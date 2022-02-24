Последние новости Ижевска на утро 24 февраля 2022 года: пострадавшие в пожаре дети, обрушившаяся крыша катка и погибшая от схода снега пенсионерка

Фото: Лада Иванова

Доброе утро, Ижевск! Четверг, 24 февраля на календаре. Синоптики обещают, что сегодня будет пасмурно и +1 градус. И сейчас предлагаем вам вспомнить о самых важных событиях прошедших суток.

ДЕТИ 4 И 16 ЛЕТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В 1 РКБ С ОЖОГАМИ ПОСЛЕ ПОЖАРА В ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ

Один из малышей остался в доме, но его удалось найти Фото: vk.com

Многодетная семья, в которой воспитываются 10 детей осталась без крыши над головой. Они с трудом смогли выйтииз горящего дома. Объявлен сбор средств и вещей.

В УДМУРТИИ ОБРУШИЛАСЬ КОНСТРУКЦИЯ КРЫТОГО КАТКА НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

В Удмуртии обрушилась крыша катка. Фото: предоставлено правительством республики

К счастью, никто не пострадал. О причинах обрушения читайте в нашем материале.

УПАВШАЯ С КРЫШИ ЛЕДЯНАЯ ГЛЫБА УБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ В САРАПУЛЕ

Фото: СУ СКР по УР

Соседи, увидев сход снега с дома пенсионерки, вызвали МЧС, однако спасти женщину не удалось.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА УДМУРТИИ НАЧАЛА СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЛНР И ДНР

У эвакуированных жителей зачастую нет даже самых необходимых вещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приносить можно вещи, канцтовары и предметы первой необходимости. В Удмуртию, напомним, приедут около 250 эвакуированных жителей.

РЕМОНТ ДВУХ УЧАСТКОВ ДОРОГ В УВИНСКОМ И СЮМСИНСКОМ РАЙОНАХ УДМУРТИИ ПРОЙДЕТ В 2022 ГОДУ

В общей сложности будет приведено в порядок почти 14 км. Полноценного ремонта на этих участках не было с 80-ых годов прошлого века.

540 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТДАЛА МОШЕННИКАМ СОТРУДНИЦА БАНКА В УДМУРТИИ

Под чутким руководством преступников она сама активировала заявку на кредит и перевела им деньги. Все подробности здесь.