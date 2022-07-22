Как выглядят с высоты парки и скверы Ижевска. Часть 2

Продолжаем показывать любимые парки и скверы с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Продолжаем летать над Ижевском и показывать горожанам любимые парки и скверы с высоты птичьего полета.

В новой подборке уютный «Птичий сквер» с арт-инсталяцией, ижевский Арбат – бульвар Гоголя, любимец родителей с детьми и пенсионеров – сквер Металлургов, «Рябиновый сквер», наполнение которого придумывали местные жители, и никогда не пустующий крутой скейт-парк около УдГУ.

Напомним, в первой видеоподборке мы показали парк Кирова, Летний сад им. Горького, парк Космонавтов, сквер Победы и Березовую рощу.

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