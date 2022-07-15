После двухнедельной жары в Ижевск придут кратковременные дожди и грозы

Какую погоду ждать жителям Ижевска в ближайшие дни? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара до +32 °С изматывала ижевчан целую неделю. Каждый спасался по-своему: одни спрятались от духоты дома под кондиционером, другие вышли на улицу и получили максимум удовольствия от солнечной погоды. К выходным природа решила сжалиться и дать всем нам небольшую передышку: долгожданные дождь и прохлада пришли в город.

«Комсомолка» узнала, какую погоду ждать горожанам в ближайшие дни (по версии Росгидрометцентра и Яндекс Погоды).

Вечер пятницы, 15 июля. В Ижевске ожидается облачная погода, но с прояснениями. Температура воздуха составит +23 °С, ночью +17 °С. Возможны небольшие дожди.

Суббота, 16 июля. На территории города сохранится переменная облачность. Температура воздуха составит +25 °С днем, + 18 °С ночью. Возможны небольшие осадки.

Воскресенье, 17 июля. В город вернутся тепло и солнце. Днем воздух прогреется до +28 °С, вечером и ночью до +19 °С. Ожидается переменная облачность без осадков.

Понедельник, 18 июля. По сравнению с прошедшей неделей, ожидается прохладное утро, всего +16 °С. Днем температура поднимется до +28 °С. Ночью температура воздуха составит +18 °С. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

На неделе 18-24 июля дневная температура воздуха будет держаться около +21…+23 °С.

Желаем удачи и хороших выходных при любой погоде!

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