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Общество14 июля 2022 13:43

Как жители Ижевска пережили июльское пекло

Собрали для вас 13 жарких фото
Авторы (2):
Дарья Прозорова
Дана Солнцева
В +32 градуса даже мороженое не всегда спасало ижевчан

В +32 градуса даже мороженое не всегда спасало ижевчан

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На протяжении двух недель в Ижевске стояла невыносимая жара. В дневные часы температура поднималась аж до +32 градусов, и только 14 июля солнце немного сжалилось над горожанами.

Люди искали разные способы спасения от бесконечной духоты. Одни старались держаться поближе к воде, другие пряталась в тени скверов и парков города. А сколько заработали продавцы мороженого и прохладительных напитков…

«Комсомолка» прогулялась по Центральной площади и набережной Ижевского пруда в один из таких жарких дней и подсмотрела, как жители города спасались от палящего зноя.

Всем нам в такую жару хочется лечь и помедитировать, представляя себя морским существом

Всем нам в такую жару хочется лечь и помедитировать, представляя себя морским существом

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Время спокойствия омрачено компанией друзей, которые спешат поделиться важными новостями

Время спокойствия омрачено компанией друзей, которые спешат поделиться важными новостями

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Девочка с развитым чувством эмпатии помогает более уязвимым в этот суровый период

Девочка с развитым чувством эмпатии помогает более уязвимым в этот суровый период

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Некоторые спасались от пекла в тени, не отвлекаясь от работы

Некоторые спасались от пекла в тени, не отвлекаясь от работы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Под тенью деревьев можно спокойно насладиться обществом друзей, обсуждая свежие новости от нашей «Комсомолки»

Под тенью деревьев можно спокойно насладиться обществом друзей, обсуждая свежие новости от нашей «Комсомолки»

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кому-то не слишком повезло с укрытием, потому пришлось жариться под солнышком

Кому-то не слишком повезло с укрытием, потому пришлось жариться под солнышком

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А кому-то жара была нипочем! Плевать на стеснение, время быть самим собой!

А кому-то жара была нипочем! Плевать на стеснение, время быть самим собой!

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Некоторые получали от жары удовольствие на все 100%

Некоторые получали от жары удовольствие на все 100%

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А этим людям даже прохлада воды не сильно помогла справиться со зноем

А этим людям даже прохлада воды не сильно помогла справиться со зноем

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хорошо, что город имеет спасительные питьевые фонтанчики, подарившие возможность освежиться усталым путникам в эти дни!

Хорошо, что город имеет спасительные питьевые фонтанчики, подарившие возможность освежиться усталым путникам в эти дни!

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот к вечеру жара спала, и ижевчане отправились на прогулку, наслаждаясь закатами и романтической атмосферой

А вот к вечеру жара спала, и ижевчане отправились на прогулку, наслаждаясь закатами и романтической атмосферой

Фото: Амир Закиров

Некоторые сидели со своей половинкой на причале

Некоторые сидели со своей половинкой на причале

Фото: Амир Закиров

А кто-то проводил время наедине с собой. Прямо как в голливудском кино, когда герой ведет финальный монолог на фоне закатного неба…

А кто-то проводил время наедине с собой. Прямо как в голливудском кино, когда герой ведет финальный монолог на фоне закатного неба…

Фото: Амир Закиров

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