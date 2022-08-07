Будущий архитектор из Ижевска покоряет подиумы Москвы

Девушка успевает учиться на архитектора и строить модельную карьеру. Фото: личный архив героини

21-летняя ижевчанка Анастасия Тетерина приняла участие в показах Неделе моды дизайнера Полины Мирчевой и Ollin professional, которые прошли в конце июня в Москве. Девушка умудряется покорять подиумы и позировать перед объективами фотокамер и в то же время получать образование архитектора в ИжГТУ. «Комсомолка» узнала, как бабушка Насти относится к ее фотографиям в нижнем белье, и выяснила, есть ли среди моделей конкуренция.

УЧИТСЯ НА АРХИТЕКТОРА

Анастасия с детства обожает создавать красоту. Она окончила художественную школу, а в 2018 году поступила на архитектора в ИжГТУ им. Калашникова. Девушка признается, что немного жалеет, что не сделала выбор в пользу дизайна.

Фото: личный архив героини

«Архитектор – безумно сложная профессия, она занимает много времени. Сейчас я иногда делаю дизайны интерьера на заказ. Возможно, я и дальше буду развивать себя в этом направлении», – рассказывает она.

ОБОЖАЕТ МОДУ С ДЕТСТВА

Настя обожала фотографироваться уже в 5 лет, постоянно надевала разную одежду и кругами ходила по дому. Самые первые ее фотосессии начались еще в школе. В 15 лет девушка оказалась в модельном агентстве – так стартовала ее профессиональная карьера.

«Они нашли во мне изюминку. Вообще, в детстве меня постоянно дразнили, и я точно не была красавицей. Только со временем, благодаря моделингу, я приняла свою необычную внешность. Именно необычность сейчас ценится больше всего в мире моды», – признается Анастасия.

«НИКТО НИКОМУ КОСЫ НЕ ВЫРЫВАЕТ»

В Ижевске девушка сотрудничала со многими брендами. Так, она была задействована в рекламных роликах «Оптимы» и «Ростелекома», выходила на подиум в показах бутиков, участвовала в конкурсе красоты «Мисс Русское Радио». Особенно интересный опыт Настя получила на съемках ролика «Ростелекома» - процесс напомнил ей создание полноценного фильма.

Фото: личный архив героини

«На одну секунду, которую мы видим в рекламе по ТВ, тратится около 3 часов, по несколько дублей, чтобы картинка была идеальная. Там были режиссеры, постановщики, операторы, очень крутое оборудование, и, конечно, большой шведский стол», – делится Анастасия.

Весной этого года девушка заключила контракт с московским модельным агентством Open Up. Через него она смогла попасть на кастинги к столичным брендам. По ее словам, в Москве в этом бизнесе очень высокая конкуренция - столица притягивает множество безумно красивых и высоких претенденток со всей России.

Фото: личный архив героини

Тем не менее, Настя называет модельное комьюнити очень дружелюбным и уверяет, что девушки всегда поддерживают друг друга.

«Конечно, бывает дико неприятно, когда на кастинге выбирают не тебя. Но, как правило, мы не показываем этого. Никто никому косы не вырывает», - подчеркивает она.

НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ

Конец июня модель Настя провела в Москве. Она участвовала в показе дизайнера Полины Мирчевой на Неделе моды, а чуть позже выходила на подиум для бренда Ollin professional. По словам девушки, самое сложное для нее – это постоянное ожидание.

«Сначала ты ждешь результаты кастингов, потом ждешь, пока тебе сделают образ, затем – когда накрасят других девушек. Потом ждешь репетиции, а после нее – сам показ», – говорит она.

Фото: личный архив героини

При этом она убеждена, что это ожидание абсолютно оправданно, а работа модели очень ей интересна и позволяет познакомиться с новыми людьми, открыть для себя красивые локации, создать интересные образы и прочувствовать драйв показа.

«Честно, обожаю везде ходить модельной походкой и со взглядом королевы», – улыбается девушка.

КАК БАБУШКА ОТНОСИТСЯ К ФОТО ВНУЧКИ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ

Родные Насти без ума от ее модельной походки, а бабушка была в восторге, когда увидела кадры с внучкой в нижнем белье.

Фото: личный архив героини

«Они гордятся моими успехами в моделинге, они в восторге от моих фотосессий и показов. К тому же, именно эта работа приносит мне основной доход», – рассказывает девушка

И все же в семье настаивают на том, чтобы Настя получила образование и стала достойным специалистом в других сферах, указывая на то, что моделинг – это не постоянная работа, и нужна подушка безопасности.

Фото: личный архив героини

Девушка и дальше планирует работать моделью в Москве, однако ее главная цель – попасть на европейские модные показы. Особенно ей интересен Париж. Сейчас Настя собирает портфолио для зарубежных агентств.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приемы в стиле «Великого Гэтсби» и античная роскошь: топ-7 элитных частных домов, которые можно купить в Ижевске

Пять малоизвестных фонтанов Ижевска, у которых можно отдохнуть летним днем

Как выглядят с высоты любимые места отдыха жителей Ижевска: часть 1, часть 2, часть 3