Количество заболевших в республике вернулось к значениям апреля 2022 года. Фото: Мария Бакланова

Рост количества заразившихся ковидом все больше тревожит жителей Удмуртии. Так, за неделю с 4 по 10 августа суточная заболеваемость возросла почти в два раза. А в среду, 10 августа, впервые с начала апреля 2022 года было зарегистрировано более 100 новых пациентов в сутки. Насколько серьезен повод для беспокойства, выясняла «Комсомолка».

ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА СОТНЮ

Врачи утверждают: для паники повода нет, но вспомнить о социальной дистанции, ношении масок в общественных местах и дезинфекции, по-видимому, самое время.

Если обратиться к статистике Минздрава Удмуртии, за неделю с 3 по 10 августа заболели 604 жителя республики. Неделей ранее (28 июля – 3 августа) эта цифра составила 307 человек. И это притом, что в последние месяцы суточная заболеваемость постоянно снижалась. Она достигла минимума в начале июля, когда несколько дней выявлялось по 12 новых случаев. Однако в середине июля начался рост числа заразившихся. С 26 июля рост пошел уже довольно серьезный.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Как недавно отметили на заседании оперштаба Удмуртии, особенно высокий подъем заболеваемости сейчас отмечается среди детей и пожилых.

ОТКУДА РОСТ И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Рост числа заболевших врачи называют предсказуемым.

«Эта ситуация была прогнозируема и связана с миграцией населения в отпускной период. Удмуртия не стала исключением. Практически все заболевшие в июле-августе 2022 года не были вакцинированы или не поставили бустерную вакцину», – объяснила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко на заседании оперштаба.

Как дополнил кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин, в осенний период традиционно отмечается подъем заболеваемости вирусными инфекциями, к которым относится и ковид.

«Масочный режим снят, все расслабились, да еще на фоне такой погоды. Вместе с миграцией населения и не сделанной вовремя ревакцинацией – все это предпосылки подъема заболеваемости. Думаю, при превышении значимого порога будут предприняты соответствующие меры», – объяснил эксперт.

Вместе с тем пока успокаивает, что количество госпитализированных растет не сильно, а количество пациентов в тяжелом состоянии сейчас не превышает 1–4 человек. Смертность же сократилась до единичных случаев. Это говорит о том, что в Удмуртии по-прежнему главенствует штамм «омикрон», отличающийся высокой заразностью, но довольно легким протеканием.

КАКИЕ НОВОСТИ О ВАКЦИНАЦИИ

По словам Марины Петренко, за месяц темпы ревакцинации от коронавируса выросли на 10 %. По состоянию на 10 августа хотя бы одним компонентом вакцины в Удмуртии привиты 700 100 жителей, а ревакцинацию прошли 187 008 человек.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Отметим, что в сравнении с прошлым летом кажется, что темпы значительно ниже. Так, в 2021 году за период с 1 июня по 10 августа хотя бы одним компонентом привились почти 197,6 тысячи человек. За этот же период в текущем году количество впервые привившихся составило всего чуть более 2 тысяч, а число ревакцинированных – около 27,6 тысячи.

Тем не менее врачи считают, что сравнивать эти два года бесполезно, так как летом 2021 года наблюдался настоящий бум первичной вакцинации. Существующие темпы ревакцинации называют хорошими.

«В наличии на сегодняшний день имеется достаточное количество вакцин – 101,7 тысячи доз препаратов «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпивакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Также имеется в наличии вакцина для подростков 12–17 лет – более 700 комплектов. На сегодняшний день в республике наблюдается тенденция к увеличению числа граждан, проходящих ревакцинацию», – рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртии 8 августа.

Напомним, привиться против коронавируса в Ижевске можно в поликлинике по месту жительства или в дополнительном пункте по адресу пл. 50 лет Октября, 21.

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