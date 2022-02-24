Авиарейсы из Ижевска в Краснодар приостановлены из-за осложнения обстановки на Украине

С 24 февраля по 2 марта приостановлена работа 12 аэропортов на юге России

С сегодняшнего дня по 2 марта приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, это связано «с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине».

«Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», - говорится в сообщении.

Пассажирам и встречающим «настоятельно не рекомендуется» прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.

Отметим, что из Ижевска в этот период можно было вылететь лишь в один город из объявленного списка – Краснодар.

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