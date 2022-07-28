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Общество28 июля 2022 8:32

9 впечатляющих фото Ижевска с высоты: тренировочный полет на вертолете, с помощью которого будут искать пропавших

Благотворительный фонд «Штаб жизни» в Ижевске будет искать пропавших с вертолета
Анастасия Захарова
Вид на Ижевск из кабины вертолета

Вид на Ижевск из кабины вертолета

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии появился новый благотворительный фонд – «Штаб жизни». Он ставит перед собой две основных цели: поддержка одаренных детей и поиск пропавших людей при помощи вертолета с воздуха. В тренировочном полете побывала «Комсомолка». Рассказываем о способах помочь фонду, а также показываем красивые снимки с высоты.

Благотворительные полеты

Фарида Гарипова можно назвать потомственным летчиком. Практически вся его семья связана с небом, а в честь его матери, известной летчицы Антонины Гариповой, даже дали название одной из улиц в Ижевске – она располагается в Ленинском районе.

На этом вертолете и летает Фарид Гарипов

На этом вертолете и летает Фарид Гарипов

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фарид решил превратить свое увлечение в дело, которое приносит людям пользу. Так и появился проект «Штаб жизни», у которого две цели:

– искать с вертолета пропавших людей;

– поддерживать одаренных детей, собирая пожертвования на полетах.

Улица видна как на ладони

Улица видна как на ладони

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Летать люблю, получаю истинное удовольствие. Хочу влюблять в небо всех вокруг. Денег мне не надо, у меня это хобби, а не способ заработать. Но при желании после полета люди могут пожертвовать деньги в благотворительный фонд», – рассказывает подробности своего первого замысла Фарид.

Пожертвовать после вылета можно любую сумму, но «рекомендуемая» сумма – 1500 рублей. Если пассажиров будет трое – в вертолете три пассажирских места, – то каждый человек заплатит за минуту по 500 рублей.

Вертолеты базируются в Пирогово. Вид на аэродром сверху

Вертолеты базируются в Пирогово. Вид на аэродром сверху

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На благотворительный рейс может попасть любой желающий – достаточно заполнить гугл-форму для регистрации. Ближайшая дата рейса – 13 августа. Затем полеты планируется организовывать один раз в неделю – по субботам.

Помощь в поиске пропавших

Также фонд готов помочь в поиске пропавших людей. Вертолет может выручить в тяжелых случаях, например, если человек заблудился в лесу и остался без связи, а «ногами» волонтеры найти его не могут.

С высоты видно часть Ленинского района и пруда

С высоты видно часть Ленинского района и пруда

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для помощи в поиске «Штабу жизни» необходимы вертолет с пилотом, а также два волонтера – они занимаются наблюдениями слева и справа. Стать наблюдателем с высоты может любой желающий. И первые добровольцы уже появились.

При поиске пропавших, в вертолете находятся три человека: пилот и два наблюдателя

При поиске пропавших, в вертолете находятся три человека: пилот и два наблюдателя

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я занимаюсь парапланеризмом. Мы давно знакомы с Фаридом, и я решила попробовать свои силы в качестве волонтера. Надо же что-то делать полезное другим людям. На вертолетах раньше не летала, но не страшно совсем», – поделилась Елена, которая стала добровольцем одной из первых.

При необходимости можно опуститься ниже. На фото видно целиком пляж Чекерила

При необходимости можно опуститься ниже. На фото видно целиком пляж Чекерила

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В волонтеры могут принять практически любого, но желательно, чтобы у человека был опыт подобной работы «в полях». Кроме того, волонтер должен обладать следующими качествами:

– способность в любое время быстро (за 30-40 минут) собраться на поиск;

– общительность и разборчивая речь (это важно, поскольку переговариваться нужно по рации);

– способность хорошо ориентироваться на местности;

– хорошее зрение (единица, хотя бы в очках);

– не очень большой вес (до 80 кг).

Поиск ведется на минимальной высоте

Поиск ведется на минимальной высоте

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В роли наблюдателя попробовал себя и журналист «Комсомолки». В действительности это оказалось не так просто, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, для таких полетов требуется хороший вестибулярный аппарат: уже через несколько минут меня укачало. Кроме того, достаточно тяжело всматриваться с высоты в движущиеся точки, пытаясь при этом распознать в них людей. Важно и хорошее знание местности: я плохо ориентируюсь в Ленинском районе, и Строитель с необычного ракурса смогла узнать только после указки Фарида.

Предложить «Штабу жизни» свою помощь можно, позвонив на горячую линию по телефону +7 (912) 450-14-76.

С помощью наушников пилот общается с диспетчерами. Благодаря им переговариваются и пилот с наблюдателем. Без них ничего не слышно из-за гула вертолета

С помощью наушников пилот общается с диспетчерами. Благодаря им переговариваются и пилот с наблюдателем. Без них ничего не слышно из-за гула вертолета

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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