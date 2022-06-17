«Сын будет смотреть на меня и понимать, что в этой жизни возможно все!»: ижевчанка рассказала, как готовилась к конкурсу красоты

Участница конкурса красоты из Ижевска объяснила, почему считает выход на сцену важным этапом своей жизни. Личный архив героини

Детскую мечту стать королевой Ксения Губарева - жительница Ижевска - осуществила в 36 лет. Она стала обладательницей короны «Миссис Удмуртии» (18+), а затем отправилась в Москву покорять конкурс «Миссис Россия мира – 2022» (18+). За титул боролись 72 русские красавицы. Ксению по результатам конкурса пригласили представлять Россию на конкурсе «Миссис Вселенная».

«Комсомолка» узнала у героини, много ли сил и материальных вложений потребовала подготовка к конкурсу.

«ЗАПРЫГНУЛА В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

Несколько лет назад Ксения даже представить себе не могла, что окажется на сцене, да еще такого уровня. Жила обычной жизнью. Родилась и выросла в Граховском районе, потом переехала в Ижевск, окончила ИжГТУ. Стала работать соматипологом – это специалист, который помогает людям найти подходящую профессию.

Ксения Губарева из Удмуртии. Личный архив героини

На конкурс «Миссис Россия мира – 2022» она, конечно, попала не сразу. Сначала Ксения представила родной Граховский район в региональном этапе – на конкурсе «Миссис Удмуртия». Там она стала обладательницей Гран-при.

«Я очень долго наблюдала со стороны и не решалась пойти на этот конкурс. Ко мне все подходили и спрашивали: «Ксюша, почему ты не участвуешь?» И я решилась – буквально за два месяца до конкурса «запрыгнула в последний вагон», хотя остальные участницы записались еще летом прошлого года», – поделилась воспоминаниями Ксения.

Ксения стала обладательницей Гран-при на конкурсе «Миссис Удмуртия». Личный архив героини

По поводу участия в российском этапе конкурса наша героиня не сомневалась ни минуты.

«Раз я победила в Удмуртии, значит сто процентов еду, значит такова судьба. Мне было очень интересно испытать еще раз эти эмоции и чувства, познакомиться с новыми девушками из разных уголков нашей России. Это был великолепный шанс!» – говорит она.

ЗАПЛАТИЛА И ПОХУДЕЛА

Участие в конкурсе «Миссис Россия мира» было платным. Сумму участницы разглашать не могут по условиям договора, все что сказала Ксения, – это то, что о потраченных деньгах не жалеет. Она убеждена, что вложила их в свой внутренний рост, пройдя уникальный обучающий курс, посвященный любви к себе. Впечатления остались самые положительные. Ксения до сих пор в восторге:

«Это было очень мощно, ярко, масштабно, феерично и незабываемо. Это был огромный опыт расширения сознания. Когда я стояла на сцене, то спрашивала себя: «Ксюша, ты вообще веришь в то, что сейчас с тобой происходит?».

Еще это был повод поработать над внешностью, хотя формы девушки и так были близки к идеальным. Чтобы поддерживать фигуру в хорошем состоянии, Ксения правильно питается и занимается спортом под руководством тренера. И никаких «уколы красоты», только LPG-массаж (аппаратная методика, которая применяется для коррекции лица и тела – Прим. ред.). Готовясь к дефиле в купальниках, Ксения также прошла курс такого массажа.

«Хотела сделать свое кожу более подтянутой. К тому же я скинула два килограмма – очень приятный побочный эффект получился», – улыбается героиня.

На конкурсе «Миссис Россия мира» тоже есть дефиле в купальниках. Личный архив героини

РАСШИТЫЙ ВРУЧНУЮ КОКОШНИК

Но одним дефиле в купальниках конкурс, конечно, не ограничился. Было несколько выходов на сцену, и каждый требовал своего наряда. Платья Ксения везла из Ижевска. Кстати, один из костюмов был изготовлен специально для конкурса и выполнен в народном стиле.

