетом, в свою очередь, называется ее способность выполнять эту функцию. И сейчас, в период пандемии, нас как никогда волнуют связанные с ним вопросы. Прежде всего, почему иммунитет может быть плохим и что бы такое съесть, чтобы он повысился. За ответами мы обратились к Минздраву, Роспотребнадзору и ВОЗ.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ИММУНИТЕТ «ПРОСЕЛ»

Есть несколько классических признаков ослабления иммунной защиты:

- Вы часто болеете ОРВИ. Часто – это, по данным ВОЗ, более шести-восьми раз в год. Кроме того, чем иммунитет хуже, тем дольше тянется каждая болезнь и тяжелее ее течение.

- Вы страдаете от регулярных обострений хронических воспалительных заболеваний (тонзиллит, гайморит, бронхит, пиелонефрит и т.д.).

- Вас часто мучает герпес.

- На коже образуются гнойники.

- Вы регулярно испытываете боли в суставах и мышцах.

- Царапины и ссадины заживают очень долго.

- Вы часто замечаете, что у вас увеличены лимфатические узлы.

- Вы постоянно ощущаете слабость и сонливость.

- Вы плохо спите ночью.

- У вас часто болит голова.

Не следует принимать лекарства без назначения врача. Фото: Юлия Пыхалова

Симптомы могут появляться в любой комбинации, но все они сигнализируют о том, что иммунной системе вашего организма нужно уделить повышенное внимание. Кроме того, они могут говорить и о ряде других нарушений.

ВРАГИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

- Длительный стресс. Дело в том, что гормоны стресса до определенного времени действуют на организм мобилизующе, но, когда резервы оказываются исчерпаны, возникают патологические состояния, в том числе и иммунодефицит.

- Дисбактериоз – частая проблема современности и один из негативных факторов, влияющих на иммунитет. Нарушение микрофлоры кишечника происходит при бесконтрольном применении антибиотиков, неполноценном питании, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, отравлении токсичными веществами (в том числе избытком некоторых пищевых добавок) и в результате хронического стресса.

Хронический стресс – худший враг иммунной защиты. Фото: pixabay.com

- Вредные привычки: алкоголь, курение (в том числе и регулярное пассивное).

- Дисбаланс в поступлении в организм питательных веществ при неправильном питании и сезонный гиповитаминоз. Голодание или переедание, питание однообразной пищей – все это иммунной системе не на пользу.

- Недостаток сна и перегрузки, как физические, так и психологические.

- Перенесенные инфекции, травмы, операции.

Иммунитет страдает при нарушениях сна. Фото: pixabay.com

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ

«Часто болеющим или тем, кто перенес какое-либо заболевание, например коронавирус, укрепить иммунитет помогут самые банальные мероприятия по организации здорового образа жизни: побольше гулять на свежем воздухе и позволять себе умеренные физические нагрузки. Нагрузки, безусловно, должны быть дозированными и возрастать постепенно: ни в коем случае нельзя, переболев, сразу бежать в спортзал и поднимать штангу. Также следует употреблять продукты, богатые витаминами и белками, – перейти на полноценное, рациональное питание», – советует замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Кроме того, постарайтесь оградить себя от стресса. Это бывает достаточно сложно, особенно если у вас ответственная и нервная работа. Но хотя бы попытайтесь найти себе хобби – сферу деятельности, в которой вы сможете делать то, что вам нравится, и будете сами контролировать происходящее. Делайте то, что доставляет вам удовольствие, слушайте любимую музыку, общайтесь с приятными людьми и старайтесь находить в любой ситуации что-то хорошее.

БАДы – не спасение для иммунитета. Фото: pixabay.com

Обязательно высыпайтесь – спать следует не менее 6–8 часов в сутки, причем отдых будет полноценным лишь тогда, когда происходит при полной темноте и в тишине.

Закаливание – тоже отличный способ укрепить иммунною систему, но от радикальных способов, вроде обливания на морозе и купания в проруби, лучше воздержаться. Контрастный душ по утрам, регулярное проветривание квартиры и посещение бассейна – более эффективный вариант для большинства людей со сниженным иммунитетом.

