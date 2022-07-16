Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: Ракам стоит исполнять обещания, Девам поделиться опытом, а Козерогам внимательно читать документы

Все будет хорошо! Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Ваши опыт и профессионализм будут очень востребованы. Ждите заманчивых предложений. Обязательно их рассмотрите, но внимательно читайте документы, которые подписываете - не все работодатели держат свои обещания.

ТЕЛЕЦ

Обратите внимание на здоровье и при первых тревожных сигналах обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением! Выполняйте все рекомендации врача, и тогда вашему самочувствию ничего не угрожает.

БЛИЗНЕЦЫ

Ищите новые точки приложения своей неукротимой энергии. Вы сможете найти себя, помогая людям. А еще вы приобретете новых друзей, которые помогут реализовать ваши задумки.

РАК

Выполняйте данные обещания, иначе и отношения с коллегами испортите, и в будущем вам это аукнется. Не отказывайте от задуманного, не ищите других целей. Идите к одной, но самой желанной.

ЛЕВ

Делитесь своим профессионализмом, наработками и огромным опытом. Проводите презентации, публичные выступления будут удаваться вам особенно хорошо. Взамен вы получите интересные предложения.

ДЕВА

Вам придется справляться с мнительностью и тревожностью. Не стоит обращать внимание на какие-то знаки, предначертания и совпадения. Это не предчувствия, а всего лишь ваши собственные опасения.

ВЕСЫ

Вы почувствуете, насколько увлекательно строить планы с любимым человеком. Ваша практичность поможет вам заключить выгодные соглашения. Оценивайте потенциальных партнеров не только по внешности и манерам.

СКОРПИОН

Вероятно, вам придется столкнуться с подковерной борьбой и недоброжелателями. Вместе с тем появятся новые возможности и перемены к лучшему. Не стоит портить отношения с коллегами и начальством.

СТРЕЛЕЦ

На первом плане будут отношения с родителями и детьми. Вас ждут и радости, и волнения. Но больше всего будет все же позитива.

КОЗЕРОГ

Придется решать вопросы, связанные с недвижимостью и деньгами. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете, возможен обман. Воздержитесь от поездок, особенно дальних.

ВОДОЛЕЙ

Можно смело делать приятные крупные покупки, они будут удачными. Но здравый смысл все же сохраняйте во время шопинга - от приобретения мелочей лучше воздержаться.

РЫБЫ

Ждите денежных поступлений, причем они будут даже больше, чем вы ожидали. Создайте из них финансовую подушку безопасности, она вам потом очень пригодится.

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