«Мы с Зарой решили кайфовать»: жительница Ижевска рассказала о своем выступлении на федеральном телеканале

Александра Муканова. Фото предоставлено героиней

31-летняя Александра Муканова из Ижевска стала финалисткой вокального проекта «Новая звезда» (6+) на телеканале «Звезда» (18+). И в рамках концерта «Звездная ночь» вместе с известной российской певицей, заслуженной артисткой РФ Зарой исполнила свою песню «Тебе мила». В интервью «Комсомолке» девушка рассказала, как прошла кастинг на проект, как были организованы съемки концерта со звездами эстрады, а также почему она могла и не стать певицей.

Сказали, что данных к пению нет

Александра родилась и выросла в Ижевске. Еще в детском саду маленькую Сашу мама отвела на прослушивание к преподавателю вокала, но тот сказал, что данных к пению у девочки нет. На какое-то время она забыла о своей мечте. Но позже, в школе, решила снова попробовать себя в пении и записалась на музыкально-вокальный конкурс.

Александра Муканова. Фото предоставлено героиней

«Я на чистом энтузиазме готовилась. Отец выпивал, мешал подготовке. И я репетировала втайне, когда его не было. По ночам мы из-за его дебоширств не спали. А на утро школа, потом художка, репетиции. Заработала себе нервные тики и болезни, но конкурс выиграла. Все были в восторге. И мама по совету подруги отвела меня в студию вокала Валерия Каракулова в школе № 100… Валерий Михайлович стал моим отцом. Он взялся за меня, часто хвалил, бывало, ругал, хотел, чтобы я добилась результатов», – рассказывает ижевчанка.

Позже была школа искусств № 8, которую она закончила с отличием по классу фортепиано и эстрадного вокала. Александра начала участвовать в конкурсах, занимать призовые места.

«Я поняла, что я не просто вокалист, а артист, который может удивить, показать номер, шоу, историю, одеться в необычный образ. Оказалось, это сложно. Петь и одновременно двигаться – такое делают единицы».

Фото предоставлено героиней

Отец заставил пойти учиться на юриста

На одном из конкурсов Сашу заметил Георгий Звягин, декан эстрадно-джазового факультета в Екатеринбурге, преподаватель на проекте «СТС зажигает суперзвезду» (16+). Он предложил бесплатно и без поступления учиться у него, но отец Саши закатил истерику и заставил ее поступить на очное отделение в ИжГТУ на юриста. Потом еще два года она проработала помощником адвоката.

Но вопреки всему Александра уверенно шла к своей мечте. Она победила на «Поющем механе», позже – на всероссийском конкурсе «Студенческая весна». Стала петь в государственном оркестре Удмуртии «Арсенал Бэнд», потом ушла в частную музыкальную деятельность, пела на корпоративах, свадьбах, юбилеях, в ресторанах.

В 2011 году она совсем чуть-чуть не дотянула до полуфинала популярного международного конкурса «Новая волна» (16+).

Александра на «Новой звезде». Фото предоставлено героиней

«Тогда я получила первый и очень мощный опыт участия в ТВ-проекте. Диляра, солистка группы «Мураками», уделила мне буквально полчаса, рассказывая о моих ошибках. Спасибо ей гигантское!»

В 2016 году Александра пошла на шоу «Голос Казахстан» (12+).

«У меня закружилась голова, думала, что упаду в обморок. Но волнение ушло сразу, как только я начала петь, отрываться. Трое из жюри повернулись: я поняла, что не зря проходила весь этот тернистый путь. Репетиции и съемки мы оплачивали самостоятельно. Поэтому в Казахстане я успела еще и подработать в ресторанах. Да так, что хозяин очень хотел, чтобы мы остались: посетителям очень нравилось», – вспоминает девушка.

Александра в Казахстане. Фото предоставлено героиней

«Новая волна» и певица Зара

В прошлом году Александра решила участвовать в музыкальном телеконкурсе «Новая звезда», где соревнуются представители всех субъектов РФ.

«На проект я подавала заявку за три года до участия: жюри все понравилось, но тогда выбрали девочку из Москвы, у которой когда-то была удмуртская прописка».