«У меня было черное коктейльной платье и русский национальный костюм, который сшили специально для конкурса. К нему – кокошник, расшитый вручную стразами», – рассказала Ксения.

Ксения в национальном костюме. Личный архив героини

Также был выход в дизайнерских платьях.

«Мы представляли платья дизайнера Анны Воронковой. Я выбрала платье, которое изначально мне очень понравилось, – красное, которое специально подогнали под мою фигуру. Оно было чудесное!» – призналась героиня.

БЛИЗКИЕ ПРИДАВАЛИ УВЕРЕННОСТИ

Родные Ксении поддержали ее решение об участии в конкурсе. В Москву с ней приехали родители и сестра, а также 10-летний сын Никита – его наша героиня воспитывает одна.

Ксения с сыном Никитой. Личный архив героини

«Мой сын после победы на конкурсе в Удмуртии говорил: «Мама, я восхищаюсь с тобой, я горжусь тобой, какая же ты умница, молодец!» И когда я у него спросила, поедет ли со мной в Москву, будет ли поддерживать, он, не раздумывая, согласился», – растрогано говорит Ксения.

По ее словам, ничто так не придает сил и уверенности, как поддержка семьи и друзей:

«Они были в зале. Я видела, как они смотрят на меня, машут мне, и я становилась увереннее в себе и много улыбалась – по-настоящему, искренне. Еще поддержать меня пришли мои подруги, которые живут в Москве. И это было тоже очень ценно для меня».

Творческий номер Ксения готовила вместе с сыном.

«Мы никогда не занимались танцами. Но я еще раз подчеркну, конкурс – это мощное расширение осознания своих возможностей. Благодарю Ксению Вотякову, которая поставила нам танец. Плюс мы сняли видеоролик, где мы с Никитой читаем стихотворение про любовь мамы и сына», – рассказывает участница.

Выступление буквально покорило жюри. По словам Ксении, Никита немедленно «всех в себя влюбил», и даже победительницы прошлых лет подошли к участникам из Ижевска, чтобы похвалить мальчика за улыбку и танец.

«Я очень горжусь им: он не побоялся выйти на такую сцену, на такое важное мероприятие, и преодолел все свои страхи. Он справился просто на ура! – делится Ксения. – Теперь я могу сказать, что ему вообще абсолютно ничего не страшно, ведь он принимал участие в таком крутом конкурсе. Я думаю, когда теперь он будет смотреть на меня, будет понимать, что в этой жизни возможно все!».

НЕ ТОЛЬКО КОНКУРЕНТКИ, НО И ПОДРУГИ

Из Удмуртии на конкурс «Миссис Россия мира» Ксения приехала не единственная – от нашего региона было сразу 13 участниц. Но несмотря на, казалось бы, очевидную борьбу, девушки все время поддерживали друг друга и старались держаться вместе. Даже опытом делились.

Участницы из Удмуртии. Фото: vk.com/mrsudmurtia

«У нас был отдельный чат, где мы списывались, где-то подсказывали, куда подходить, что взять с собой и на что обращать внимание. Это очень классно, когда ты чувствуешь такую поддержку», – уверяет нас Ксения.

С участницами из других городов она тоже успела подружиться.

«Теперь у меня есть подружки в разных уголках России – мы обменялись контактами и готовы ехать друг другу в гости, встречаться в Москве», – смеется наша героиня.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

На этом конкурсе Ксения Губарева, к сожалению, титула не получила. Тем не менее ее пригласили представлять Россию на международном уровне, на «Миссис Вселенная».

Приглашение представлять Россию на «Миссис Вселенная». Личный архив героини

«Плюс ко всему меня выделил один из спонсоров конкурса и подарил подарок – это было очень приятно и ценно. Для меня этот конкурс стал огромной внутренней победой над собой. Я поняла, сколько около поддерживающих меня людей. Мне столько написали слов поддержки и одобрения – для меня это очень важно», – призналась Ксения.

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