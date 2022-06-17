Представлялся предпринимателем и обещал счастливую жизнь: как альфонс из Ижевска обманывал женщин

Женщина собиралась вместе с любимым переехать из холодной Удмуртии в теплый Краснодар, но он «развел» ее на деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ижевске направили в суд дело в отношении 40-летнего альфонса Василия (все имена героев изменены — прим. ред.). Несколько лет он обманывал женщин: заставлял их брать кредиты, похищал машины и телефоны. Одна из его жертв, Мария, а также старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления МВД России по городу Ижевску Михаил Слобожанин рассказали «Комсомолке» подробности дела.

Предлагал переехать в Краснодар

У Марии уже был опыт неудачных отношений. За плечами у нее брак и трое детей — от девяти до 18 лет. Тем не менее женщина не отчаивалась в попытках наладить свою личную жизнь и зарегистрировалась на сайте знакомств. А вскоре ей написал пользователь Василий.

Прогулки по городу, дружба, разговоры… Завязался роман. Вася казался очень хорошей партией: он представился предпринимателем, который занимается установкой и продажей газового оборудования. Да и намерения у молодого человека, казалось, были серьезные.

«На каждой встрече он подводил все разговоры к тому, что мы стали бы неплохой парой, что мы могли бы стать семьей, вместе вести хозяйство и иметь общий бюджет. Я верила ему», — вспоминает Маша.

Вася мечтал переехать в на юг. Он говорил, что в Краснодарском крае живет его дочка, и он бы хотел чаще ее видеть. Маша тоже хотела покинуть Удмуртию. Вася постоянно рассказывал, что там хорошо. Да и были перспективы развития бизнеса: в Ижевске простора для дела уже не хватало, а в Геленджике был участок под строительство гостиницы.

Взяла кредит на квартиру

После знакомства Василий начал аккуратно обворовывать Марию — так, что это не вызывало никаких подозрений. Например, в одну из встреч она рассказала, что ей достался в наследство участок, на котором стоит нерабочий экскаватор. Мужчина обещал починить и продать, но в итоге экскаватор оформили на него.

А потом Василий решил осуществить давнюю мечту и наконец-то поехать в Краснодар.

«Он предложил съездить на юг на майские праздники. Я согласилась: ведь как раз в начале мая у меня день рождения. А еще я ни разу не была в Краснодаре и Геленджике, и мне очень хотелось отметить праздник именно там», — рассказывает Маша.

В Геленджике Вася хотел построить гостиницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети на это время остались с бывшим супругом. А пара планировала решить вопрос с переездом: у Василия там был знакомый риэлтор. И на Кубани якобы как раз спешно продавали квартиру из-за развода владельцев — цена оказалась сниженной.

С квартирой вопрос требовалось решить срочно. На счету у Васи было 900 тысяч, но их, мол, не стоило снимать раньше срока из-за комиссии. Он обратился за помощью к женщине.

«Я сказала, что на данном этапе отношений не готова вкладывать финансы. Да и не было их у меня. Но все равно, различными уловками он уговорил меня взять кредит на 400 тысяч. А потом возил по разным банкам, пока мне не оформили еще один кредит», — делится Мария.

В конце апреля пара отправилась в Краснодар на машине. Василий, как истинный джентльмен, оплачивал гостиницу и еду. Маша предлагала взглянуть на квартиру, но Вася возражал, мотивируя отказ тем, что риэлтор надежный.

Все было хорошо: прогулки у моря, поездка в Геленджик… И Машу совершенно не смущало, что любимый человек планирует поучаствовать в схеме по обналичиванию денег — мол, деньги на строительство гостиницы нужны.

«Мне было не важно, чем он занимается. Истории, о его делах я слушала вскользь. Он ездил на встречи с другом и директором подставной фирмы, но меня с собой не брал, потому что «это мужские разговоры и женщинам там не место». А я просто доверяла ему», — рассказывает Мария.

Сделка по оформлению квартиры, однако, затягивалась. Оказалось, что на ней есть обременение — несовершеннолетний ребенок. Марии нужно было вернуться в Ижевск на работу, и она оформила на своего мужчину доверенность по покупке жилья.