Одевайтесь по погоде. В холодное время года – многослойно. Не забывайте про шапку, шарф и перчатки. Не ходите с голой поясницей и голыми лодыжками.

Старайтесь бывать на солнце не менее 15 минут в день – это позволит получать витамин D, необходимый для правильной работы иммунной системы, естественным образом.

Рацион должен быть разнообразным, содержать много белка и пищевых волокон. Фото: pixabay.com

Для того чтобы стимулировать работу кишечника и поддерживать обитающую в нем микробиоту, старайтесь употреблять пищу, богатую клетчаткой: свежие овощи и фрукты, крупы и хлеб из цельного зерна. Ешьте не менее 300 граммов овощей и 250 граммов фруктов в день. Пищевые волокна по сути являются пребиотиками – субстратом для существования полезных бактерий.

Не следует путать с пробиотиками – это собственно бактериальный компонент, который мы можем дополнительно получать из молочнокислых продуктов, а также специальных препаратов. Последние не нужно считать панацеей при дисбактериозе. В качестве поддерживающего средства они хороши (а в кефире и натуральных йогуртах также содержится много полезных веществ), но бороться нужно в первую очередь с причиной дисбактериоза.

Старайтесь дозировать физические нагрузки. Фото: pixabay.com

Также не забывайте о поддержании водного баланса своего организма. И не стоит заблуждаться, что следить за ним нужно только летом, – зимой, в период центрального отопления, обезвоживание – не менее частая проблема. Дневная норма воды в среднем составляет около 2,5 л в сутки на человека, но в жару и при физических нагрузках она может увеличиваться.

На самом деле большинство из нас прекрасно знает все эти рекомендации, но сложность в том, что мало их знать, – их нужно выполнять, причем регулярно. И если у вас несколько лет «не было на здоровый образ жизни времени», то разобраться с нарушениями за месяц не получится. Как минимум организму придется приспособиться к новым условиям, даже если они лучше старых.

ЧТО НЕ ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ

- Полная стерильность. Она, безусловно, важна в операционной, но в нашей повседневной жизни является излишней мерой. Особенно часто такую ошибку делают молодые родители, стремящиеся оградить ребенка от контакта с любыми возможными источниками загрязнения. Но парадокс в том, что иммунная система должна на чем-то «тренироваться» и ей полезно сталкиваться с определенным числом патогенов. На этом принципе, кстати, основаны прививки: организм «знакомят» с ослабленным возбудителем или его имитацией (например, в случае векторных вакцин), чтобы потом, при реальной угрозе заражения, иммунитет отработал быстрее.

- Иммуностимуляторы. В ряде случаев эти препараты может назначить врач, но принимать их только потому, что «осень началась» – неправильно. В лучшем случае вы не получите ожидаемого эффекта, в худшем – получите побочные реакции.

Сохраняйте спокойствие и занимайтесь любимым делом – иммунная система скажет вам спасибо. Фото: pixabay.com

- Лекарственные травы. Да, некоторые из них могут оказывать иммуномодулирующее действие. Но если вы не медик, лучше самостоятельно к гомеопатии не прибегать, так как каждое растение имеет комплекс свойств, а еще может вызывать индивидуальную непереносимость. Кстати, не стоит путать: вы можете иногда заваривать чай с душистыми травами «для вкуса», но это не равнозначно полному курсу гомеопатического препарата.

- Алкоголь. Нет, нет и еще раз нет. Алкоголь не приносит иммунной системе никакой пользы. Даже если настоялся на травах, ягодах и т.д. И системное его употребление может навредить не только иммунитету, но и всему организму в целом.

СИЛЬНЫЙ ИЛИ СЛАБЫЙ?

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего около 10 % людей обладают идеальным иммунитетом. Врожденный иммунодефицит имеют также около 10 % населения. Но большая часть – люди со средним иммунитетом, который зависит от образа жизни.

Мы привыкли считать, что сильный иммунитет – это хорошо, но, оказывается, всему есть предел. Например, показателем слишком активной иммунной системы являются аллергии – организм человека попросту начинает воспринимать как опасность все вокруг: пыльцу растений, природные красители в ягодах и фруктах, душистые эфирные масла.

