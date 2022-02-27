Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фото: Диля Ахмадишина

Президент России Владимир Путин наградил биатлонистку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«[Наградить] за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине», говорится в тексте документа.

На минувшей Олимпиаде Нигматуллина завоевала две медали – серебряную и золотую.

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