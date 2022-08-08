Прогноз погоды в Ижевске на 8-14 августа Фото: Оксана ЗУЙКО

В своем начале август удивил жителей Удмуртии тридцатиградусной жарой, и пока эта тенденция продолжается. Тем не менее синоптики обещают, что уже с середины недели станет прохладнее и вернутся дожди. Впрочем, частыми и сильными они не будут.

Как сообщает пресс-служба удмуртского гидрометцентра, сегодня, 8 августа, столбик термометра может подскочить аж до +32 °С. Дождя можно не ждать.

Август удивил жителей Удмуртии тридцатиградусной жарой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 августа, в Ижевске будет так же жарко, но вероятны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью направление и скорость ветра не изменятся, температура опустится до +16 °С. Забегая вперед, такая ночная температура будет наблюдаться практически всю неделю.

В среду, 10 августа, по данным Росгидрометцентра в Ижевске ожидается облачная погода без осадков и до +29 °С. Ветер изменится на юго-восточный, его скорость останется невелика – около 2 м/с. Ночь будет теплой, скорость и сила ветра не изменится.

11 августа, в четверг, прогнозы Росгидрометцентра расходятся с онлайн-сервисами погоды. Первый обещает до +28 °С, а, к примеру, «Яндекс.Погода» предупреждает о похолодании сразу до +22 °С. Соберутся облака, пройдут дожди, возможно, достаточно сильные. Ветер будет слабым, южным или юго-западным. Ночью до +16 °С, также с дождем.

Синоптики обещают, что уже с середины недели станет прохладнее и вернутся дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 12 августа, по данным всех сервисов днем около +24..+25 °С. Дождь закончится, выглянет солнце. Ночью уже около +13..+14 °С. Также с этой ночи будет дуть западный ветер 2-3 м/с – он в Ижевске задержатся на несколько дней.

В субботу, 13 августа, ожидается переменная облачность и около +25 °С. Ночью около + 11..+14 °С. Дождей синоптики не прогнозируют..

В воскресенье, 14 августа, ожидается переменная облачность без осадков и температура около +24 °С. Ночью также около +14 °С, без осадков.

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