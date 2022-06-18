На девятнадцатый дубль актеры становятся роботами: ижевчане рассказали, как им удалось приобщиться к российскому кинематографу

На съемках фильма. Фото предоставлено героиней

Российский блокбастер «Одна» (12+) вышел на большой экран 9 июня, став лидером кинопроката в России и странах СНГ. За первые дни картина собрала более 50 млн рублей. Невероятная история женщины, спасшейся после крушения самолета, основана на реальных событиях 40-летней давности. Прообразом главной героини стала Лариса Савицкая, которая выжила после столкновения двух самолетов над тайгой.

При чем же здесь Ижевск? А при том, что часть съемок проходила в нашем аэропорту, а еще в массовых сценах «засветились» ижевчане – Екатерина Туранова вместе с детьми Алисой и Егором.

«Комсомолка» узнала у Екатерины, сложно ли было пройти кастинг и что больше всего запомнилось со съемок.

СЫГРАЛИ САМИХ СЕБЯ

Съемки проходили летом 2020 года в нескольких точках. Снимали в Вологодской области, в Пермском крае под Губахой и в Ижевске. Также съемочная группа работала в Амурской области на месте катастрофы, где в таежной глуши до сих пор можно найти обломки самолета.

Афиша фильма «Одна». Режиссер и автор сценария: Дмитрий Суворов, в главных ролях: Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник. Фото: kinopoisk.ru

Екатерина Туранова вместе дочерью и сыном уже снималась в фильме «Подельники», так что они без колебаний заявились на кастинг, когда узнали, что для новой картины требуются актеры массовых сцен. Переживать – не переживали, просто решили попробовать.

«Мы ни на что не надеялись, просто отправили свои анкеты и ушли в поход на три дня. Связь была нестабильной, и на возвышенности я получала смс о том, что какой-то неизвестный номер пытается дозвониться. Это просто чудо, что я решила перезвонить. Это был звонок от ассистента департамента актеров массовых сцен и эпизода Дмитрия Прокуророва», – рассказала Екатерина.

Съемочный процесс. Фото предоставлено героиней

Если кто-то думает, что в «массовку» берут всех, то он ошибается. В этом случае режиссер Дмитрий Суворов искал актеров определенного типажа. Семья из Ижевска идеально подошла под его видение, и Катю с ребятами пригласили сыграть, по сути, самих себя, – маму с двумя детьми.

Заметить наших героев можно в эпизоде, где главная героиня после основных действий картины садится в самолет, решив посвятить себя помощи людям. Съемки этого момента как раз и велись в ижевском аэропорту.

Екатерина у костюмера. Фото предоставлено героиней

«НЕ НАДО МНЕ СИНЯЧКИ БИТЬ!»

«Мы полностью погрузились в творческий процесс. С нами работали костюмеры – подбирали одежду нужной эпохи. Был забавный случай. Художник смотрел каждого актера и давал задание гримерам. Вот дошла очередь до моего сына Егора. И художник по гриму говорит: «Ему синячки подбить» (то есть, сгладить тональной пудрой неровности кожи под глазами, – прим. ред.), и уходит. Нас предупреждали, что надо быть готовыми ко всему, но видели бы вы лицо моего сына!» – Екатерина вспоминает и улыбается.

Ребенок жалобно посмотрел на гримера и взмолился: «Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, не надо синячки бить». Женщина-гример просто улыбнулась мальчику, наложила ему тон на лицо и побыстрее отпустила. Егор сразу побежал демонстрировать всем на съемочной площадке, как его напудрили.

Дублей делали очень много. По словам Екатерины, заходить и выходить из самолета, а также садиться и вставать из кресел пришлось бессчетное количество раз. Было нелегко, но все понимали, что такова специфика съемок.

Съемочный процесс. Фото предоставлено героиней

«Из-за неработающих систем салон не проветривался и сильно нагрелся под солнцем. Но мы стойко сносили все тяготы во имя искусства. Как говорил один из постановщиков, на девятнадцатый дубль актеры становятся роботами и делают все, как надо. И точно! Из-за множества дублей никакого волнения перед камерами и пристальными взглядами съемочной команды не было», – рассказывает Екатерина.

Егору - сыну Екатерины - костюмер подбирает одежду для съемок. Фото предоставлено героиней

За массовкой присматривали очень внимательно, особенно за детьми. С каждой командой «стоп» подходили гримеры и поправляли грим, а художник по костюмам буквально сдувал с актеров пылинки.

«Все в кадре должно было быть правильно. Если тебе застегнули кофту, она должна быть застегнута на протяжении всех съемок. Если пуговка на твоей одежде расстегнута, она должна оставаться расстегнутой во избежание киноляпов. И не дай Бог у тебя где-то из кармана высунется мобильник!» – делится Екатерина.

