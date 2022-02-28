Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина узнала о государственной награде от знакомых

На прошедшей Олимпиаде Нигматуллина завоевала серебряную и бронзовую награды. Фото: @uliananigm

Новость о том, что спортсменка награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Ульяна Нигматуллина узнала от знакомых, которые начали ее поздравлять. До сих пор официальных сообщений о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, который уже опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, к ней не поступало.

«Думаю, что все дело в нынешней непростой обстановке. Однако, раз есть указ президента, значит рано или поздно награду в любом случае вручат. Безусловно, для меня это честь, и я благодарна за такую оценку моих результатов на Олимпиаде в Пекине», – считает биатлонистка.

Напомним, что Ульяна Нигматуллина на прошедшей Олимпиаде завоевала серебряную и бронзовую награды. Выступать нашим спортсменам пришлось под нейтральным флагом, но то, что за ними стоит Россия, они чувствовали каждую секунду.

«Мы выступали за Россию, это понимали и спортсмены из других стран. Никакой эмоциональной и психологической напряженности мы не чувствовали, все прошло в дружелюбной и теплой атмосфере. Вообще нынешняя Олимпиада была для меня достаточно интересной и комфортной, я довольна результатами», – рассказала призер Олимпийских игр – 2022.

В планах у биатлонистки из Можги – участие в Чемпионате России, который стартует 26 марта в Тюмени. Готовиться Ульяна будет в Ижевске.

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