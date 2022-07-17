Дело Тумаева: за что старейший профессиональный футболист России получил условный срок

Владимир Тумаев 25 лет возглавлял ижевскую «дочку» «Газпрома» «Спецгазавтотранс» Фото: Архив КП

В Ижевске суд вынес приговор по делу бывшего гендиректора предприятия «Спецгазавтотранс» (местной «дочки» «Газпрома») экс-депутата Госсовета Удмуртии, президента ФК «Газовик-Газпром» и старейшего профессионального футболиста России (по версии Книги рекордов Гиннесса) Владимира Тумаева. Он был признан виновным в организации совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, однако в силу ряда смягчающих обстоятельств получил лишь условный срок.

Наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» вспомнили основные вехи этого резонансного уголовного дела.

Досье КП

Тумаев Владимир Алексеевич. Родился 10 декабря 1946 года в городе Марксе Самарской области.

1984 – 2009 гг. – руководитель ДОАО «Спецгазавтотранс»;

- избирался депутатом Госсовета Удмуртии;

- был советником президента Удмуртии по вопросам газового сектора;

- основатель, руководитель и нападающий футбольного клуба «Газовик-Газпром» (в разные годы также – «Газовик», «Союз-Газпром»).

Тумаев - старейший футболист России по версии Кинги рекордов Гиннеса Фото: Архив КП

«ЗАКАЗАЛ» УБИЙСТВО БЫВШЕГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРА?

На тот момент 71-летнего Владимира Тумаева задержали в феврале 2017 года. По версии следствия, он организовал покушение на своего бывшего бизнес-партнера Вадима Стяжкина.

Отношения между ними испортились за несколько лет до этого. Как сообщалось, Тумаев хотел взыскать с партнера крупный долг, однако получил в ответ встречный иск. Кроме того, бизнес-партнеры обвиняли друг друга в крахе проекта по строительству домов. Тогда Тумаев через посредника (тот проходил по этому же делу и получил приговор в тот же день) решил нанять людей, которые за 300-350 тысяч рублей разобрались бы со Стяжкиным.

После этого согласившийся на сделку посредник нашел двух исполнителей. Получив аванс в 100 тысяч рублей, они вооружились железными трубами и травматическим пистолетом и напали на Стяжкина в подъезде дома по улице Коммунаров в Ижевске. Мужчина получил выстрел в живот, однако смог оказать сопротивление и остался жив.

Изначально дело возбудили по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако обвинение Тумаеву предъявили уже по ч.3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по найму». В дальнейшем дело переквалифицировали еще раз.

Адвокаты Тумаева стояли на том, что напали на Стяжкина обычные хулиганы, а никакие не киллеры, которые не имеют к их подзащитному никакого отношения. Сам Тумаев называл предъявленные ему обвинения ложью.

С 1992 по 2005 г. Владимир Тумаев провел 114 матчей на профессиональном уровне в составе ижевского «Газ-Газа», забив 8 мячей Фото: Архив КП

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Изначально Тумаев был помещен под домашний арест по состоянию здоровья, однако в сентябре 2018 года его объявили в федеральный розыск. Защита уверяла, что уведомила ФСИН о госпитализации своего клиента в московскую клинику (МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С. Н. Федорова»), однако следствие все равно расценило его отъезд на операцию как побег.

Следователи отправили в столицу полицейских, которые рассчитывали доставить бизнесмена в Ижевск. Дело закончилось тем, что Тумаева госпитализировали в другую московскую больницу с тяжелой кардиологической патологией. Впоследствии его все же этапировали в Удмуртию и апреле 2019 года перевели под домашний арест.

5 ЛЕТ УСЛОВНО

Дело Тумаева неоднократно возвращали прокурору и обратно в суд. В конечном итоге его переквалифицировали с организации покушения на убийство на организацию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по найму.

Суд учел смягчающие обстоятельства (пожилой возраст, наличие тяжелых хронических заболеваний, инвалидность) и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Его сообщник получил 7 лет условно.

«Заявленный потерпевшим иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, суд удовлетворил частично, взыскал с осужденных солидарно в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей», – сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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