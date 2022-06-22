Последние новости Ижевска на утро 22 июня: ДТП с грузовиками на трассе, погибшая от любви женщина и 100 домов без горячей воды

Доброго вам дня, ижевчане! Фото: Амир Закиров

Добрейшего утра, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет переменная облачность и +21 градус. Пока вы собираетесь на работу, расскажем о главных новостях на это утро.

ДВА ГРУЗОВИКА СТОЛКНУЛИСЬ НА ТРАССЕ

Грузовик занесло на повороте. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП произошло на 237-м километре автодороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от М7 – Волга» в Игринском районе. Один из водителей получил травмы. Подробнее здесь.

АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ НА УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ В ИЖЕВСКЕ

Машина горит на улице Молодежной. Фото: очевидцы

Возгорание произошло около 18 часов. К приезду огнеборцев грузо-пассажирский фургон на парковке уже горел открытым пламенем. Подробнее о происшествии здесь.

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ У 54-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ ИЖЕВСКА ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Потерпевшему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка. Она сумела добиться от своей жертвы всего, что ей было нужно. Подробности здесь.

100 ДОМОВ ИЖЕВСКА ОСТАНУТСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

График отключения горячей воды в Октябрьском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 июня по 4 июля пройдут 11 и 12 этапы подготовки теплосетей к отопительному периоду, в связи с чем без горячей воды останутся более сотни домов в Октябрьском районе Ижевска. Их адреса вы найдете в нашем материале.

СМЕНИТСЯ ПОДРЯДЧИК ПО ОТЛОВУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Отловленных ранее животных должны выпустить в прежние места обитания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Услуги прошлого исполнителя не соответствовали требованиям, поэтому 17 июня в Ижевске расторгли заключенный ранее с пермской организацией муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Подробнее об этом здесь.

ИЗБИЛ ЛЮБИМУЮ ДО СМЕРТИ

В новогоднюю ночь мужчина приревновал женщину забил ее до смерти. Подробнее о приговоре здесь.

ОСТАНКИ СОЛДАТА КРАСНОЙ АРМИИ ЗАХОРОНИЛИ НА РОДИНЕ СПУСТЯ 80 ЛЕТ

Церемония захоронения останков прошла в деревне Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Фото: vk.com/dolgizhevsk

В понедельник, 20 июня, состоялась торжественно-траурная церемония захоронения погибшего в годы Великой Отечественной Афанасия Кузьмича Шурмина. Подробнее в нашем материале.

ПОГОРЕЛЬЦЫ ВЕРНУЛИСЬ В СВОИ КВАРТИРЫ

Дом загорелся ночью 24 декабря 2021 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Во вторник, 21 июня, в Ижевске сняли режим чрезвычайной ситуации в границах дома № 6 по улице Наговицына, где произошел пожар в декабре 2021 года. О том, что сделано в доме и сколько денег потрачено на ремонт читайте в нашем материале.

АДВОКАТ ПРОСИТ НЕ ЛИШАТЬ ИВАНА ЯСТРЕБА СВОБОДЫ

На прениях выступила сторона защиты Ястреба Фото: Михаил Красильников

Во вторник, 21 июня, в Октябрьском районном суде Ижевска состоялись прения по уголовному делу в отношении Ивана Ястреба, экс-министра ЖКХ и строительства Удмуртии. Подробнее здесь.

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