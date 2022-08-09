Золотые ручки и доброе сердце: как маленькая жительница Удмуртии стала продавать свои поделки, чтобы помочь животным приюта

Девочка из Глазова помогает приюту бездомных животных Фото: Архив КП

Полине Григорьевой из Глазова девять лет. Это светлый и добрый ребенок с большим сердцем, желающий изменить окружающий мир к лучшему. Многие дети этого хотят, однако Поля отличается тем, что не только хочет, но и делает.

Уже не в первый раз девочка своими руками изготавливает милые поделки, которые продает на небольших домашних ярмарках. В организации помогают друзья и родственники, а все вырученные средства направляются на поддержку местного приюта для животных.

«Комсомолка» пообщалась с мамой этого маленького волонтера и узнала, откуда в девочке такая целеустремленность и желание помогать братьям нашим меньшим.

ИДЕЮ ПОДСКАЗАЛА МАМА

«Мы обычная семья, у нас трое деток. Старшей дочери уже 24 года, она взрослая. А еще двое – это доченька и сыночек. Доченьке девять лет, сыночку семь», – душевно и просто рассказывает Ирина Григорьева – мама Полины.

Полина со своими любимцами. Фото: Ирины Григорьевой

Как объяснила Ирина, четвероногие питомцы всегда были в доме Григорьевых: и кошки, и собаки. Поэтому дети с малых лет тоже любят животных, знают, что такое забота и ответственность. Сейчас есть собака, которой уже 10 лет, а еще недавно появился котенок, которого подарили младшим детям в этом году. Основные хлопоты по воспитанию малыша взяла на себя Полина – она очень мечтала о котенке.

Стремление помогать животным, у которых нет хозяев, тоже появилось у девочки давно. Но как быть? Всех же себе домой не заберешь. С этими вопросами она обращалась к своей маме. И мама, кстати педагог по профессии, придумала очень хороший вариант – использовать творчество. Дело в том, что Полина увлекается еще и хендмейдом.

«Видимо, я ей подсказала. Раз у тебя золотые ручки, ты можешь делать разные поделки. Может быть, попробовать что-то сделать и постараться продать это?» – с улыбкой вспоминает Ирина.

ВМЕСТЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

Другой бы ребенок, возможно, загорелся и тут же забыл, но Полина подумала-подумала, и… сделала. Конечно, не в одиночку. Год назад девочка позвала подругу, и они вдвоем организовали ярмарку для жителей дома. А в этом году прошла вторая ярмарка, и Полине помогал уже брат Арсений.

Поначалу, признается мама детей, за девочку беспокоились – как все пройдет? Но соседи оказались отзывчивыми людьми и с радостью подхватили инициативу Поли, быстро раскупив милые поделки.

Деньги, полученные с продаж на ярмарке, и в прошлом, и в этом году были отправлены в приют для животных. Вклад получился не очень большой, но от чистого сердца; кроме того, в приюте важна каждая копейка: питомцы нуждаются в кормах и лекарствах постоянно.

Полина с братом в этом году работали вместе на ярмарке. Фото: Ирина Григорьева

Кстати, это не единственная благотворительность, в которой принимает участие семья Григорьевых. Вместе с родителями Полина регулярно участвует в акциях по сбору вещей и вторсырья, всячески помогая приюту.

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

Полина мечтает, что сможет лично ухаживать за животными в приюте, когда подрастет. Дело в том, что приют находится за городом, и добираться туда не очень удобно. А пока девочка и ее родные по мере сил готовы помогать в сборе средств. Например, сейчас Полина и ее мама готовятся провести следующую благотворительную ярмарку в сентябре, приурочив ее к началу учебного года. И здесь они уже планируют привлечь другие неравнодушные семьи с детьми, ведь вместе будет проще собрать деньги для приюта.

Ирина поделилась, что не знает, как в дальнейшем сложится жизнь ее замечательной дочери. Но в одном она уверена: кем бы Полина ни стала, волонтерство и стремление участвовать в благотворительности будут с ней всегда.

Мама Полины считает, что самое лучшее для правильного воспитания – это пример взрослых. Поэтому они с мужем стараются воспитывать детей, собственным примером побуждая их проявлять благородные душевные порывы. А дети, в свою очередь, стремятся научить состраданию и ответственности окружающих.

«‎Мы с мужем всегда стараемся их поддержать. Будут ли их планы какими-то грандиозными или совсем небольшими, мы всегда, конечно, поддержим их в меру наших возможностей», – говорит Ирина.

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