Хотела спасти жизнь возлюбленного

Маша вернулась в Ижевск, но продолжала общаться с Василием по телефону и в «вайбере». Тот рассказывал, что жить не на что и что он голодает. Порой от жалости она переводила на оставленную ему карту некоторую сумму.

Василий продолжал заниматься обналичиванием денег, якобы по заказу неких «москвичей». Ему понадобился расчетный счет, чтобы перевести на него средства — и Маша открыла его. Чтобы помочь любимому, Мария занимала даже у бывшего мужа. Вот только возлюбленного «кинули» подельники. Но тут же появился способ решения проблемы — управляющий банка, который обещал помочь. За услуги он просил 700 тысяч, и Василий бросился их искать.

14 миллионов - общая сумма ущерба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Он говорил, что заказчики «обнала» из Москвы — очень серьезные и опасные люди. Из-за них кто-то покончил с собой, кого-то покалечили. Он постоянно нервничал и был в плохом настроении. А еще напоминал, что мы родные люди, что мы будущая семья», — вспоминает Маша.

Итак, жизнь Василия под угрозой из-за московских заказчиков. На спасение нужна крупная сумма. Маша переживает, и пара ищет деньги.

Способ заработка нашелся — передать телефон на зону осужденным. Естественно, телефон Машин. Параллельно Мария открывала расчетные счета в банках, чтобы будущий супруг мог заниматься предпринимательством. Взяла кредит на 500 тысяч. Купила вместе с ним в кредит айфон, якобы чтобы потом продать подороже. Оформила доверенность на свой земельный участок, доставшийся в наследство от родителей.

Казалось бы, сумма собрана. И тут оказалось, что Вася не смог продать свою машину — на эти деньги тоже рассчитывали. Маша так искренне переживала за Васину жизнь, что заняла деньги у знакомой, сняла средства со своих карт, а еще оформила очередной кредит на 350 тысяч.

Снова поехали в Краснодар

Прошло практически два месяца. Сумма в 700 тысяч на спасение Васиной жизни была собрана — осталось только заплатить управляющему банка, чтобы он помог решить проблемы с заказчиками «обнала» из Москвы. И мужчина снова собрался в Краснодар. Вот только машина, которую так и не продали, сломалась. Маша предложила ехать на ее «Рено».

Планы изменились, и в итоге пара отправилась в Сочи, и только потом — в столицу края. Вася по пути рассказал, что ему нужно уже не 700 тысяч, а миллион. А поселились они почему-то не в своей квартире, а на съемной. Видите ли, риэлтор пока не передал ключи, а сам куда-то уехал. Да и квартиру на это время сдали — нужны были деньги.

Пара хотела жить на юге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А дальше началось сплошное состояние неопределенности. Маша ездила между Краснодаром и Анапой. Вася рядом почти не появлялся — якобы решал свои дела. Женщина ждала его в номерах, тратила кредитные деньги. Средств, которые ей оставил Василий, хватало только на жилье. На еду пришлось занимать у бывшего мужа. Любимый то был вне зоны доступа, то не отвечал на звонки…

Хотелось вернуться в Ижевск, но и это удалось не сразу. Василий резко заявил, что в таком случае прекратит с ней общаться. В конце концов пара все-таки вернулась на родину, потом снова перебралась в Краснодар… Ехали на Кубань во второй раз по отдельности.

«Он меня даже не встретил — якобы у машины по дороге произошли неполадки. Я сама договаривалась и заселялась в квартиру одна. Он приехал не сразу. Потом оказалось, что заболела его дочь в городе Славянске и ее срочно нужно везти в больницу. На следующий день по дороге в Краснодар он разбил мою машину и даже не вызвал ДПС», — вспоминает Мария.

Вранье продолжалось. Молодой человек заканчивал со своими делами, почти не появлялся. Просил скинуть реквизиты Машиных счетов, чтобы перевести туда заработанные деньги. Обещал отогнать машину в автосервис, но не уточнил, в какой. Попросил оформить доверенность на управление автомобилем. Но потом оказалось, что не управление, а распоряжение.

