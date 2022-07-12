Последние новости Ижевска на утро 12 июля 2022 года: еще трое погибших на Украине и мужчина, убивший себя циркуляркой при заготовке веников

1 июля в Глазове простились с погибшим в ходе СВО рядовым Данилой Ворончихиным. Фото: глава Глазова Сергей Коновалов, vk.com/konovaloovsn

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 12 июля. Синоптики обещают тридцатиградусную жару и грозы.

Расскажем о самых важных событиях к этому часу.

Пропавший житель Удмуртии найден мертвым в своем автомобиле

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии выясняются обстоятельства гибели 60-летнего жителя Воткинска, чье тело было обнаружили днем 10 июля в автомобиле на проселочной дороге у села Гольяны. Накануне случившегося мужчина уехал в лес заготавливать банные веники, однако домой так и не вернулся. Потерявшие его родственники обратились в полицию.

В ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе спиливания веток он случайно порезал себе голень правой ноги циркулярной пилой и спустя короткое время скончался от кровопотери.

Еще 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

Фото: Амир Закиров

Сегодня, 12 июля, в Ижевске начинается 17-й этап гидравлических испытаний теплосетей; завтра, 13 июня – 18-й этап. 200 домов в микрорайонах Старого аэропорта, на улицах Ухтомского и Курортной, а также в центральной части города временно останутся без горячей воды.

Еще 42 тонны гумпомощи отправили из Ижевска в республики Донбасса

9 июля из Ижевска отправилась очередная партия гуманитарной помощи жителям республик Донбасса. В основном это вода и продовольствие.

В Удмуртии похоронили еще трех погибших на Украине военных

1 июля в Глазове простились с погибшим в ходе СВО рядовым Данилой Ворончихиным. Фото: глава Глазова Сергей Коновалов, vk.com/konovaloovsn

В Удмуртии простились еще с тремя военнослужащими из республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Майор Олег Лямин, капитан Константин Кусов и рядовой Данила Ворончихин представлены к Ордену Мужества посмертно.

Уже 10 жителей Удмуртии привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

С момента введения статьи о дискредитации российских Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) к административной ответственности по ней привлечены уже 10 жителей Удмуртии.

Ламы появились в зоопарке Ижевска

Фото: Зоопарк Удмуртии

В Государственном зоопарке Удмуртии появились две ламы – самец и самка. Найти их можно около вольера японских макак и пятнистых оленей.

Спойте и выиграйте сертификат на 300 тысяч на путешествие по России

Продолжается прием заявок на участие в первом народном песенном фестивале «Голос Удмуртии». Это масштабный конкурс, организованный компанией Centre digital & media и радио «Адам» при поддержке Правительства Удмуртской республики. Принять в нем участие может любой исполнитель старше 6 лет или песенный коллектив, в том числе и с авторской песней. Главное условие – композиция должна быть на русском или вашем родном языке. Цель конкурса – открыть новые таланты и дать им возможность заявить о себе на всю республику.

Чтобы подать заявку на участие в «Голосе Удмуртии», нужно заполнить форму на официальном сайте проекта и прикрепить к ней аудиозапись с вашим исполнением. Последний день приема заявок – 11 августа. Лучше выбрать для конкурса действительно яркую, классную, известную песню, которая зажжет публику. Если ваша заявка будет одобрена, вас пригласят на один из полуфиналов проекта, где вам предстоит выступить перед членами жюри «Голоса Удмуртии» и показать, на что вы способны.

Лучшие исполнители по итогам всех полуфиналов выйдут в финал проекта и выступят на гала-концерте 9 сентября – на Центральной площади Ижевска. Победители в восьми номинациях проекта получат ценные подарки, а обладатель гран-при – сертификат на 300 000 рублей на путешествие по России.

Участвуйте в конкурсе «Голос Удмуртии» и покажите, на что вы способны! Пойте, добивайтесь новых высот и меняйтесь к лучшему вместе с любимой республикой.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Медиагруппа Центр» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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