Три режима работы и 17 музыкальных программ: как работает сухой фонтан в Ижевске

Сухой фонтан открыли в День оружейника в сентябре 2019 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Этим летом одним из самых популярных мест отдыха для ижевчан стал сухой фонтан на Центральной площади столицы Удмуртии. Его открыли в прошлом году в день оружейника. Как именно он работает, расскажет «Комсомолка».

Сухой фонтан назвали так, потому что у него нет чаши. Однако на самом деле оказалось, что чаша у него есть, просто она находится под землей Фото: Амир Закиров

Вода в фонтане бьет из форсунок - отверстий для струй. Как сказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) глава города Олег Бекмеметьев, всего таких отверстий 155. С помощью давления в форсунках можно менять режимы работы фонтана. Режима три: динамический, статический и детский. В 20:00 начинается светомузыкальное шоу. После захода солнца включается подсветка. Всего ламп в фонтане 158.

- Режимы работают поочередно в течение дня. Статический режим - это когда все струи бьют разом на полной мощности без колебаний. Во время динамического режима форсунки двигаются, и струи меняют свое направление. Детский режим похож на динамический, но струи работают вполсилы, вода бьет невысоко, - говорит Антон Колчанов, начальник производственного отдела.

В фонтане 155 форсунок (отверстий, из которых бьют струи). Чтобы вода била с разной силой, с помощью специальных приборов регулируют давление в форсунках. Фото: Амир Закиров

В репертуаре фонтана 17 музыкальных программ. В основном это классика - музыка П. И. Чайковского. Антон Колчанов говорит, что репертуар подбирали так, чтобы он соответствовал Театру оперы и балета: он находится рядом с фонтаном.

С помощью этой установки управляют режимами фонтана. Здесь заложены программы, их переключают с помощью компьютера. Фото: Амир Закиров

Вода в фонтан поступает с помощью насосов. Всего из 38. Фото: Амир Закиров

С помощью ультрафиолетовой лампы в фонтане обеззараживают воду. Также в нее добавляют реагенты, чтобы вода не начинала цвести и была прозрачной. Фото: Амир Закиров

- Палочки от чупа-чупсов очень вредны для дренажных насосов, которые выкачивают грязь в канализацию. Весь мусор, который появляется в дренажной яме, мы собираем и выкидываем. Очень много собирается песка, почти каждый день достаем по ведру, - говорит Антон Колчанов.

Клапаны чистят раз в две недели. Поэтому отфильтровать интересные находки работники не успевают, и они уходят в канализацию. Так что ценные вещи из фонтана вернуть не получится.

Техническое помещение фонтана находится под смотровой площадкой на Центральной площади Фото: Амир Закиров

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