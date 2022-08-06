Пять малоизвестных фонтанов Ижевска, у которых можно отдохнуть летним днем

Фонтан с Сенного рынка. Фото: Мария Бакланова

Помимо фонтана на Центральной площади, в Ижевске есть пять других мест отдыха у воды. Рассказываем, где провести время в жаркую погоду, а также говорим о тех ижевских фонтанах, которые пропали по разным причинам.

Площадка у ТЦ «Радуга»: круглый фонтан

На улице Ленина в 1989 году открылся торговый центр «Радиотехника-1». Примерно в то же время перед зданием был создан и круглый фонтан. Он сохранился до наших дней, хотя сам ТЦ с тех времен изменился: сейчас он называется «Радуга» и продают там преимущественно детские товары.

Круглый фонтан у ТЦ «Радуга». Фото: Мария Бакланова

Даже летом фонтан не работает постоянно: воду отключают рано утром или в вечернее время. Однако, несмотря на нестабильную работу и сомнительное качество воды, здесь отдыхает немало горожан. На площади у фонтана кормят голубей, а зимой здесь раньше устанавливали новогоднюю елку.

Проходная завода «Ижсталь»: фонтанный комплекс

На ул. Новоажимова в Ижевске располагается административный комплекс завода «Ижсталь», вход в который украшают четыре фонтана прямоугольной формы. В 2016 году водные объекты обновили: на каждом из них появилось по скульптуре. Ижевские металлурги украсили фонтаны фигурами графа Шувалова – основателя завода, императрицы Екатерины II, а также кафтанщика и кузнеца – работников завода.

Ижевские металлурги украсили фонтаны фигурами графа Шувалова. Фото: Мария Бакланова

Парк Кирова: фонтаны в «Фемили-парке»

На территории парка Кирова фонтаны можно найти только в «Фемили-парке», расположенном в непосредственной близости с лесопарковой зоной. Сейчас там всего два водных объекта: один из них сделан в искусственном водоеме, а другой выглядит просто как струи воды, бьющие из-под земли. Однако раньше в парке был и другой фонтан, о котором еще помнят старожилы, раньше гулявшие здесь.

На территории парка Кирова фонтаны можно найти только в «Фемили-парке». Фото: Ксения Аксенова

Центральный рынок: фонтан в стиле ампир

Фонтан изготовлен в стиле ампир. Фото: Мария Бакланова

С 2015 года вход на главный рынок города – Центральный, или Сенной – украшен фонтаном, изготовленным в стиле ампир. А история самого рынка началась намного раньше – он является старейшим в городе. Торговые площадки здесь начали появляться в конце XIX века, а в 1967 году место уже приняло вид, близкий к современному.

«Парус» на Пушкинской: фонтан у входа

Фонтан у входа в многофункциональный комплекс «Парус». Фото: Мария Бакланова

Есть в Ижевске и фонтаны, которые появились совсем недавно. Например, всего несколько лет назад водный объект был установлен на ул. Пушкинская, у входа в многофункциональный комплекс «Парус».

Центральная площадь: «сухие» фонтаны

В главном месте отдыха горожан, конечно, находится самый известный городской фонтан, запущенный в 2019 году. 155 водных струй в различных комбинациях, дополненные музыкой и подсветкой, способны создать запоминающиеся шоу. Кроме того, на фонтане можно даже показывать фильмы – для этого предусмотрена специальная водяная завеса.

Этот фонтан был запущен в 2019 году. Фото: Мария Бакланова

Особенность фонтана заключается в том, что на его поверхности нет чаши, поэтому можно свободно гулять между водяными струями. Тем не менее, чаша у фонтана все же имеется, однако она расположена под площадью.

Второй «сухой» фонтан появился в нижней части площади, рядом с кинотеатром «Россия», несколько позже. Он больше похож на озеро, чем на фонтан в привычном для многих понимании – водные струи в нем отсутствуют. Над поверхностью воды расположена металлическая пергола, а вокруг самого фонтана поставлены скамейки для отдыха горожан.

