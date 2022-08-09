Последний жаркий день на этой неделе ожидается в среду, 10 августа Фото: Архив КП

Последний жаркий день на этой неделе ожидается в среду, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра на официальной странице во «ВКонтакте».

В ночь на 10 августа воздух может прогреться до +18 °С, вероятен туман. Днем температура воздуха составит +25-30 °С, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

10 августа местами ожидаются кратковременные дожди и грозы Фото: Архив КП

С 11 августа температурный фон начнет понижаться. Днем в четверг температура воздуха не превысит +19..24 °С. Вновь ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

С пятницы, 12 августа, дневные температуры не будут превышать 25 градусов Цельсия со знаком «плюс».

Согласно долгосрочным прогнозам онлайн-сервисов, на следующей неделе жара может вернуться, но ненадолго, к тому же она будет куда менее яростной.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 16 по 18 августа дневная температура воздуха ожидается около +27 градусов, после чего температуры вновь упадут до +20..+23 градусов.

По данным «Погоды Майл.ру» температура воздуха около +29 °С продержится с 7 до 10 августа.

Вместе с тем «Гисметео» предрекает с 17 по 20 августа +30..+33 °С.

Все сервисы прогнозируют довольно теплый остаток августа с температурами от 16 до 25 градусов Цельсия со знаком «плюс».

О погоде на август мы рассказывали здесь.

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