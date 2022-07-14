Как жители Ижевска пережили июльское пекло

В +32 градуса даже мороженое не всегда спасало ижевчан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На протяжении двух недель в Ижевске стояла невыносимая жара. В дневные часы температура поднималась аж до +32 градусов, и только 14 июля солнце немного сжалилось над горожанами.

Люди искали разные способы спасения от бесконечной духоты. Одни старались держаться поближе к воде, другие пряталась в тени скверов и парков города. А сколько заработали продавцы мороженого и прохладительных напитков…

«Комсомолка» прогулялась по Центральной площади и набережной Ижевского пруда в один из таких жарких дней и подсмотрела, как жители города спасались от палящего зноя.

Всем нам в такую жару хочется лечь и помедитировать, представляя себя морским существом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Время спокойствия омрачено компанией друзей, которые спешат поделиться важными новостями Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Девочка с развитым чувством эмпатии помогает более уязвимым в этот суровый период Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Некоторые спасались от пекла в тени, не отвлекаясь от работы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Под тенью деревьев можно спокойно насладиться обществом друзей, обсуждая свежие новости от нашей «Комсомолки» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кому-то не слишком повезло с укрытием, потому пришлось жариться под солнышком Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А кому-то жара была нипочем! Плевать на стеснение, время быть самим собой! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Некоторые получали от жары удовольствие на все 100% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А этим людям даже прохлада воды не сильно помогла справиться со зноем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хорошо, что город имеет спасительные питьевые фонтанчики, подарившие возможность освежиться усталым путникам в эти дни! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот к вечеру жара спала, и ижевчане отправились на прогулку, наслаждаясь закатами и романтической атмосферой Фото: Амир Закиров

Некоторые сидели со своей половинкой на причале Фото: Амир Закиров

А кто-то проводил время наедине с собой. Прямо как в голливудском кино, когда герой ведет финальный монолог на фоне закатного неба… Фото: Амир Закиров

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»

- Как сложилась судьба ижевчанок, ставших женами звезд шоу-бизнеса