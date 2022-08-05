В выходные в Ижевске ожидается солнечная, жаркая погода Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В первые выходные августа в Ижевске ожидается солнечная, жаркая погода. Днем воздух прогреется до +31, об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. Ночью местами возможен туман.

Осадков в субботу и воскресенье не будет, небольшой дождь ожидается только во вторник, 9 августа. Из-за засухи в лесах Удмуртии объявлен четвертый уровень пожароопасности.

Подробнее о погоде в Ижевске на 6 и 7 августа согласно данным Росгидрометцентра:

- В субботу, 6 августа, температура достигнет +29°С. На небе переменная облачность, ветер северо-восточный, 2 м/с.

- Днем воскресенья, 7 августа, переменная облачность с прояснениями. Будет очень тепло, до +30°С, и практически безветренно.

- Осадки появятся ближе к середине следующей недели, во вторник периодически будет лить небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, жара начнет спадать ближе к концу следующей недели. Подробный прогноз на август мы давали здесь.

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