Екатерина с детьми вместе с главной героиней фильма – с Надеждой Калегановой. Фото предоставлено героиней

Но в целом на съемках создалась очень дружелюбная атмосфера. Даже отработав целый день, ни Екатерина, ни ее дети не заметили усталости – настолько зашкаливали эмоции. Все-таки попасть в большое кино было для них настоящим чудом.

«Даже когда сын запорол дубль и всем пришлось заново становиться на исходную, выходить и входить в самолет, ему очень спокойно объяснили, что в камеру смотреть нельзя, даже если нестерпимо хочется», – вспоминает ижевчанка.

ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ

Два долгих года герои ждали выхода картины в прокат, и наконец дождались! На премьеру их пригласили в Пермь – именно там снималась бОльшая часть фильма. Там ждал очередной приятный сюрприз: семье вручили Золотую бабу» – своеобразный «Оскар» для актеров массовых сцен. Гонорар за съемки в фильме тоже заплатили, но сумму разглашать нельзя.

Награда «Золотая баба». Фото: предоставлено героиней

На премьере была настоящая красная дорожка, встречали репортеры, слепил свет софитов. Алиса и Егор дали интервью, а когда увидели себя на большом экране, то не смогли сдержать восторга: начали хлопать в ладоши, хохотать и визжать от радости.

Екатерина на премьере фильма в Перми. Фото: Александр Чухланцев

«Сказать, что дети в восторге, это ничего не сказать! Спасибо креативному продюсеру фильма Антону Белову за то, что у нас есть мерч «Одна» – за два года ожидания выхода фильма футболки заносили до дыр!», – вспоминая, смеется Катя.

Екатерина считает, что «Одна» по праву может считаться лучшей картиной Дмитрия Суворова. Особенно ижевчанку поразила Надежда Калеганова, сыгравшая главную роль.

«Почему? Посмотрите кино, и вы сами легко ответите на этот вопрос! А ребятам запомнилась огромная съемочная группа и многочисленная техника, камеры, свет, приборы и приспособления. Розовые очки мы сняли: кино – это тяжелый труд. Это осознание и уважение ко всей съемочной группе пришло к нам после просмотра фильма о фильме. Там были поэтапно показаны все подробности съемочного процесса, в том числе, работа каскадеров и с настоящим тигром, обломками самолета».

Дочка Екатерины Алиса на премьере фильма в Перми. Фото предоставлено героиней

Но это еще не конец истории. Скоро в сети появятся целых семь частей «фильма о фильме».

«Создатели фильма решили доснять истории людей после описанных событий и, используя богатейший материал, не вошедший в основной фильм из-за хронометража, выпустить телевизионный формат картины с продолжением. Много людей сталкиваются с утратой близких, но немногие преодолевают это испытание. Именно такие примеры стойкости, как история Лариса Савицкой, поучительны», – объясняет героиня.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ?

Как считает Екатерина, съемки стали и для нее самой, и для ребят очень полезным опытом. Ижевчанка говорит, пробовать что-то неожиданное и интересное полезно, не стоит этого бояться. Как знать, возможно это мостик к новым начинаниям, а в случае детей – даже к делу всей жизни.

«Мы решили просто попробовать, отправили заявку, и нас взяли! Весь съемочный процесс стойко выдержали, не ноя и не жалуясь. И теперь нас рады видеть на других проектах. Я верю, что все новое может стать смыслом жизни. А для детей наглядным примером, возможно, их будущей профессии. Есть много примеров, когда люди, начав работу в рядах актеров массовых сцен, потом делали кинопроизводство своей профессией: становились художниками-постановщиками, декораторами, продюсерами. Важно хорошо работать и не стесняться показывать результаты своего труда», – говорит Екатерина.

Сын Екатерины Егор на премьере фильма в Перми. Фото предоставлено героиней

Результатами своего труда ижевчане очень довольны, и фильм «Одна» советуют посмотреть. Его, кстати, уже можно увидеть в прокате наших кинотеатров.

«Рекомендую фильм к просмотру. Это блокбастер, основанный на реальном чуде. Как говорила сама Лариса Савицкая в одном из интервью: «Бывают места силы, а это фильм силы». И я с ней согласна. Если будете смотреть внимательно, то увидите нас в кадре с главной героиней фильма. «Одна» – это настоящее чудо, которое произошло с нами!» – говорит Екатерина Туранова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевск или Питер: в каком городе расположен этот двор?

«Сын будет смотреть на меня и понимать, что в этой жизни возможно все!»: ижевчанка рассказала, как готовилась к конкурсу красоты

«Хочу создать свою школу»: ижевский косметолог-мужчина о своей работе