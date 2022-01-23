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Спорт23 января 2022 6:37

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина завоевала серебро на этапе Кубка мира

Первое место заняла Норвегия
Анастасия Захарова
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Фото: /biathlonrus.com/

Фото: /biathlonrus.com/

Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева) принесла серебряные медали сборной России на этапе Кубка мира в Антхольце. Информация появилась на сайте Союза биатлонистов России.

В состав нашей команды вошли также Кристина Резцова, Валерия Васнецова и Ирина Казакевич. Именно наша землячка на последнем круге эстафеты опередила француженку Анаис Бескон и принесла серебро команде.

Первое место заняла Норвегия, а третьей стала Франция.

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