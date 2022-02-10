Зара спела дуэтом с ижевчанкой на федеральном канале

Фото: предоставлено героиней

Ижевская исполнительница Александра Муканова спела дуэтом с известной российской певицей, заслуженной артисткой России Зарой на телеканале «Звезда» (18+).

Александра вышла в финал вокального проекта «Новая звезда» (6+), и в рамках концерта «Звездная ночь» она вместе с Зарой исполнила свою авторскую композицию «Тебе мила».

В интервью «Комсомолке» девушка рассказала, что текст и мелодия песни были написаны в деревне Сюгаил под Можгой.

Фото: предоставлено героиней

«Именно там я проводила все каникулы в детстве. Писала в чистом поле, летом, в цветах иван-чая, собирая клубнику и землянику, наслаждаясь стрекотанием кузнечиков и стрекоз. Это медитация о природе», – поделилась она

В декабре прошлого года Александре поступил звонок. Тогда ей и сообщили, что она исполнит с Зарой свою авторскую песню.

«Сказали, что она сама выбрала, с кем и что будет петь в дуэте на новогоднем концерте перед другими звездами, депутатами, военными и заслуженными исполнителями. Конечно, я очень обрадовалась – автору всегда приятно, когда его песню исполняет профессионал, звезда, которую он уважает. Заре эта песня очень подошла. Мне кажется, она не просто так выбрала ее. Звучало гармонично, здорово. Я рада», – рассказала Александра

Отметим, девушка не впервые участвует в подобных конкурсах. В 2011 году она приняла участие в международном конкурсе «Новая волна» (16+) , в 2015 году - в проектах «Голос-2» (12+) и «Главная сцена» (6+). В 2016 году Александра прошла слепые прослушивания на шоу «Голос Казахстан».

СПРАВКА КП

«Новая звезда» - это музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Исполнителем может стать не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Победителей в проекте два - их выбирает профессиональное жюри, состоящее из звезд российской эстрады, и телезрители по всей России.

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