В итоге в этот раз она уже так тщательно оформила онлайн-заявку, что ее вспомнили и взяли на проект без офлайн-кастинга. Она стала финалисткой и на новогоднем концерте исполнила свою собственную песню «Тебе мила» вместе с певицей Зарой.

Александра и певица Зара. Фото предоставлено героиней

Текст и мелодию песни Александра написала в деревне Сюгаил под Можгой.

«Именно там я проводила все каникулы в детстве. Писала в чистом поле, летом, в цветах иван-чая, собирая клубнику и землянику, наслаждаясь стрекотанием кузнечиков и стрекоз. Это медитация о природе. Я хотела, чтобы фольклорная песня звучала современно, но без пошлостей, чтоб мне самой приятно было. И когда песня прозвучала впервые на финале проекта, то все сказали: «Это то, что мы искали, то, что необходимо проекту».

В декабре прошлого года Александре позвонили и пригласили на съемки новогоднего концерта.

«Сказали, что Зара сама выбрала, с кем и что будет петь в дуэте. Конечно, я очень обрадовалась – автору всегда приятно, когда его песню исполняет профессионал – звезда, которую он уважает. Заре эта песня очень подошла. Мне кажется, она не просто так выбрала ее. Звучало гармонично, здорово. Я рада», – подчеркнула ижевская певица.

«Многие считают, что петь и достичь в пении чего-то большего – это легко. Но на самом деле порой это ужасно сложно, иногда приходится рисковать. Например, в финале этого проекта я участвовала сразу после больницы – у меня был приступ панкреатита. Мне предлагали другую песню. Но поскольку я бы не успела в больнице выучить ее и отработать, то предложила свои песни. На всякий случай выбрали «Тебе мила», которая оказалась в итоге той самой находкой для проекта. Как говорится, это была судьба».

Александра Муканова родилась и выросла в Ижевске. Фото предоставлено героиней

Как проходили съемки

Съемки новогоднего концерта проходили в середине декабря в Москве.

«В день съемок я приехала очень рано. Мне сделали мейк и отправили репетировать с Зарой – наш номер поставили первым. Зара встретила меня с улыбкой, обняла. Она, как всегда, выглядела шикарно. В ее движениях всегда чувствовалась такая легкость, грация и настоящая женская красота. Красавчик-хореограф дал нам несколько советов, как двигаться и куда смотреть».

Было несколько репетиций номера, чтобы все получилось максимально красиво и по-новогоднему. Сашу поразило, насколько быстро убирали конфетти между дублями, – эдакая мощная экспресс-уборка.

«Мы с Зарой искали, как будем взаимодействовать в номере. И решили, что надо просто кайфовать. Я, как всегда, делала все по-своему, волновалась, забывала смотреть в камеру. Вроде такие мелочи, но они такие важные, чтобы номер смотрелся интереснее. Но попробуй за всем уследить. Все приходит с опытом, на постоянных съемках. Потом поздравили жителей России с Новым годом и отправились в зал за свой столик. Мы с Зарой баловались, кидали серпантин в зал. А потом смотрели выступление братьев Сафроновых. Вы бы видели эту тонну реквизита! Такое шоу так близко я еще не видела. Мы максимально поддерживали друг друга, громко аплодировали, чтобы все участники смогли раскрепоститься».

Съемки продолжались несколько дней с утра до ночи.

«Перерывов было мало, и они были короткими, поесть нормально не успевали, нужно было уложиться в срок. И все происходящее было похоже все-таки на работу».

Грандиозные планы

Фото предоставлено героиней

Сейчас Александра вместе со своей командой занимается производством ростовых костюмов, шьют концертные платья. В планах создать свой бренд одежды для артистов.

Александра Муканова. Фото предоставлено героиней

«Хочу открыть хорошую школу искусств для будущих мощных артистов, но пока не знаю, где это лучше сделать. Думаю, из меня выйдет неплохой продюсер. Ведь теперь я знаю, как работает система кастингов и самих проектов, могу помогать участникам честно и качественно попадать на проекты, раскрывая их потенциал и ограждая их от типичных ошибок, сделанных мной и другими», – подытожила Александра Муканова.

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