Второй «сухой» фонтан в нижней части площади. Фото: архив

История главного места отдыха горожан началась с 1960-е годы. Тогда же на площади были установлены первые фонтаны – классические, с бассейнами, в которые лилась вода. Они имели прямоугольную форму и были размещены на разных уровнях эспланады. Четвертый фонтан был круглым, он располагался в самом низу, у кинотеатра «Россия».

История главного места отдыха горожан началась с 1960-е годы. Фото: архив

Главный фонтан, который, как и современный, располагался у Театра оперы и балеты, был частично реконструирован в 2008 году. Тогда он стал светомузыкальным. А полная реконструкция площади началась десять лет спустя, в 2018 году. О том, как работает сухой фонтан, мы рассказали здесь.

Кстати: исчезнувшие фонтаны города

Фонтаны во дворах

В советское время фонтаны появлялись даже в обычных ижевских дворах. Так, например, по соседству с домом по адресу ул. Коммунаров, 231, располагается небольшая скульптура – два белых медведя. Сейчас это просто фигура, однако когда-то тут был фонтан. Даже сегодня, если приглядеться, можно увидеть остатки труб для воды. Сейчас фонтан уже не действует, а вот саму скульптуру в 2016 году обновили: медведей покрасили и нарисовали им более яркие глазки и носики. Однако сейчас мишки белые, а в советские времена они имели голубой цвет.

Сейчас фонтан уже не действует, а вот саму скульптуру в 2016 году обновили. Фото: Мария Бакланова

В еще одном городском дворе когда-то стоял фонтан в виде фигуры слона: из хобота животного вода стекала в фигурную чашу. В 2020 году по старым фотографиям ее восстановили, однако полюбоваться обновленной скульптурой сейчас могут только жильцы дома: двор, где располагается слон, огорожен высоким забором.

Кроме того, был в Ижевске и небольшой фонтан рядом со знаменитым магазином «Светлана» была скульптура Дюймовочки – маленькой балерины, танцующей в распустившемся цветке.

Скульптура Дюймовочки выглядела вот так. Увы, ижевских снимков ее не осталось Фото: Летопись Белогорья

В торговом центре «Петровский», открывшемся в Ижевске в 2007 году, был сделан водопад: прозрачный желоб, соединяющий первый и третий этажи. Но до наших дней он сохранился лишь на фотографиях и в памяти ижевчан – фонтан демонтировали в 2019 году. Исчез и подобный водопад в ТЦ «Аврора-Парк».

Этот фонтан демонтировали в 2019 году. Фото: Мурат Рахимов

Фонтаны Летнего сада

В Летнем саду Ижевска фонтаны были практически с самого его основания – с советских времен. В середине 1930-х годов на центральной аллее парка появилась скульптура «Мать, поливающая из кувшина детей». Однако до наших дней ни она, ни другой фонтан – «Купающиеся дети» – не сохранились.

Один из фонтанов в Летнем саду до сих пор стоит. Но без воды. Фото: Мария Бакланова

Вместо них в середине прошлого века в Летнем саду появился новый фонтан. Он представлял собой крупную чашу, в которой с вазой в руках стоял мальчик. А держали фонтан большие рыбы с открытыми пастями. Он простоял довольно долго и был демонтирован лишь в 2010-х годах. Тем не менее, сохранился он лишь частично: со временем с фонтана сняли фигуру мальчика.

Со временем состояние фонтана значительно ухудшилось – настолько, что восстановить его было уже невозможно. Поэтому в 2016 году в парке решили установить вместо него новый водный объект. А год спустя после принятия этого решения в Летнем саду начал работать фонтан с подсветкой.

Его судьба оказалась недолгой: уже осенью 2018 года сооружение, которое было «законсервировано» на зиму, частично обрушилось на 15-летнего подростка. В результате происшествия мальчик скончался. А фонтан после проведения следственных мероприятий демонтировали.

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