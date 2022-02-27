Белого медвежонка из зоопарка Удмуртии перевезли в Москву

Белые мишки зоопарка Ижевска. Фото: скриншот видео

27 февраля – Международный день белого медведя. Чтобы немного отдохнуть от плохих новостей, предлагаем посмотреть на мишек из государственного зоопарка Удмуртии.

С надувным мячом развлекается белый медведь по кличке Балу. В ижевском зоопарке он появился в 2014 году. Два белых медвежонка остались одни на архипелаге Новая Земля и наш зоопарк согласился «усыновить» одного из них. Поначалу Балу относился настороженно к людям, но уже через неделю чувствовал себя как дома. Сейчас Балу уже большой белый медведь, но все такой же игривый и ласковый.

На прогулку вышли и медведицы Думка и Пурга. Думка прибыла в зоопарк в 2008 году с Чукотки. Думка отличается переменчивым настроением. Сотрудники с детства баловали ее, и сейчас она может немного повредничать.

22 ноября 2017 года у Думки и ее кавалера Айона родилась малышка Пурга.

Последние пять лет медведица постепенно взрослела у нас на глазах и вот на днях, она отправилась в Московский зоопарк.

«Медведица Пурга сейчас находится в Московском зоопарке, туда она отправилась по решению куратора программы формирования и сохранения искусственной популяции белого медведя», – сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

В Ижевске осталось два полярных медведя – Балу и Думка. Надеемся, мы еще увидим фотографии маленьких белых медвежат.

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