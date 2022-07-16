Путешествие длиной в 500 км: куда поехать на автомобиле из Ижевска

Путешествие на машине в выходной день может быть очень увлекательным Фото: Евгения ГУСЕВА

Лучший способ сменить обстановку и отдохнуть от рутины – отправиться в автомобильное мини-путешествие на выходные. Рассказываем, куда можно отправиться на два дня и какие достопримечательности рекомендуется посетить.

Пермский край

Расстояние Ижевск-Пермь: 282 км

Всего около 300 км разделяют Удмуртию и Пермский край – это отличный вариант, чтобы сменить обстановку на выходные и получить заряд впечатлений на неделю вперед. В этом регионе будет интересно в любом возрасте: он прекрасно подходит как для экскурсионного туризма, так и для поездок с детьми или активного отдыха.

Фото: скрин

Что посмотреть: Пермь (арт-объекты «Счастье не за горами», «Пермяк – соленые уши», «Легенда о пермском медведе», музей пермских древностей, краеведческий музей, Петропавловский собор), музей деревянного зодчества «Хохловка», Кунгурская ледяная пещера, город-музей Усолье.

Башкирия

Расстояние Ижевск-Уфа: 343 км

Башкортостан – не самое популярное туристическое направление. Однако здесь есть, что посмотреть: двух выходных дней может даже не хватить, чтобы посетить все достопримечательности республики. Сюда стоит ехать не только ради осмотра городов, но и для того, чтобы насладиться природой: не зря же Башкирию называют еще «русской Швейцарией».

Фото: скрин

Что посмотреть: Уфа (памятник Салавату Юлаеву, мечеть «Ляля-Тюльпан», национальный музей Республики Башкортостан), национальный парк «Башкирия», Мурадымовское ущелье, Стерлитамакские шиханы, гора Иремель, водопады и пещеры.

Татарстан

Расстояние Ижевск-Казань: 388 км

В Татарстан активно едут туристы со всей России. Добираться в этот регион из Удмуртии очень удобно: от Ижевска доехать до Казани можно на автомобиле всего за несколько часов. «Третья столица России» и ее окрестности порадуют разнообразием впечатлений.

Фото: скрин

Что посмотреть: Казань (Казанский Кремль, Храм Всех Религий, пешеходная улица Баумана, центр семьи «Казан», озеро Кабан), город-остров Свияжск, национальный парк «Нижняя Кама», озеро Кара-Куль, Голубое озеро, Раифский монастырь, древний город Елабуга.

Кировская область

Расстояние Ижевск-Киров: 396 км

На Вятку нужно отправиться, чтобы окунуться в очарование провинциальной России. В столице региона сохранилось множество старых купеческих домов и православных святынь, а еще в области до сих пор активно поддерживают народные промыслы. Порадует Кировская область и тех, кто любит отдыхать в гармонии с природой.

Фото: скрин

Что посмотреть: Киров (Вятский палеонтологический музей, пешеходная Спасская улица, набережная Грина, Александровский сад, Музей мороженого, музей «Дымковская игрушка»), Вятские Поляны, заповедник «Нургуш», Береснятский водопад, озеро Шайтан.

Самарская область

Расстояние Ижевск-Самара: 570 км

В Самару стоит поехать, чтобы на пару дней ощутить себя на юге: песчаные пляжи, прогулочная набережная с бесплатным кинотеатром под открытым небом и высаженными в кадки пальмы и красивые виды. В жаркую погоду обязательно стоит взять с собой купальник, чтобы искупаться в Волге.

Фото: скрин

Что посмотреть: Самара (набережная, бункер Сталина, музей «Самара космическая», Жигулевский пивоваренный завод, смотровая площадка железнодорожного вокзала), музей АвтоВАЗ в Тольятти, замок Гарибальди, Сызранский кремль, Жигулевский заповедник).

Ульяновская область

Расстояние Ижевск-Ульяновск: 574 км

Ульяновск называют городом музеев: их здесь несколько десятков. Самые популярные у туристов, конечно, те, что посвящены знаменитым уроженцам города: Ленину, Гончарову, Карамзину. А еще здесь немало впечатляющих живописных видов: например, именно в Ульяновске Волга достигает своей максимальной ширины в 40 км.

Фото: скрин

Что посмотреть: Ульяновск (высокая набережная – «Венец», ленинский мемориал, Историко-мемориальный центр-музей И. А. Гончарова, музей «Симбирская классическая гимназия», музей истории авиации, памятник букве «Ё»), национальный парк «Сенгилеевские горы», Никольская гора, «Скрипинские кучуры», усадьба Бестужевых.

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