Спустя 15 лет после первой литургии: история Михаило-Архангельского собора в Ижевске

5 августа 2007 года в обновленном соборе прошла первая литургия Фото: Архив КП

История Михаило-Архангельского собора сложна и драматична. Храм, который строился на пожертвования мастеровых, рабочих и служащих Ижевских заводов, был освящен 4 ноября 1907 года, однако уже через несколько десятилетий его снесли.

Уже в наше время здание восстановили. 15 лет назад, 5 августа 2007 года в обновленном здании прошла первая литургия. В честь этой даты «Комсомолка» вспоминает его историю.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпуск электрокаров и меры поддержки работников: итоги приезда президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова на Ижевский автозавод

Маленькая девочка чуть не утонула в пруду в Завьяловском районе Удмуртии

Вылечиться без лекарств и антибиотиков возможно?