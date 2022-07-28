9 впечатляющих фото Ижевска с высоты: тренировочный полет на вертолете, с помощью которого будут искать пропавших

Вид на Ижевск из кабины вертолета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии появился новый благотворительный фонд – «Штаб жизни». Он ставит перед собой две основных цели: поддержка одаренных детей и поиск пропавших людей при помощи вертолета с воздуха. В тренировочном полете побывала «Комсомолка». Рассказываем о способах помочь фонду, а также показываем красивые снимки с высоты.

Благотворительные полеты

Фарида Гарипова можно назвать потомственным летчиком. Практически вся его семья связана с небом, а в честь его матери, известной летчицы Антонины Гариповой, даже дали название одной из улиц в Ижевске – она располагается в Ленинском районе.

На этом вертолете и летает Фарид Гарипов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фарид решил превратить свое увлечение в дело, которое приносит людям пользу. Так и появился проект «Штаб жизни», у которого две цели:

– искать с вертолета пропавших людей;

– поддерживать одаренных детей, собирая пожертвования на полетах.

Улица видна как на ладони Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Летать люблю, получаю истинное удовольствие. Хочу влюблять в небо всех вокруг. Денег мне не надо, у меня это хобби, а не способ заработать. Но при желании после полета люди могут пожертвовать деньги в благотворительный фонд», – рассказывает подробности своего первого замысла Фарид.

Пожертвовать после вылета можно любую сумму, но «рекомендуемая» сумма – 1500 рублей. Если пассажиров будет трое – в вертолете три пассажирских места, – то каждый человек заплатит за минуту по 500 рублей.

Вертолеты базируются в Пирогово. Вид на аэродром сверху Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На благотворительный рейс может попасть любой желающий – достаточно заполнить гугл-форму для регистрации. Ближайшая дата рейса – 13 августа. Затем полеты планируется организовывать один раз в неделю – по субботам.

Помощь в поиске пропавших

Также фонд готов помочь в поиске пропавших людей. Вертолет может выручить в тяжелых случаях, например, если человек заблудился в лесу и остался без связи, а «ногами» волонтеры найти его не могут.

С высоты видно часть Ленинского района и пруда Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для помощи в поиске «Штабу жизни» необходимы вертолет с пилотом, а также два волонтера – они занимаются наблюдениями слева и справа. Стать наблюдателем с высоты может любой желающий. И первые добровольцы уже появились.

При поиске пропавших, в вертолете находятся три человека: пилот и два наблюдателя Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я занимаюсь парапланеризмом. Мы давно знакомы с Фаридом, и я решила попробовать свои силы в качестве волонтера. Надо же что-то делать полезное другим людям. На вертолетах раньше не летала, но не страшно совсем», – поделилась Елена, которая стала добровольцем одной из первых.

При необходимости можно опуститься ниже. На фото видно целиком пляж Чекерила Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В волонтеры могут принять практически любого, но желательно, чтобы у человека был опыт подобной работы «в полях». Кроме того, волонтер должен обладать следующими качествами:

– способность в любое время быстро (за 30-40 минут) собраться на поиск;

– общительность и разборчивая речь (это важно, поскольку переговариваться нужно по рации);

– способность хорошо ориентироваться на местности;

– хорошее зрение (единица, хотя бы в очках);

– не очень большой вес (до 80 кг).

Поиск ведется на минимальной высоте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В роли наблюдателя попробовал себя и журналист «Комсомолки». В действительности это оказалось не так просто, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, для таких полетов требуется хороший вестибулярный аппарат: уже через несколько минут меня укачало. Кроме того, достаточно тяжело всматриваться с высоты в движущиеся точки, пытаясь при этом распознать в них людей. Важно и хорошее знание местности: я плохо ориентируюсь в Ленинском районе, и Строитель с необычного ракурса смогла узнать только после указки Фарида.

Предложить «Штабу жизни» свою помощь можно, позвонив на горячую линию по телефону +7 (912) 450-14-76.

С помощью наушников пилот общается с диспетчерами. Благодаря им переговариваются и пилот с наблюдателем. Без них ничего не слышно из-за гула вертолета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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