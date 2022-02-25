Жительница Ижевска печет торты со знаковыми местами города

Диана рисует Ижевск на бенто-тортах. Фото: @ka.ma_cake

27-летняя жительница Ижевска Диана Сафина печет торты с изображениями знаковых мест столицы Удмуртии – зоопарка, монумента «Дружба народов», ротонды, арочных ворот Парка Кирова. В эксклюзивном интервью девушка рассказала «Комсомолке», что начала делать торты, чтобы «не сидеть на шее» у мужа.

«АБХАЗСКИЙ» ПЕРИОД

Диана родилась в Пермском крае. Она закончила журфак УдГУ, после этого несколько лет работала журналистом.

«Потом я вышла замуж, родились дочки-близняшки, и мы уехали в Абхазию. Я долго была без работы, пыталась подрабатывать – я просто не могу сидеть у мужа на шее, мне нужно самой реализовываться», – рассказала она.

Фото: @ka.ma_cake

В какой-то момент девушка задумалась о том, в какой сфере она сможет себя реализовать.

«А я, сколько себя помню, всегда с удовольствием готовила. И, сидя в декрете, с удовольствием смотрела разные паблики кондитеров, мечтала, чтобы и у моих дочек были такие торты на праздниках. Сохраняла себе рецепты, делала для своей семьи», – говорит она.

Фото: @ka.ma_cake

Муж Дианы видел, насколько ей нравится готовить. Он предложил испечь торт для друзей, а потом и на свой день рождения. Все знакомые были в восторге. Однако она все равно боялась печь на заказ – такие торты стоят недешево, да и с нужными ингредиентами дела в Абхазии часто обстояли не лучшим образом. В итоге Диана все-таки решилась.

«Сделала торт и выложила его на продажу, но не целиком, а по четвертинкам. На удивление, его быстро раскупили. Потом начала делать разные начинки, продавала также по частям», – делится ижевчанка.

ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ

Сарафанное радио сыграло свою роль – Диана стала получать первые заказы. Девушка основательно подошла к делу: начала вникать в процесс, читать книги, покупать курсы и оттачивать свое мастерство. Было совсем непросто.

Фото: @ka.ma_cake

«Дочкам было по два года. Я делала торты ночью или в их дневной сон, крутилась, как могла. Уставала, руки опускались. Многие говорили мне, что это очень легко и просто, что для меня это лишь «поиграться» и со временем я брошу. А вы попробуйте сами хоть раз испечь торт!» – рассказывает Диана.

Фото: @ka.ma_cake

Девушке очень помогли поддержка мужа и счастливые глаза дочек и преданных клиентов. Уже 3 года она занимается исключительно изготовлением сладких десертов.

«Конечно, разные случаи бывают. Клиенты отменяют заказы в последний день, не соглашались платить за уже готовый торт. Недавно написала одна женщина, что я не умею рисовать, что ей было бы стыдно показывать такие торты. Остро реагирую, плачу, а потом учусь не расстраиваться, беру и делаю!» – делится наша героиня.

«ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Об ИЖЕВСКЕ ЗНАЛИ»

Диане всегда хотелось не просто печь, а делать что-то интересное. Как-то раз в интернете она увидела, как путешественники фотографируются в тех местах, где снимались их любимые фильмы. Вдохновившись этим, Диана решила рисовать на тортах знаковые места любимого города.

Фото: @ka.ma_cake

«Хоть я и не родилась в Ижевске, я очень люблю этот город. Я считаю, что в каждом городе можно найти что-то интересное и красивое – памятники, места, где горожане любят гулять, где чаще всего фотографируются. Я хотела показать что-то интересное, чтобы о нашем городе знали, как можно больше людей!», – говорит она.

Фото: @ka.ma_cake

Сейчас Диана рисует Ижевск на бенто-тортах (небольших тортиках для одного-двух человек).

Фото: @ka.ma_cake

«Я фотографию получившиеся торты, выкладываю у себя на страничке в «Инстаграме» и обязательно пишу небольшое описание места, памятника. Кондитеры из других городов начали писать мне, интересоваться, говорили, что это классная идея. И я поняла, что даже с помощью десертов можно заниматься своеобразной просветительской деятельностью. Я хочу, чтобы люди гордились своим городом, рассказывали о нем!», – резюмировала девушка.

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