В жирной рыбе много Омега-3 и витамина D. Фото: pixabay.com

Печально известный цитокиновый шторм, который часто наблюдался при первых штаммах коронавируса, – тоже не что иное, как избыточная реакция иммунной системы на незнакомый возбудитель. Это тяжелое воспаление, связанное с выделением огромного количества цитокинов, – белков, которые стимулируют иммунные реакции (к ним, в частности, относятся всем известные интерфероны).

И наоборот, если при ОРВИ даже не повышается температура, это признак не сильного иммунитета, который «истребил инфекцию в зародыше», а показатель слабого. Повышение температуры – знак того, что организм борется с возбудителем.

10 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

1. Ягоды. Клюква, брусника, облепиха, смородина и шиповник – кладезь витамина С, который наиболее ценен для поддержания защитной системы организма. Кроме того, в них содержатся и другие витамины. В клюкве – РР, К, В1, В2, в бруснике – каротин и витамин Е, в облепихе – витамины В1, В2, РР, К, Р и Е, а также каротин, железо, бор и марганец. Черная смородина, помимо вышеназванных витаминов, содержит практически весь комплекс витаминов группы В, а также пектины, способные связывать токсины в организме. Шиповник содержит витамины P, РР, В1, В2, К и Е. Употреблять ягоды можно в виде морсов и компотов. Однако людям с гастритами и язвенной болезнью следует относиться к ним с осторожностью. Свежая облепиха также противопоказана людям с мочекаменной болезнью.

2. Печень трески. Этот продукт содержит жирные кислоты Омега-3 и считается одним из лучших источников витамина D, богат витамином А и йодом. Однако продукт очень жирный, и потреблять его следует в небольших количествах. Если же вам больше по душе рыбное филе, то остановите свой выбор на тунце, макрели и лососе.

Чеснок, возможно, и не панацея, но все равно очень полезен. Фото: pixabay.com

3. Чеснок. Часть врачей считают, что это хорошее противовирусное средство, а другие утверждают, что его свойства преувеличены. Тем не менее определенное иммуностимулирующее свойство он имеет. Кроме того, он стимулирует желудочно-кишечный тракт и ускоряет обменные процессы. Но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует есть чеснок с осторожностью и в небольших количествах.

4. Квашеная капуста. Она содержит витамин С, лактобактерии и пробиотики Полезна для сосудов и помогает снизить уровень вредного холестерина. К сожалению, людям с язвенной болезнью и гастритами квашеная капуста противопоказана.

5. Сало. Является источником фосфолипидов, которые наш организм использует для производства сурфактанта, – вещества, покрывающего изнутри ответственные за газообмен альвеолы легких. Поддержать легкие – очень важно в период простуд и особенно ковида. Кроме того, сало содержит витамины A, D и E. Без вреда для фигуры можно позволить себе съедать по 10–20 граммов сала в день.

6. Шоколад. Этот продукт хорошо влияет на иммунитет за счет высокого содержания антиоксидантов, в частности флавоноидов. Они также оказывают благоприятное воздействие на кровеносную систему. Полезнее, конечно, горький шоколад, в котором содержится много какао-бобов и не так много сахара. Есть в меру шоколад нужно не только из-за сладости, но и из-за вероятности аллергических реакций.

7. Брокколи. Помимо витаминов А, С и Е, микро- и макроэлементов, антиоксидантов и клетчатки, в составе этой капусты есть природное вещество с иммуностимулирующими свойствами.

8. Морские беспозвоночные. Креветки, мидии, устрицы, кальмары, осьминоги и крабы повышают защитные силы организма за счет большого содержания цинка и селена.

9. Выдержанный сыр («Пармезан», «Чеддер», «Швейцарский»). Эти продукты содержат аминокислоту лизин, которая необходима для многих жизненных процессов в организме, в том числе и для производства антител.

10. Тыквенные семечки. Содержат много цинка и клетчатки. Они полезны для кишечника и кровеносной системы.

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