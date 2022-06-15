Искали собаку, а нашли щенков: Тише из Ижевска нужен дом

В коробке нашли трех щенят. Фото: архив Оксаны Берестовой

Эта история в рамках проекта «Приютили» от «Комсомолки» растрогает кого угодно. Потому что собаку Тишу еще щенком нашли благодаря другому животному — она привела волонтеров к коробке, где лежали новорожденные песики. С тех пор прошло уже несколько лет. Двух щенят пристроили, но осталась одна девочка, которой тоже нужен любящий хозяин.

Сбежала из клиники

Все началось в 2018 году. Тогда с промышленной базы в Устиновском районе волонтеры взяли собаку: ее нужно было стерилизовать и отпустить на волю. Но мало того что ее было трудно поймать, так она еще и умудрилась сбежать сразу после выхода из наркоза.

«Она была дикая. Отловить такую сложно, поэтому поймали, когда у нее были щенки. Ее поместили на передержку. Там она начала проявлять агрессию на своих же детей. И ее решили стерилизовать. Но как только она отошла от наркоза, она пошла искать свою базу — видимо, помнила», — рассказывает Оксана Берестова, куратор.

Волонтеры кинулись искать собаку. Поступил звонок, что ее видели на улице Сабурова. Но там вместо нее обнаружили коробку с тремя щенками: двумя мальчиками и одной девочкой. Прямо на проезжей части.

Щенков отнесли к волонтеру, которая жила в том же районе. Квартира находилась высоко — на 12 этаже. И каково же было удивление зоозащитников, когда на следующий день под окнами они обнаружили беглянку!

«Когда ее стерилизовали, у нее уже были щенки — их тоже поместили на передержку. И видимо, эти ее заинтересовали. Может быть, с этими щенками она собиралась идти до базы. Но в итоге она добралась до своего прежнего дома на базе, поймать ее так и не смогли. Все у нее зажило, все хорошо», — рассказывает историю первой собаки Оксана.

А у волонтеров появились три щенка, которых надо было пристроить. На следующий день после находки их отправили на передержку.

Пугливая и ведомая

Двух щенков из трех, мальчиков, раздали быстро. Осталась только девочка Тиша. Ей четыре года, она живет на передержке.

Тиша выросла «поджарой» собакой. Фото: архив Оксаны Берестовой

«Она осторожная, трусоватая собака. Тиша ведомая, ей надо второй собакой быть, чтобы повторять все за лидером, чтобы чувствовать себя более уверенно», — рассказывает о характере подопечной ее куратор Оксана Берестова.

Тиша немного меньше других беспородных собак: она весит всего около 15 кг, тогда как обычно они достигают 20-25 кг. В высоту чуть ниже колена, окрас — черно-белый.

Собаку стерилизовали. Щенков и течки от нее не будет. Тиша прекрасно знает, кто такие дети, и Оксана даже спокойно отпускает с ней гулять свою 10-летнюю дочь. Проблем со здоровьем у собаки нет, кормить ее можно обычным сухим кормом.

Если вы хотите приютить Тишу и стать для нее любящим хозяином, свяжитесь с Оксаной по номеру телефона 89090533860.

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