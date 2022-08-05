Пропавшего человека впервые искали на вертолете в Удмуртии

На такой высоте тяжело привыкнуть к масштабам: поначалу невольно пытаешься разглядеть фигуру человека, а искать стоит точку. Фото: Ольга Дядюн

Совсем недавно мы писали о благотворительном фонде, одна из задач которого – поиск с воздуха пропавших людей. И 3 августа от ПСО18 поступила первая заявка на поиск с помощью авиации: искали мужчину. Поддержку в работе фонда оказывал московский Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». В поисках участвовала и журналист «Комсомолки» Екатерина Опарина. Рассказываем подробности.

Как готовились к полету

В ночь с 17 на 18 июля мужчина ушел из больницы в Завьялово и пропал. По словам волонтеров, им сообщили, что потерявшийся получил серьезную. травму. После оказания первой помощи он почему-то решил сбежать из медицинского учреждения.

Скоро вертолет перекрасят в красный цвет и разместят на нем логотип «Штаба жизни». Фото: Ольга Дядюн

Некоторые волонтеры участвовали в полетах уже не в первый раз: они рассказывали «новичкам» основы техники безопасности. Самое важное, что нужно знать: к вертолету можно подходить только спереди. Сзади расположен опасный винт, который во время работы практически незаметен.

На вечер запланировали три вылета, которые происходили подряд. Первая группа отправилась на поиски в 17:45, затем волонтеры менялись каждые полчаса. Я попала во второй вылет. Пока наблюдала с земли за взлетающим вертолетом, ощущала небольшое волнение. А затем пришлось ждать – всего полчаса, но казалось, что они длились очень долго.

Правила для наблюдателей

В полете можно фотографировать и снимать видео, но только пока группа летит до места назначение. После телефоны требуется убрать – чтобы не отвлекали внимание и не мешали сосредоточиться на поиске.

В кабине вместо волнения ощущается уже любопытство. Но сразу после взлета возникает мысль, что надо было взять солнцезащитные очки – солнце уже начинает садиться и сильно слепит. Кстати, те 30 минут, которые на земле тянулись почти бесконечно, в воздухе прошли практически мгновенно.

Снимать можно только по пути к месту поисков. Фото: Ольга Дядюн

В момент поисков вертолет опускается ниже и летит медленнее – со скоростью около 60-80 миль в час. Так с высоты разглядеть человека гораздо проще. Эффективнее всего смотреть под 45 градусов.

Также в задачу наблюдателей входит контроль линий электропередач. В случае, если вертолет окажется к ним слишком близко, об этом надо немедленно сообщить пилоту.

С высоты знакомые места выглядят непривычно. Фото: Екатерина Опарина

«Основная причина ЧП с вертолетами – провода», – рассказывает Фарид Гарипов.

Особое внимание во время поисков нужно уделять местам возле деревьев, кустов или, к примеру, стогов сена. А вот в чистом поле люди лежат редко. Как правило, для большей эффективности поисков вертолет перемещается «сеткой»: пролетает заранее определенный участок от одного края до другого, после чего разворачивается на 180 градусов. В это время два наблюдателя пытаются отыскать пропавшего, осматривая местность с обеих сторон. Я не была наблюдателем, однако само собой начала тоже вглядываться вниз – а вдруг удастся отыскать человека?

Одной из границ поисковой зоны стал Гольянский тракт. Фото: Екатерина Опарина

Нашли… козу

С вертолета высмотреть человека достаточно сложно. Тяжело привыкнуть к масштабам: поначалу невольно пытаешься разглядеть фигуру. А на самом деле искать требуется практически точку черного цвета. Именно поэтому еще по пути к месту поисков Фарид рекомендует вглядываться в людей и машины: это необходимо, чтобы понять, как они выглядят с воздуха.

Тем не менее, людей высмотреть все же возможно – особенно в том случае, если одежда на пропавшем была контрастного цвета. А вот если в лесу потеряется человек в зеленой куртке, отыскать его будет проблематично.

В камуфляже в лес лучше не ходить. Фото: Ольга Дядюн

По словам участников третьего, финального, вылета, они разглядели внизу черную точку. Сначала показалось, что вот он – пропавший человек. Однако после того, как фигура начала шевелиться, волонтеры разглядели, что это всего лишь черная коза.

К сожалению, в этот вечер найти человека не получилось. Однако поисковики не думают отчаиваться: в этот вечер, им удалось получить ценный опыт, который будет полезен в будущих поисках.

Для того, чтобы стать волонтером, желательно иметь поисковый опыт: пройти обучение оказанию первой помощи и картографии и навигации. Хорошо, если волонтер уже ходил в лес в качестве обычного поисковика. Также для поисков с вертолета нужны готовность собраться за 30-40 минут в любое время, умеренный вес (до 80 кг) и хорошее зрение.

Кроме того, на вертолете может полетать любой желающий. Для этого достаточно внести добровольное пожертвование в фонд – деньги будут потрачены на помощь талантливым детям.

Предложить свою помощь можно, обратившись в группу «Штаба жизни» во «ВКонтакте».

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