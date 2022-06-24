Отметку в +25 Ижевск возьмет, но впереди нас опять ждет прохлада

Днем в Ижевске порывы ветра достигнут 9-14 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

Всю неделю погода старалась радовать нас теплым солнышком, но не обошлось и без дождей. По прогнозу гидрометцентра Удмуртии, в долгожданные выходные будет довольно тепло, но продержится такая погода недолго.

Так, с пятницы на субботу температура воздуха ночью составит 8-13° С.

В субботу, 25 июня, воздух прогреется до 20-25° С. Местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра ночью составят 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

В воскресенье, 26 июня, погода станет более прохладной, но без дождей. Холодный воздух поступит с северных регионов страны. Ночью ожидается в пределах 8-13° С, днем же воздух прогреется лишь до 21° С.

Более обильные осадки выпадают на понедельник, 27 июня, а столбик термометра покажет + 22° С.

По предварительному прогнозу, к середине недели температура воздуха продолжит понижаться: ночью до 4-9° С, днем стоит ожидать до 18° С.

Желаем вам отличных выходных при любой погоде!

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