Как жители Ижевска пережили июльское пекло

В +32 градуса даже мороженое не всегда спасало ижевчан
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На протяжении двух недель в Ижевске стояла невыносимая жара. В дневные часы температура поднималась аж до +32 градусов, и только 14 июля солнце немного сжалилось над горожанами.
Люди искали разные способы спасения от бесконечной духоты. Одни старались держаться поближе к воде, другие пряталась в тени скверов и парков города. А сколько заработали продавцы мороженого и прохладительных напитков…
«Комсомолка» прогулялась по Центральной площади и набережной Ижевского пруда в один из таких жарких дней и подсмотрела, как жители города спасались от палящего зноя.
Всем нам в такую жару хочется лечь и помедитировать, представляя себя морским существом
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Время спокойствия омрачено компанией друзей, которые спешат поделиться важными новостями
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Девочка с развитым чувством эмпатии помогает более уязвимым в этот суровый период
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Некоторые спасались от пекла в тени, не отвлекаясь от работы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Под тенью деревьев можно спокойно насладиться обществом друзей, обсуждая свежие новости от нашей «Комсомолки»
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Кому-то не слишком повезло с укрытием, потому пришлось жариться под солнышком
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
А кому-то жара была нипочем! Плевать на стеснение, время быть самим собой!
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Некоторые получали от жары удовольствие на все 100%
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
А этим людям даже прохлада воды не сильно помогла справиться со зноем
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Хорошо, что город имеет спасительные питьевые фонтанчики, подарившие возможность освежиться усталым путникам в эти дни!
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
А вот к вечеру жара спала, и ижевчане отправились на прогулку, наслаждаясь закатами и романтической атмосферой
Фото: Амир Закиров
Некоторые сидели со своей половинкой на причале
Фото: Амир Закиров
А кто-то проводил время наедине с собой. Прямо как в голливудском кино, когда герой ведет финальный монолог на фоне закатного неба…
Фото: Амир Закиров
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