А еще Вася ревновал, безумно ревновал. Маше позвонил знакомый — и любимый ужасно разозлился.

«Было очень страшно. Я боялась остаться одна в чужом городе без денег. Вася говорил,что ничего не вернет из-за моего «легкого» поведения. Он выставил меня виноватой. Он спросил, до конца ли я с ним. И я ответила: «да». Он расписывал какие-то схемы, я была в прострации. И в итоге написала расписку, что продаю ему автомобиль и что большую часть суммы я уже получила наличкой», — говорит Мария.

Денег за автомобиль Мария, конечно же, не получила. Она вернулась в съемную квартиру, а потом увидела, что стали приходить штрафы из Ижевска. Стало обидно, Мария почувствовала себя обманутой… И тогда она решила проверить, зарегистрирована ли на нее собственность. Оказалось, что нет. Тогда стало ясно что никакой квартиры в Краснодаре у нее нет и что все это время ее обманывал талантливый мошенник.

Мария обратилась в МФЦ и написала заявление, что все сделки должны проходить с ее участием. Но оказалось, что тем временем знакомый Василия переоформил на себя ее участок. Где ее машина и прицеп от автомобиля — неизвестно.

Всего Василий «развел» Машу на 2,8 млн рублей. Выплачивать все эти суммы она не может: есть ипотека, а еще дети, которых надо содержать. Долгами занимаются приставы, но Мария надеется, что получится заставить платить Василия, если ее признают потерпевшей.

Мошенник с юношества

Более подробно о преступной биографии Василия рассказал Михаил Слобожанин, следователь по особо важным делам следственной части следственного управления МВД России по городу Ижевску Михаил Слобожанин.

Мать Василия — уроженка Удмуртии. Потом уехала в Узбекистан, и там родился Вася. Но со временем он переехал в Удмуртию, на родину матери.

«Он стал мошенником с юношества. С 18 или 20 лет у него постоянные судимости — и все по этой статье. Просил оформить кредиты в магазинах: он перепродавал товар подороже, а пострадавшие продолжали платить. Жил с женщиной — украл у нее украшения», — рассказывает Михаил Слобожанин.

А в 2018 году Вася нашел себе новый способ заработка: одинокие женщины. С первой жертвой он познакомился на сайте знакомств. Схема была примерно та же, что и в случае с Марией: предложил переехать в Краснодар, потому что там есть дешевое жилье. А потом — трудности в бизнесе, ключи передать не могут, и так далее… Пострадавшая жила чуть ли не в чулане, пока после многочисленных отговорок не поняла, что ее обманывают.

5 женщин стали жертвами мошенника. Фото: envato

Еще с одной жертвой Вася познакомился в платной клинике, когда лег туда на лечение — под его чары попала врач. Он представился солидным бизнесменом: есть деньги, машина… А врачу нужен был автомобиль. Василий рассказал, что у него есть как раз хорошее предложение в Москве. Вместе они отправились в столицу. Вася в автосалоне показывал автомобили, расписывал их достоинства, хотя никакого отношения к салону не имел. Когда женщина выбрала «железного коня», он забрал у нее деньги и пообещал выбить хорошую скидку.

В итоге сделка «не состоялась». Но мошенник клятвенно уверял, что все получится. И только через полгода обещаний женщина поняла, что ее обманывали.

«Не понимаю, чем он их привлекал. Обыкновенный мужчина. Сам он считал, что ни в чем не виноват: они же сами оформляли на него все документы и сами брали кредиты», — рассказывает Михаил Слобожанин.

Были среди жертв Васи и представительницы других регионов. Например, в Казани он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Она тоже хотела переехать на юг, в тепло. А дальше по накатанной: предложение перебраться в Краснодар, проблемы с бизнесом…

«Сложность была в доказывании. Надо было объехать все города, допросить всех свидетелей из Краснодара, Казани, Ижевска.... Допрошено порядка 90 свидетелей по всем эпизодам, дело направлено в суд», — рассказывает Михаил Слобожанин.

Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

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