«Всегда покупаем торт в ее день рождения»: как живет семья из Удмуртии, у которой семь лет назад пропала дочь

Если вы знаете, где может находиться эта девушка, сообщите ее матери. Фото: личный архив

В 20 августа 2014 года в Воткинске пропала Мария Маркова. На тот момент ей было 15. С тех пор прошло уже семь лет, но никто до сих пор не знает, что случилось с девочкой и где она находится. Ее мама Елена рассказала «Комсомолке», как идут поиски дочери в настоящее время.

Вышла без телефона

Август подходил к концу. Маша была на каникулах и с нетерпением ждала учебу в десятом классе. Девочка отдыхала в своей комнате. В тот день в доме меняли окна, поэтому пахло герметиком. В квартире пахло, и Маша решила ненадолго выйти на улицу: прогуляться, а заодно проверить, вернулась ли из путешествия ее подружка. Девочка покинула родные стены примерно в час дня. Мама просила ее взять телефон с собой, но Маша ответила, что скоро вернется – идти недалеко. Мобильник остался дома.

«Она у меня домоседка по натуре, тихоня и скромница. Целыми днями сидела, в компьютере. Ходила в художественную школу, постоянно делала наброски. Читала книги на лето, надолго никогда не уходила», — говорит Елена Маркова, Машина мама.

До сих пор распространяются ориентировки с Машей. Фото: /vk.com/poisk_mariya_markova18

Прошел час. Два. Три. Елена стала сильно переживать, обзванивала немногочисленных подруг дочки – не видели ли они Машу? Ответ один: «Нет, не видели. Не заходила». Елена кинулась искать дочь, но поиски не дали результата – когда женщина вернулась домой, Маши дома не оказалось.

В этот день Марковы планировали помочь родителям. Нарушать задуманное не стали: вдруг Маша помнит о встрече и придет туда? У родственников Елена не могла найти себе места. Она продолжала названивать на домашний телефон: что, если дочка уже вернулась и ищет их? Поздний вечер. Ответа нет. Начиналась паника.

В десять вечера Елена написала заявление в полицию. Девочку сразу же начали активно искать. К поиску подключились волонтеры, полицейские. На второй день после пропажи подключился кинолог.

«Господи, как это вспомнишь, кошмар какой-то. Кричали: «Маша, Маша, Маша!». Это такое давление на сердце. Я очень сильно похудела, пока бегали», — вспоминает Елена.

Сейчас внешность Маши могла сильно измениться. Фото: Личный архив

В поисках Маши обошли гаражи недалеко от дома, участки неподалеку, а вскоре и весь город. Кто-то сказал, что видел Машу возле леса — волонтеры несколько раз прочесали его.

«В лес она бы ни за что не пошла: клещей боялась. Рядом с ним могла быть, но внутри — нет», — поясняет Елена.

Активные поиски продолжались всю осень. Зимой 2014 — 2015 они прекратились, но весной 2015 волонтеры еще раз проверили лес: искали тело.

«Они считали, что искать надо мертвую. Я им говорила, что надо живую разыскивать», — рассказывает мать девочки.

Обнадеживали экстрасенсы и мошенники

Время шло, Маша все не находилась. Куда могла пропасть тихая, скромная школьница, которая никогда не конфликтовала с родителями? Поиски результата не давали. Отчаявшиеся родители решили прибегнуть к крайней мере — помощи экстрасенсов.

«От них не было никакого толку: это мошенничество. Один обнадеживал и говорил, что Маша жива, другой тут же говорил, что ее уже нет. Появлялась надежда и сразу пропадала. Версии выдвигали самые фантастические, которые даже не проверить: то она в рабстве, то уехала с двумя мужчинами… А ведь за это просили большие деньги», — говорит Елена.

Маша Маркова была домоседкой. Фото: личный архив

Однажды парапсихологи прислали Елене карту с водоемом, в котором якобы надо было искать Машу. Полицейские отнеслись к такой версии скептически, но все-таки проверили объект с водолазами. Никого не нашли. Специалисты пояснили, что если бы Маша утонула, она бы давно всплыла.

Ездили по наводке экстрасенсов и в Медведево: проверяли версию, что в одном из домов по конкретному адресу девушку удерживал мужчина. Но в поселке даже не оказалось такого места.

На горе матери решили поживиться и мошенники. Спустя два года после последней встречи к Елене обратился таксист из Краснодарского края. Рассказал, что вместе с женой приютил девушку, которая очень походила на Марию. Он был очень убедителен, добавил детали в ее описании: что у нее были брекеты и родинки на руках. Из-за этого мама Маши поверила ему, а в груди вновь разгоралось теплое чувство – дочка жива.. Но на просьбу поговорить с ней или хотя бы просто отправить ее фотографию мужчина отвечал отказом. Зато требовал немедленно выплатить ему 8 тысяч рублей за информацию о местонахождении девочки, мол, иначе она уедет и родные больше никогда не встретятся. После такого вымогательства Елена сразу прекращала общение. К сожалению, это не единичный случай подобного обмана.

«Постоянно звонят мошенники и говорят, что видели похожую девушку. Причем обращаются обычно к моей маме: привыкли, что пожилые люди более доверчивы. Спасает только одно: «Покажите фотографию, дайте поговорить». Тогда сразу же исчезают», — поясняет Елена.

Как семья живет сейчас?

Четыре года назад в семье родилась еще одна дочка. Она похожа на Машеньку: тоже светленькая и голубоглазая. Девочка знает, что у нее есть старшая сестра, и постоянно разглядывает ее фотографии. Иногда спрашивает: «А где Маша? А когда Маша вернется?». Родители не знают, что на это ответить. Они ждут и никогда не забывают о ней: на ее день рождения в сентябре каждый год покупают тортик.

Ее нет дома уже семь лет

Поиски ведутся не так, как раньше. Однако дело до сих пор не закрыто. Елена планирует создать новую активность в группе по ее поиску. Пока о девочке нет никаких достоверных известий, но она верит, что Маша вернется домой.

От мошенников продолжают поступать сообщения. Весной 2021 к матери обратился священник из какого-то храма и рассказал, что приютил Машу, которая была в тяжелом состоянии. За информацию о ней мужчина требовал денег. При этом храм не числился ни на одной карте.

Недавно пожилая соседка вспомнила, что в год пропажи Марии видела ее вместе с подружкой в одном из торговых центром Ижевска. Елена понимает, что это хрупкая надежда, не верит, что любая информация поможет пролить свет на тайну Машиного исчезновения.

От автора

Никто не может понять, что произошло с милой и неконфликтной девочкой, которая вышла погулять на пять минут. Но пока Машу не нашли, есть надежда, что она вернется домой. В сентябре Марии исполнится 23 года. Она уже стала взрослой, могла сменить имидж, и теперь найти ее по старым фотографиям не так легко. Но ее мама верит, что это возможно.

Редакция «Комсомолка» верит, что можно найти Машу живой и здоровой. Девушка может оказаться в любом регионе страны. Пожалуйста, если вы знаете о ее местонахождении, свяжитесь с редакцией или родственниками пропавшей. Сфотографируйте девушку и дайте ее матери пообщаться с ней — это действительно очень важно для человека, который не может найти дочь уже несколько лет..

Маша, если ты читаешь этот текст, знай, что дома тебя всегда любят и ждут. Постарайся связаться с мамой или другими родственниками — они всегда рады тебе дома.

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