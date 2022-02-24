Два человека погибли в столкновении легковушки и лесовоза в Удмуртии

Столкнулись «ВАЗ-2104» и лесовоз Scania. Фото: МЧС по УР

Накануне, 23 февраля, около 22:30, на 28-м километре автодороги «Можга – Вавож» в Удмуртии произошло дорожная авария с двумя погибшими. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, столкнулись «ВАЗ-2104» и лесовоз Scania.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

«К сожалению, в результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ 2104, водитель лесовоза получил травмы», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 5 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России - 6 человек и 2 единицы техники.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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