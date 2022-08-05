Маленькая девочка чуть не утонула в пруду в Завьяловском районе Удмуртии

На бежавшую к воде девочку обратил внимание осводовец, который дежурил на вышке. Фото: vk.com/osvod_ur

3 августа в Пычанках Завьяловского района спасатели-добровольцы ОСВОД вовремя подоспели на помощь маленькой девочке, которая начала тонуть в местном пруду. Об этом сообщается в официальном сообществе РОО «ОСВОД в УР» во «ВКонтакте».

Вечером на пруду отдыхала группа людей: бабушка, мама, мальчик лет 10-ти и девочка 2-3-х лет. В какой-то момент в воде осталась только бабушка.

«В 17.37 девочка увидела купающуюся бабушку и побежала к ней. Зайдя в пруд, девочка споткнулась, упала и с головой ушла под воду», - говорится в сообщении.

На бежавшую к воде девочку обратил внимание осводовец, который дежурил на вышке. В момент ее падения мужчина уже спрыгнул с вышки и бросился на помощь. Быстро забежав в воду, он подхватил ребенка на руки.

Плачущую девочку отнесли к маме, дальнейшая помощь ей не потребовалась. Маме и бабушке сделали внушение.

Отмечается, что на постах РОО «ОСВОД в УР» в этом году спасены уже 13 человек.

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